Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 19/12/2025
Đan Tiên
19/12/2025, 07:19
Vietnam Airlines chính thức khai thác đường bay thẳng giữa TP.HCM và Copenhagen, lần đầu kết nối trực tiếp Việt Nam với khu vực Bắc Âu, với tần suất ba chuyến mỗi tuần...
Ngày 16/12, Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng TP.HCM – Copenhagen (Đan Mạch), đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có đường bay trực tiếp tới khu vực Bắc Âu. Đường bay mới nằm trong kế hoạch mở rộng mạng bay châu Âu giai đoạn 2025–2030 của hãng.
Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN39 khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 22h45 ngày 15/12, sử dụng tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner, đã hạ cánh tại sân bay Copenhagen sau hơn 12 giờ bay, chở hơn 200 hành khách. Ở chiều ngược lại, chuyến VN38 cất cánh từ Copenhagen lúc 10h50 ngày 16/12 theo giờ địa phương và hạ cánh tại TP.HCM trong cùng ngày, phục vụ hơn 300 hành khách.
Đường bay TP.HCM – Copenhagen được khai thác thường lệ với tần suất ba chuyến mỗi tuần. Các chuyến từ TP.HCM khởi hành vào tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu; chiều ngược lại từ Copenhagen cất cánh vào sáng thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy.
Việc mở đường bay thẳng giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Việt Nam và Đan Mạch, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhu cầu đi lại, du lịch, công tác và thăm thân. Đường bay cũng đáp ứng nhu cầu của cộng đồng người Việt tại khu vực Bắc Âu, hiện ước khoảng 70.000 người, đồng thời được kỳ vọng góp phần thúc đẩy lượng khách Bắc Âu đến Việt Nam trong bối cảnh xu hướng du lịch tới các điểm đến nhiệt đới ngày càng tăng.
Copenhagen là thủ đô và trung tâm giao thông quan trọng của Đan Mạch cũng như khu vực Scandinavia. Từ sân bay Copenhagen, hành khách có thể dễ dàng nối chuyến đến các quốc gia Bắc Âu khác như Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan thông qua hệ thống hạ tầng hàng không và giao thông đồng bộ.
Với việc khai thác đường bay thẳng tới Copenhagen, Vietnam Airlines bổ sung thêm một điểm đến mới tại châu Âu, bên cạnh các đường bay hiện có tới Paris, Frankfurt, Munich, London, Milan và Moscow, đồng thời trở thành một trong số ít hãng hàng không Đông Nam Á khai thác đường bay trực tiếp tới khu vực Bắc Âu.
Từ yêu cầu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026, Nghệ An xác định trọng tâm điều hành là tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc đầu tư công, tái cơ cấu nền kinh tế và cải thiện thực chất môi trường đầu tư, qua đó tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...
Đồng Nai vừa tổ chức thi tuyển kiến trúc hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Sài Gòn 2) nối Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh, nhằm chọn lựa phương án kiến trúc - kỹ thuật tối ưu cho các công trình hạ tầng quan trọng này...
Chuyến bay chở khách đầu tiên do Vietnam Airlines khai thác đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình đưa sân bay cửa ngõ hiện đại nhất Việt Nam vào hoạt động.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 quy định về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, tạo ra một khung khổ pháp lý minh bạch và đồng bộ cho các đơn vị khoa học và công nghệ có hoạt động sản xuất, kinh doanh…
Ngày 18/12, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ công bố chính thức đưa Cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài (TCMB) vào vận hành, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng logistics và thương mại xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: