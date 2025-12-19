Thứ Sáu, 19/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng TP.HCM – Copenhagen

Đan Tiên

19/12/2025, 07:19

Vietnam Airlines chính thức khai thác đường bay thẳng giữa TP.HCM và Copenhagen, lần đầu kết nối trực tiếp Việt Nam với khu vực Bắc Âu, với tần suất ba chuyến mỗi tuần...

Sau hơn 12 giờ bay, chiếc Boeing 787-9 Dreamliner đã hạ cánh an toàn tại sân bay Copenhagen.
Sau hơn 12 giờ bay, chiếc Boeing 787-9 Dreamliner đã hạ cánh an toàn tại sân bay Copenhagen.

Ngày 16/12, Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng TP.HCM – Copenhagen (Đan Mạch), đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có đường bay trực tiếp tới khu vực Bắc Âu. Đường bay mới nằm trong kế hoạch mở rộng mạng bay châu Âu giai đoạn 2025–2030 của hãng.

Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN39 khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 22h45 ngày 15/12, sử dụng tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner, đã hạ cánh tại sân bay Copenhagen sau hơn 12 giờ bay, chở hơn 200 hành khách. Ở chiều ngược lại, chuyến VN38 cất cánh từ Copenhagen lúc 10h50 ngày 16/12 theo giờ địa phương và hạ cánh tại TP.HCM trong cùng ngày, phục vụ hơn 300 hành khách.

Đường bay TP.HCM – Copenhagen được khai thác thường lệ với tần suất ba chuyến mỗi tuần. Các chuyến từ TP.HCM khởi hành vào tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu; chiều ngược lại từ Copenhagen cất cánh vào sáng thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy.

Việc mở đường bay thẳng giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Việt Nam và Đan Mạch, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhu cầu đi lại, du lịch, công tác và thăm thân. Đường bay cũng đáp ứng nhu cầu của cộng đồng người Việt tại khu vực Bắc Âu, hiện ước khoảng 70.000 người, đồng thời được kỳ vọng góp phần thúc đẩy lượng khách Bắc Âu đến Việt Nam trong bối cảnh xu hướng du lịch tới các điểm đến nhiệt đới ngày càng tăng.

Copenhagen là thủ đô và trung tâm giao thông quan trọng của Đan Mạch cũng như khu vực Scandinavia. Từ sân bay Copenhagen, hành khách có thể dễ dàng nối chuyến đến các quốc gia Bắc Âu khác như Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan thông qua hệ thống hạ tầng hàng không và giao thông đồng bộ.

Với việc khai thác đường bay thẳng tới Copenhagen, Vietnam Airlines bổ sung thêm một điểm đến mới tại châu Âu, bên cạnh các đường bay hiện có tới Paris, Frankfurt, Munich, London, Milan và Moscow, đồng thời trở thành một trong số ít hãng hàng không Đông Nam Á khai thác đường bay trực tiếp tới khu vực Bắc Âu.

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng TP.HCM - Điện Biên

08:36, 05/12/2025

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng TP.HCM - Điện Biên

Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Cebu (Philippines)

11:27, 03/12/2025

Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Cebu (Philippines)

Vietnam Airlines tiên phong ra mắt mùi hương thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam

15:20, 06/11/2025

Vietnam Airlines tiên phong ra mắt mùi hương thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam

Từ khóa:

đầu tư hạ tầng - giao thông hàng không

Đọc thêm

Nghệ An dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng cao nhất năm 2026

Nghệ An dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng cao nhất năm 2026

Từ yêu cầu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026, Nghệ An xác định trọng tâm điều hành là tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc đầu tư công, tái cơ cấu nền kinh tế và cải thiện thực chất môi trường đầu tư, qua đó tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...

Đồng Nai tổ chức thi tuyển kiến trúc hai cầu Cát Lái và Long Hưng

Đồng Nai tổ chức thi tuyển kiến trúc hai cầu Cát Lái và Long Hưng

Đồng Nai vừa tổ chức thi tuyển kiến trúc hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Sài Gòn 2) nối Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh, nhằm chọn lựa phương án kiến trúc - kỹ thuật tối ưu cho các công trình hạ tầng quan trọng này...

Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay chở khách đầu tiên tại Sân bay Long Thành

Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay chở khách đầu tiên tại Sân bay Long Thành

Chuyến bay chở khách đầu tiên do Vietnam Airlines khai thác đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình đưa sân bay cửa ngõ hiện đại nhất Việt Nam vào hoạt động.

Quy định mới về hoạt động kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ

Quy định mới về hoạt động kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 quy định về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, tạo ra một khung khổ pháp lý minh bạch và đồng bộ cho các đơn vị khoa học và công nghệ có hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài chính thức vận hành, thúc đẩy thương mại Việt Nam - Campuchia

Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài chính thức vận hành, thúc đẩy thương mại Việt Nam - Campuchia

Ngày 18/12, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ công bố chính thức đưa Cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài (TCMB) vào vận hành, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng logistics và thương mại xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng Nai tổ chức thi tuyển kiến trúc hai cầu Cát Lái và Long Hưng

Đầu tư

2

Mức phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Dân sinh

3

Trao giải thưởng báo chí toàn quốc chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam"

Tiêu điểm

4

Hà Nội có thêm trải nghiệm mới với tour “Ký ức Cột cờ”

Du lịch

5

Vịnh Hạ Long có thêm trải nghiệm du lịch mới dịp cuối năm

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy