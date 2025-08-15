Thứ Hai, 18/08/2025

Săn vé concert Em Xinh “Say Hi” siêu dễ cùng TPBank

Thu Hà

15/08/2025, 16:30

Tín đồ concert giờ đã có cách săn vé concert Em Xinh "Say Hi" nhanh - gọn - chất với “Vòng quay Em Xinh” từ TPBank...

Chỉ với vài thao tác trên App TPBank, khách hàng vừa tận hưởng tiện ích đỉnh, vừa nắm trong tay cơ hội quẩy hết mình miễn phí tại sự kiện âm nhạc hot nhất tháng 9.

Chương trình Em Xinh “Say Hi” ngày càng được quan tâm khi dần đi đến hồi kết và chuẩn bị “khởi động” concert vào tháng 9 tới. Loạt hit đình đám liên tục “chiếm sóng” Top Trending YouTube hứa hẹn sẽ được tái hiện trên sân khấu rực lửa, mang tới một đêm nhạc “xập xình sập sàn” đúng nghĩa dành cho người hâm mộ.

Loạt hit đình đám Em Xinh “Say Hi” liên tục “chiếm sóng” Top Trending YouTube.

Sức nóng ấy đã khởi động một “cuộc đua” săn vé náo nhiệt với sự góp mặt của hàng ngàn fan Em Xinh “Say Hi". Ngay lập tức "bắt trend", TPBank mang đến Chương trình “Vòng quay Em Xinh” với vô vàn cơ hội săn vé concert cực đỉnh để fan hâm mộ bắt trọn khoảnh khắc bùng nổ cùng Em Xinh “Say Hi”. Chỉ với vài thao tác trên App TPBank, khách hàng đã có thể tham gia quay số và “ẵm” ngay cơ hội sở hữu tấm vé concert miễn phí.

“Vòng quay Em Xinh” mang đến sự tiện lợi và linh hoạt khi bạn có thể tham gia ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, và là minh chứng rõ ràng cho phong cách “sống đỉnh” mà TPBank hướng tới. Không còn cảnh thấp thỏm chờ giờ mở bán hay lo vé “bay màu” trong tích tắc, giờ đây mỗi giao dịch hợp lệ trên App TPBank đều có thể trở thành tấm vé đưa bạn bước vào đêm nhạc bùng nổ tháng 9.

TPBank mang đến Chương trình “Vòng quay Em Xinh” với vô vàn cơ hội săn vé concert Em Xinh “Say Hi” cực đỉnh.

TPBank “mở đường” cho các “Xinhiu” (tên gọi thân thương của các fan Em Xinh “Say Hi”) săn vé bằng cách nhận lượt quay khi bạn thanh toán hóa đơn tự động, hoặc sử dụng các dịch vụ trong “Chợ tiện ích” trên App TPBank như mua bảo hiểm xe, đặt phòng khách sạn… Mỗi giao dịch thành công là một bước đến gần hơn với concert “Em Xinh” tháng 9.

Khách hàng mở mới thẻ TPBank Mastercard FEST trên App TPBank sẽ nhận ngay 5 lượt quay “Vòng quay Em Xinh”.

Khách hàng mở mới thẻ TPBank Mastercard FEST trên App TPBank sẽ nhận ngay 5 lượt quay, tương ứng 5 cơ hội trúng vé. Không dừng ở đó, chiếc thẻ “must-have” của hội mê concert còn tặng ưu đãi giảm 50% (tối đa 300.000 VNĐ) khi mua vé concert lần đầu, và giảm 15% (tối đa 200.000 VNĐ) cho các lần sau trên Ticketbox.

Với khách hàng đã có thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ TPBank, mỗi giao dịch từ 200.000 VNĐ sẽ được tặng 1 lượt quay, tối đa 30 lượt trong toàn bộ chương trình. Điều này đồng nghĩa, khách hàng càng chi tiêu nhiều, cơ hội nhận vé càng lớn.

Với hàng loạt cách tham gia dễ dàng và gắn liền thói quen chi tiêu hàng ngày, việc săn vé concert giờ đây trở thành trải nghiệm thú vị, tiện lợi và đầy hứng khởi.

Nhưng hãy nhớ, “Vòng quay Em Xinh” sẽ khép lại vào ngày 31/8. Vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội tận dụng tiện ích đỉnh từ App TPBank để săn vé miễn phí và sẵn sàng sống đỉnh hết mình cùng 30 Em Xinh trên sân khấu tháng 9 tới.

