Có chiến lược đúng, doanh nghiệp chắc chắn sẽ đến đích!

Việt Nam hiện đã trở thành một trong những nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu đồ gỗ với thị trường trải rộng khắp 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, nhóm sản phẩm đồ gỗ nội thất là nhóm sản phẩm có nhiều triển vọng nhất trong bức tranh xuất khẩu đồ gỗ. Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ nội thất nhà bếp 7 tháng đầu năm đạt khoảng 550 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2020.

Minh Long là một trong những ví dụ vượt “bão” Covid-19 thành công của ngành. Trò chuyện với VnEconomy, ông Nguyễn Minh Cương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Long chia sẻ: Trong năm 2021, Minh Long vẫn không cắt giảm nhân sự trong công ty mà ngược lại còn tuyển thêm rất nhiều nhân sự để hoàn thiện bộ máy. Hệ thống bán lẻ của Minh Long vẫn đang được mở rộng, nâng tổng số kho bán lẻ của công ty lên 7 kho. Việc phát triển sản phẩm mới luôn được ưu tiên và đẩy mạnh…

ĐI CÙNG NHAU, CHÚNG TA SẼ ĐI XA HƠN

Đã lại sắp đến cuối năm và dường như chúng ta còn chưa kịp làm được gì trong năm nay… Đối với Minh Long, 2021 là một năm như thế nào?

Năm vừa qua là một năm khó khăn với nhiều doanh nghiệp, không chỉ riêng với Gỗ Minh Long. Nhưng bản thân tôi cảm thấy sự lạc quan ở đây. Tôi vẫn quan niệm cuộc sống không phải là con đường bằng phẳng. Khi mọi thứ bằng phẳng thì ai cũng làm hay cả. Nhưng khi mọi thứ trắc trở cho mọi người thì bạn phải tự hỏi cái gì làm cho bạn khác biệt, cái gì phân biệt bạn với những người còn lại.

Ông Nguyễn Minh Cương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Long.

Trong khó khăn, chúng tôi vẫn nhìn thấy điểm sáng của thị trường và tận dụng được cơ hội để có một vài thành tựu nhất định.

Thành tựu lớn nhất mà tôi có thể tự hào chính là yếu tố con người. Hai năm dịch bệnh vừa qua là sự chọn lọc tự nhiên rất giá trị, những người có đủ năng lực và nghị lực sẽ ở lại và trưởng thành rất nhanh trong môi trường của công ty. Một người giỏi không thể giải quyết hết tất cả mọi việc, người thực sự có năng lực phải có khả năng gắn kết và bổ sung cho đồng đội để tập thể cùng tiến lên. Và số lượng những con người như vậy trong công ty chúng tôi đang tăng lên.

Nghe ông nói vậy thì có vẻ như diễn biến dịch phức tạp trong nước thời gian qua đã giúp Minh Long “được” nhiều hơn “mất”?

Gỗ Minh Long không nằm ngoài quy luật chung của thị trường. Chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn khi không thể hoạt động và hoạt động cầm chừng. Bên cạnh đó trong những tháng dịch bệnh cao điểm, tình trạng khan hiếm hàng hóa và giá cả tăng cao là không thể tránh khỏi. Giá nguyên vật liệu còn biến động và thậm chí tăng theo ngày. Đó là một thách thức rất lớn đối với đội ngũ Mua hàng và Ban lãnh đạo công ty.

Tuy nhiên, những dự báo về thị trường và sự chuẩn bị tốt từ đội ngũ nhân sự đã giúp chúng tôi giảm thiểu tối đa ảnh hưởng từ thị trường. Bằng chứng là trong quý 4/2021, khi toàn thị trường tăng giá bán nguyên vật liệu để khắc phục khó khăn, Gỗ Minh Long vẫn giữ nguyên giá bán của quý 3 và tiếp tục có những chương trình hỗ trợ các đối tác, khách hàng trong quá trình khôi phục sản xuất.

Ngoài ra, chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư vào dây chuyền sản xuất vì nhìn thấy cơ hội từ thị trường. Dây chuyền nhúng giấy của công ty hiện tại vẫn chạy hết công suất để cung cấp hàng cho các thị trường miền Bắc và miền Trung. Sang năm 2022, Minh Long tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền nhúng giấy dự kiến vận hành vào quý 3 và máy ép melamine khổ lớn 4x9 (1220x2745mm) phục vụ cho các thiết kế V Số độc quyền trên thị trường.

Để đạt được những điều đó, kinh nghiệm của ông và Minh Long là gì?

Với bản thân tôi, câu chuyện mà tôi muốn nhắc đến nhiều nhất cho 2 năm vừa qua chính là câu chuyện “Cho đi”. Càng những lúc khó khăn thì trong con người tôi lại có sự thôi thúc muốn cho đi nhiều hơn. Tôi học được 2 câu trong tiếng Anh là: “Giving is Receiving” (Cho đi là nhận lại) và “Give what you want” (Hãy cho đi những gì bạn muốn) và luôn áp dụng trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Tư tưởng này cũng ảnh hưởng đến đường hướng chiến lược của công ty. Đối với khách hàng bên trong, tức là cán bộ công nhân viên, thì đây là lúc tập trung lại để đào tạo, nâng cao năng lực, là lúc để tất cả cùng nhìn về một hướng. Qua đó, bộ máy tổ chức, quản lý và vận hành của công ty ngày một hoàn thiện. Chúng tôi thực hiện củng cố nội bộ để cùng nhau tạo lập giá trị ngày một cao hơn, sáng tạo hơn.

