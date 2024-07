Cổ đông HDBank sắp nhận cổ tức cao nhất ngành ngân hàng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank - HOSE: HDB) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc triển khai chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30%, gồm 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

HDBank luôn chia cổ tức cho cổ đông cao dẫn đầu thị trường trong nhiều năm liền. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, nhà băng này đã trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức dự kiến thực hiện trong năm 2025 lên đến 30%, gồm tối đa 15% tiền mặt.

Theo tài liệu được công bố, đối với cổ tức bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức là 15/7/2024, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/7/2024. Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt dự kiến là 26/7/2024. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận 1.000 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời, HDBank cũng triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu theo nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 20%. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ phân phối là 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới). Thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ được công bố sau khi có chấp thuận của các cơ quan chức năng, dự kiến trong quý 3/2024.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý 1/2024, HDBank đạt tăng trưởng tín dụng trên 6,2%, mức cao trong ngành. Lợi nhuận trước thuế lên đến 4.028 tỷ đồng, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt tới 26,7%, cao dẫn đầu hệ thống. Đồng thời ngân hàng đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn, chất lượng tài sản cao trong nhóm dẫn đầu toàn ngành.



Năm 2024, HDBank đẩy mạnh thực thi chiến lược tăng trưởng và phát triển bền vững (ESG). Ngân hàng đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng cao và toàn diện các chỉ tiêu. Trong đó kế hoạch lợi nhuận trước thuế lên đến 16.000 tỷ đồng, tăng 21,8% so với năm 2023. Tỷ lệ ROE đạt 24,6% đồng thời duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp dưới 1,5%.