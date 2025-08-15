Ngân hàng số và định hình thói quen tài chính mới

Cuộc đua số hóa giữa các ngân hàng đang mạnh mẽ hơn, khi ứng dụng ngân hàng không còn chỉ để chuyển tiền hay thanh toán. Thay vào đó, các “super app” tài chính tích hợp thêm đầu tư sinh lời, quản lý chi tiêu, tiết kiệm linh hoạt… giúp người dùng tối ưu dòng tiền và trải nghiệm tài chính cá nhân toàn diện...
Không chỉ là bỏ thêm vài đồng lãi hay tiết kiệm một khoản nhỏ, đầu thông minh ngay trên tài khoản thanh toán chính là bước khởi đầu để hình thành tư duy tài chính chủ động và thông minh hơn.
Từ sinh viên mới làm quen với quản lý chi tiêu, nhân viên văn phòng trích thu nhập đều đặn, đến chủ kinh doanh muốn tối ưu dòng tiền - tất cả đang dần rời bỏ thói quen để tiền “nằm yên” và bắt đầu để tiền chủ động sinh lời mỗi ngày.
Chỉ với vài thao tác thiết lập trên ứng dụng ngân hàng số, một thói quen mới - một tương lai tài chính mới đang hình thành.
TIỀN KHÔNG “NẰM YÊN” TRÊN TÀI KHOẢN THANH TOÁN
Chị B.N, nhân viên kế toán tại Hà Nội, có thói quen luôn giữ lại một khoản tiền trong tài khoản như một “quỹ phòng thân”. Đã không ít lần chị tự nhủ, khi dư dăm ba triệu sẽ mang đi gửi tiết kiệm để sinh lời. Thế nhưng, hết bận rộn lại đến quên thao tác, có tháng ngại truy cập app, khoản tiền ấy cứ nằm yên bất động, bỏ lỡ cơ hội sinh lợi.
Ngày càng nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh cũng tận dụng tính năng đầu tư tự động để quản lý dòng tiền hiệu quả hơn. Chị T.C, chủ một cửa hàng thời trang tại Hà Nội, cho biết khoản vốn nhập hàng luôn phải duy trì trong tài khoản để sẵn sàng xoay vòng. Việc sử dụng tiền gửi trong các khoản tiết kiệm truyền thống nhiều khi gặp khó vì cần người dùng chủ động thao tác và thiếu linh hoạt nếu có nhu cầu rút trước hạn. Nhờ đầu tư tự động, tiền vẫn “nằm chờ” trong tài khoản nhưng vẫn sinh lời tự động và đều đặn. Khi cần, chỉ một thao tác là có thể rút về để nhập hàng ngay mà không ảnh hưởng đến dòng tiền kinh doanh.
Hiện nhiều ngân hàng triển khai đa dạng các sản phẩm đầu tư sinh lời nhằm tối ưu dòng tiền nhàn rỗi của khách hàng. Điều mà mọi người quan tâm nhất chính là tính linh hoạt và an toàn. Không ai muốn mất thời gian thao tác phức tạp, cũng không muốn gặp rủi ro với những sản phẩm đầu tư khó hiểu.
Chẳng hạn, Techcombank hợp tác với Công ty cổ phần WealthCraft để cung cấp sản phẩm đầu tư qua bên thứ ba; VIB giới thiệu chứng chỉ tiền gửi với kỳ hạn linh hoạt. Trong khi đó, VPBank áp dụng hình thức cho vay qua đêm thông qua công cụ "Super sinh lời" (eKash), tự động điều chuyển tiền sang công ty chứng khoán để đầu tư. Riêng BIDV phát triển tính năng đầu tư thông minh dưới dạng gửi tiết kiệm có kỳ hạn, một hình thức an toàn được Ngân hàng Nhà nước bảo đảm và mang lại mức lãi suất cao hơn hẳn so với tài khoản thanh toán thông thường, lên đến 2.6%/năm.
Tính năng “Đầu tư tự động” lần đầu tiên triển khai trên ứng dụng SmartBanking phiên bản X của BIDV, cho phép người dùng thiết lập ngưỡng số dư tối thiểu để duy trì trong tài khoản. Khi số dư vượt ngưỡng, số tiền sẽ tự động được chuyển sang hình thức tiết kiệm có kỳ hạn để sinh lời hàng tháng.
Ngược lại, nếu chi tiêu khiến số dư sắp chạm ngưỡng tối thiểu, hệ thống sẽ tự động rút tiền từ khoản tiết kiệm về tài khoản thanh toán để đảm bảo các giao dịch không bị gián đoạn. Đặc biệt, khách hàng vẫn có thể linh hoạt sử dụng toàn bộ số dư, kể cả phần đang được đầu tư, khi có nhu cầu chi tiêu phát sinh.
CUỘC ĐUA NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM TRÊN CÁC SUPER APP
Báo cáo của Visa cho thấy, tỷ lệ giao dịch trực tuyến của ngành ngân hàng Việt Nam đã lên tới 90%. Đại diện BIDV cho biết tính đến giữa năm 2025, hơn 93% giao dịch tại BIDV được thực hiện trên kênh số, số lượng khách hàng số vượt mốc 16 triệu khách hàng với hơn 7 triệu giao dịch mỗi ngày, minh chứng cho sự đón nhận mạnh mẽ từ thị trường và khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ số nhờ nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng và trải nghiệm cá nhân hóa vượt trội.
Để làm được điều đó, BIDV cũng như các ngân hàng trong hệ thống đã chú trọng đầu tư cho công nghệ, trong đó, chú trọng nâng cấp các tính năng, dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, các ngân hàng đã rót hàng nghìn tỷ đồng cho các dự án số hóa, cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc chuyển mình thành ngân hàng số toàn diện.
Tại BIDV, phiên bản SmartBanking mới tích hợp loạt tính năng nâng cao cho người dùng như: Vay ứng lương, quản lý chứng khoán, trở thành trợ lý tài chính thông minh…
Các tiện ích này được thiết kế theo hướng tự động hóa và cá nhân hóa, giúp tối ưu trải nghiệm và hiệu quả quản lý tài chính cá nhân cho khách hàng. Đặc biệt, phiên bản mới ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo), ML (học máy) để phân tích, dự đoán hành vi khách hàng, gợi ý dịch vụ phù hợp; đồng thời, xác định và đánh giá mức độ an toàn của giao dịch nhằm cảnh báo sớm các dấu hiệu bất thường, gian lận hay lừa đảo, nâng cao trải nghiệm và an toàn giao dịch trên SmartBanking phiên bản X.
Đây cũng là ứng dụng ngân hàng duy nhất hiện nay hỗ trợ người dùng thực hiện các giao dịch tài chính trên đa nền tảng, đa thiết bị: Điện thoại, laptop, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, bàn phím thông minh (giao dịch ngay trong các ứng dụng chat)…
Theo đánh giá của ông Lê Hoài Ân - Chuyên gia nghiên cứu chiến lược ngân hàng, các ngân hàng thương mại hiện không chỉ cạnh tranh bằng lãi suất hay mạng lưới chi nhánh, mà đang chuyển dần sang cuộc đua về trải nghiệm số và khai thác tối đa nguồn CASA (tiền gửi không kỳ hạn). Đây là xu hướng tất yếu khi hệ sinh thái tài chính đang ngày càng số hóa mạnh mẽ.
"Việc app ngân hàng trở thành một nền tảng siêu ứng dụng tài chính “super app”, tích hợp cả đầu tư, tín dụng, bảo hiểm, quản lý chi tiêu, là cách để ngân hàng giữ chân người dùng trên nền tảng của mình, từ đó gia tăng cả dữ liệu hành vi tài chính lẫn nguồn vốn chi phí thấp" - ông Ân nhận định.
Thực tế, bên cạnh việc số hóa các sản phẩm tài chính truyền thống, các ứng dụng ngân hàng đang từng bước tiến hóa thành super app, tích hợp cả các dịch vụ phi ngân hàng như: Mua sắm, giải trí, du lịch, vận chuyển,... cũng được nhiều nhà băng lựa chọn, không chỉ giúp mở rộng cơ sở khách hàng mà còn gia tăng hiệu quả bán hàng thông qua trải nghiệm mua sắm - thanh toán liền mạch.
Là ngân hàng có hệ sinh thái đa dạng số 1 thị trường, đã kết nối với hầu hết các Fintech trên thị trường, cùng hơn 1.000 nhà cung cấp và 2.500 dịch vụ đa dạng, BIDV không chỉ thể hiện nỗ lực trong việc giữ chân người dùng bằng công nghệ và trải nghiệm mà còn thể hiện cam kết, nỗ lực và vị thế tiên phong của BIDV trong việc phổ cập kiến thức tài chính, dịch vụ tài chính đến động đảo người dân, thực thi nhiệm vụ phát triển “tài chính toàn diện”.
Các khách hàng có thể trải nghiệm BIDV SmartBanking X bằng cách cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng trên các kho ứng dụng: Apple Store và Google Play.
Từ nay đến 7/9/2025, các khách hàng đăng ký mới BIDV SmartBanking và thực hiện giao dịch đủ điều kiện trên ứng dụng sẽ nhận được ưu đãi lên đến 630.000 đồng, cùng nhiều ưu đãi giảm giá khi sử dụng các dịch vụ hệ sinh thái tiện ích như: taxi, vnshop, đặt vé tàu, xe, máy bay, vé xem phim….