Đối với khác hàng bên ngoài: chúng tôi áp dụng nó một cách triệt để và hoàn chỉnh nhất trong chương trình Hợp tác S30 – Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp đi theo hướng khác biệt hóa. Các doanh nghiệp tham gia chương trình là đối tác, khách hàng của Minh Long ở thời điểm hiện tại, hoặc có thể chưa mua hàng của Minh Long. Nhiệm vụ của chúng tôi là phản biện chiến lược của doanh nghiệp để họ tìm ra được con đường đúng đắn nhất, tìm ra thế mạnh – mũi nhọn của mình để tiếp tục phát triển nó, mài dũa để nó ngày một sắc bén và trở nên tốt nhất trên thị trường.

Khi doanh nghiệp đã có hướng đi, có chiến lược đúng thì việc phát triển tiếp theo sẽ có nhiều thuận lợi và chắc chắn sẽ đến đích, nhanh hay chậm phụ thuộc vào nguồn lực của bản thân doanh nghiệp và các yếu tố khách quan tác động mà thôi. Và Minh Long cũng sẽ hỗ trợ để “đẩy” các doanh nghiệp S30 tiến về phía trước nhanh hơn bằng những hoạt động hợp tác truyền thông – marketing bổ trợ.

2022 SẼ LÀ MỘT NĂM CỦA SỰ GẮN KẾT

Thích nghi một cách an toàn với cuộc sống bình thường mới có vẻ như đang là “từ khóa” của mọi doanh nghiệp. Gỗ Minh Long có dự định và mục tiêu gì cho cuộc sống bình thường mới này và năm 2022 sắp đến?

Thích ứng là chủ đề đã được tôi chia sẻ với đội ngũ cán bộ nhân viên trong công ty khi đại dịch tạm thời lắng xuống và chúng tôi có cơ hội gặp mặt trực tiếp để trò chuyện. Thực tế là nếu chúng ta không có sự thích ứng và không linh hoạt chuyển đổi trong thời kỳ này thì doanh nghiệp chắc chắn không thể đứng vững. Để chuẩn bị cho trạng thái hoạt động bình thường, Minh Long đang chuẩn bị nguồn lực và nguồn hàng nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ cho khách hàng, tránh để xảy ra tình trạng khan hiếm và giá cả biến động quá nhanh.

Team R&D của Minh Long cũng đang kết hợp với các đối tác nước ngoài để cho ra đời những thiết kế bề mặt phục vụ cho BST hàng năm. Những thiết kế cần đảm bảo tiên phong trong xu hướng thiết kế thời trang nội thất nhưng cũng cần phù hợp với thị hiếu và văn hóa của người Việt.

Năm 2022 cũng sẽ là năm gắn kết giữa Minh Long và các đối tác trong chương trình S30. “Không một ai trong chúng ta thông minh bằng tất cả chúng ta”. Tận dụng nguồn lực của nhiều doanh nghiệp là hướng đi đúng đắn và cần thiết đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh và kinh tế khó khăn.

Năm 2022, nhu cầu nội thất gia đình sẽ còn tiếp tục tăng cả về quy mô, số lượng cũng như những đòi hỏi về chức năng.

Đánh giá về ngành gỗ và nội thất nói chung, anh cho rằng năm 2022 sẽ là một năm như thế nào? Các doanh nghiệp nên làm gì để biến khó khăn thành cơ hội phát triển?

Năm 2022 sẽ là năm bùng nổ của ngành gỗ nội thất, cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Sau dịch bệnh, không gian của tổ ấm sẽ càng được đề cao. Con người tập trung sinh hoạt, làm việc và kết nối trong không gian ngôi nhà nhiều hơn. Bởi vậy, nhu cầu nội thất gia đình sẽ còn tiếp tục tăng cả về quy mô, số lượng cũng như những đòi hỏi về chức năng. Trong đó, nội thất bếp và nội thất thông minh sẽ là những nhân tố được tập trung nhiều nhất.

Bên cạnh đó, việc tích hợp hệ thống quản lý thông minh cho căn hộ cũng đang được quan tâm và đầu tư một cách nghiêm túc, đặc biệt là với thị trường trong nước. Điều này đòi hỏi sự đồng bộ về thiết kế và vật liệu, trong đó, gỗ công nghiệp vẫn là một trong những phương án tối ưu về chi phí, công năng và đáp ứng được xu hướng sống xanh.

Tuy nhiên, tại thị trường nội thất tại Việt Nam, các doanh nghiệp trong nước đang có một bất lợi lớn là thị trường của chúng ta đang bị chi phối bởi các doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm cả về giá và chất lượng sản phẩm. Sân chơi chung cho các doanh nghiệp đang không tạo được sự cân bằng giữa các nguồn lực. Những nhà cung cấp hay công ty thiết kế của Việt Nam có rất nhiều ý tưởng tốt và năng lực thi công chuyên nghiệp. Tuy nhiên sức ép cạnh tranh về giá buộc các công ty phải thay đổi và tìm cho mình lợi thế để phát triển.

Tôi vẫn thường nói với các nhân viên cũng như đối tác của mình câu “There are a lot of fish in the sea” – Có rất nhiều cá ở đại dương xanh. Chúng ta không cần phải cạnh tranh nhau về giá và kéo cả thị trường đi xuống. Mỗi doanh nghiệp hãy tìm cho mình một thế mạnh riêng và liên tục học hỏi, trau dồi để nâng cao năng lực ấy. Khi bạn làm tốt ở chỉ một khâu và được tín nhiệm bởi thị trường thì khả năng để trở thành chuyên gia trong ngành là hoàn toàn có thể. Đó cũng chính là cách mà chúng tôi tư duy và xây dựng chương trình S30: xây dựng cộng đồng doanh nghiệp đi theo hướng khác biệt hóa.