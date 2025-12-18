F&N muốn mua hơn 96 triệu cổ phiếu VNM từ Platinum Victory Pte. Ltd

Platinum Victory Pte. Ltd., F&N Dairy Investments Pte. Ltd. thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).

Theo đó, Platinum Victory Pte. Ltd đăng ký bán 96.094.631 cổ phiếu VNM, từ ngày 22/12 đến ngày 20/1/2026. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc giao dịch khớp lệnh trên sàn hoặc thông qua VSD.

Ở chiều ngược lại, F&N sẽ thông qua công ty con F&N Dairy Investments Pte. Ltd. (FNDI) để mua 96.094.631 cổ phiếu VNM.

Về mối liên hệ, F&N Dairy Investments Pte. Ltd (Singapore), cổ đông nội bộ do bà Tongjai Thanachanan - thành viên HĐQT, là người đại diện của Công ty Fraser và Neave Limited; ông Michael Chye Hin Fah (Singapore) - thành viên HĐQT và là giám đốc của Công ty Fraser và Neave Limited, công ty này sở hữu 100% vốn của F&N Dairy Investments Pte. Ltd.

Còn Platinum Victory Pte. Ltd, cổ đông nội bộ do ông Alain Xavier Cany (Pháp) - thành viên HĐQT, đại diện theo ủy quyền.

Hiện F&N đang nắm giữ gần hơn 369,75 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 17,69% vốn điều lệ. Nếu thương vụ được hoàn tất theo đề xuất, tỷ lệ sở hữu thực tế của F&N tại Vinamilk sẽ tăng lên hơn 465,8 triệu cổ phiếu, chiếm 22,29%; Platinum Victory Pte. Ltd giảm sở hữu từ 221,856 triệu cổ phiếu, chiếm 10,62% về còn hơn 125,76 triệu cổ phiếu, chiếm 6,02%.

Cùng chiều bán, mới đây Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đăng ký bán hết 1.450.000 cổ phiếu VNM, nhằm tái cơ cấu danh mục theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 10/12- 8/1/2026.

Được biết, BVSC ước tính, doanh thu và lợi nhuận sau thuế-cổ đông thiểu số trong quý 4/2025 của VNM lần lượt đạt 16.964 tỷ đồng (+9,6% so với cùng kỳ năm trước) và 2.503 tỷ đồng (+17,9% so với cùng kỳ năm trước). Động lực trong hai quý tới tới từ hệ thống phân phối cải thiện, đóng góp tích cực của các sản phẩm mới (đặc biệt là chiến dịch đưa dòng Green Farm ra kênh truyền thống).

Dự phóng năm 2026F lợi nhuận phục hồi rõ ràng hơn. Năm 2026F, BVSC dự phóng doanh thu thuần đạt 65.924 tỷ đồng (+4,7% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế-cổ đông thiểu số đạt 9.690 tỷ đồng (+5,8% so với cùng kỳ năm trước). Sự phục hồi của lợi nhuận sau thuế đến từ mức nền thấp trong năm 2025F, kết hợp với kỳ vọng cải thiện biên lợi nhuận gộp cải thiện.