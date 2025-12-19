Vietnam Airlines chính thức khai thác đường bay thẳng giữa TP.HCM và Copenhagen, lần đầu kết nối trực tiếp Việt Nam với khu vực Bắc Âu, với tần suất ba chuyến mỗi tuần...

Ngày 16/12, Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng TP.HCM – Copenhagen (Đan Mạch), đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có đường bay trực tiếp tới khu vực Bắc Âu. Đường bay mới nằm trong kế hoạch mở rộng mạng bay châu Âu giai đoạn 2025–2030 của hãng.

Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN39 khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 22h45 ngày 15/12, sử dụng tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner, đã hạ cánh tại sân bay Copenhagen sau hơn 12 giờ bay, chở hơn 200 hành khách. Ở chiều ngược lại, chuyến VN38 cất cánh từ Copenhagen lúc 10h50 ngày 16/12 theo giờ địa phương và hạ cánh tại TP.HCM trong cùng ngày, phục vụ hơn 300 hành khách.

Đường bay TP.HCM – Copenhagen được khai thác thường lệ với tần suất ba chuyến mỗi tuần. Các chuyến từ TP.HCM khởi hành vào tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu; chiều ngược lại từ Copenhagen cất cánh vào sáng thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy.

Việc mở đường bay thẳng giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Việt Nam và Đan Mạch, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhu cầu đi lại, du lịch, công tác và thăm thân. Đường bay cũng đáp ứng nhu cầu của cộng đồng người Việt tại khu vực Bắc Âu, hiện ước khoảng 70.000 người, đồng thời được kỳ vọng góp phần thúc đẩy lượng khách Bắc Âu đến Việt Nam trong bối cảnh xu hướng du lịch tới các điểm đến nhiệt đới ngày càng tăng.

Copenhagen là thủ đô và trung tâm giao thông quan trọng của Đan Mạch cũng như khu vực Scandinavia. Từ sân bay Copenhagen, hành khách có thể dễ dàng nối chuyến đến các quốc gia Bắc Âu khác như Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan thông qua hệ thống hạ tầng hàng không và giao thông đồng bộ.

Với việc khai thác đường bay thẳng tới Copenhagen, Vietnam Airlines bổ sung thêm một điểm đến mới tại châu Âu, bên cạnh các đường bay hiện có tới Paris, Frankfurt, Munich, London, Milan và Moscow, đồng thời trở thành một trong số ít hãng hàng không Đông Nam Á khai thác đường bay trực tiếp tới khu vực Bắc Âu.