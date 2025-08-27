Cổ đông Nhật đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ của SSI
Nếu giao dịch thành công, Daiwa Securities Group Inc. sẽ nâng sở hữu tại SSI từ gần 301,3 triệu cổ phiếu lên mức 317,2 triệu cổ phiếu với tỷ lệ sở hữu tại SSI vẫn giữ nguyên là 15,26% sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Daiwa Securities Group INC (Nhật Bản) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE).
Theo đó, Daiwa Securities Group Inc. đăng ký mua vào 15.895.410 cổ phiếu SSI bằng hình thức mua trực tiếp tại tổ chức phát hành trong khoảng thời gian từ 29/8-26/9, theo Danh sách đính kèm Nghị quyết số 24/2025/NQ-Hội đồng Quản trị ngày 12/8/2025 của Hội đồng Quản trị SSI và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Mục đích thực hiện giao dịch là để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SSI. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo giá bán 31.300 đồng/cổ phiếu) là gần 498 tỷ đồng.
Trước đó, Chứng khoán SSI lên kế hoạch chào bán 104.042.344 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chiếm 5,28% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Với giá chào bán 31.300 đồng/cổ phiếu, Chứng khoán SSI dự kiến thu về hơn 3.256,5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu lần này.
SSI dự kiến sử dụng 50% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi, còn lại 50% số tiền sẽ dùng cho bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.
Thời gian dự kiến chào bán trong quý 3/2025 và quý 4/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản.
Nếu đợt chào bán cổ phiếu thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Chứng khoán SSI sẽ tăng từ hơn 1,97 tỷ cổ phiếu lên gần 2,08 tỷ cổ phiếu.
Theo danh sách được công bố, có 18 nhà đầu tư được Chứng khoán SSI chào bán cổ phiếu - trong đó, được mua nhiều nhấy là Quỹ thành viên thuộc Dragon Capital là Vietnam Enterprise Investments Limited với 16,8 triệu cổ phiếu, tiếp theo là Daiwa Securities Group Inc.
Ông Nguyễn Đức Thông - Tổng Giám đốc Chứng khoán SSI, cũng được chào bán 1 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên Hội đồng Quản trị được chào bán 5 triệu cổ phiếu; ông/bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI được chào bán 3 triệu cổ phiếu.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: