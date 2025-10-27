Thứ Hai, 27/10/2025

Cơ hội cho sản phẩm thể thao, đồ ngủ Việt Nam gia nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Song Hà

27/10/2025, 18:49

Lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, SIUF Vietnam 2025 không chỉ là một hội chợ triển lãm, mà là một "bước ngoặt vàng" đưa thương hiệu triển lãm nội y – thời trang uy tín hàng đầu châu Á đến với thị trường Việt Nam...

Quy mô thị trường thời trang Việt Nam hiện ước đạt 6,5 – 6,7 tỷ USD và được dự báo sẽ tăng trưởng trung bình khoảng 3,5 – 4% mỗi năm cho đến năm 2030.

Sự kiện với sứ mệnh kết nối và nâng tầm vị thế may mặc Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, hứa hẹn trở thành điểm hẹn giao thương đầy cảm hứng, nơi sự tinh tế của trang phục ngủ, nội y và đồ thể thao gặp gỡ những đột phá công nghệ sản xuất.

Theo ban tổ chức hội chợ, ngành may mặc Việt Nam từ lâu đã khẳng định vị thế là một trụ cột vững chắc của nền kinh tế. Hiện tại, nước ta nằm trong nhóm 3 quốc gia xuất khẩu may mặc lớn nhất thế giới, đặc biệt nổi bật trong các mảng gia công (OEM/ODM) cho nhiều thương hiệu quốc tế.

Minh chứng rõ ràng là kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam năm 2024 chạm mốc khoảng 44 tỷ USD, tăng hơn 11% so với năm trước. Với hơn 7.000 doanh nghiệp và 3 triệu lao động, 80% công suất sản xuất của ngành đang phục vụ cho xuất khẩu.

Song song với vai trò "công xưởng toàn cầu", Việt Nam còn là một thị trường tiêu dùng nội địa giàu tiềm năng và đang tăng trưởng ổn định. Quy mô thị trường thời trang Việt Nam hiện ước đạt 6,5 – 6,7 tỷ USD và được dự báo sẽ tăng trưởng trung bình khoảng 3,5 – 4% mỗi năm cho đến năm 2030.

Đặc biệt, phân khúc nội y và đồ ngủ đang có giá trị khoảng 450 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 701,6 triệu USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 5,2%. Thương mại điện tử cũng đóng một vai trò ngày càng lớn, khi thời trang và phụ kiện chiếm tới 27,5% tổng doanh thu online.

Bức tranh kép vừa là trung tâm sản xuất, vừa là thị trường tiêu dùng sôi động chính là lý do Informa Markets Vietnam cùng SIUF Shenzhen (Trung Quốc) phối hợp tổ chức SIUF Vietnam 2025.

Diễn ra từ ngày 13 - 15/11 tại Trung Tâm Hội Chợ và Triển Lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, SIUF Vietnam 2025 là hội chợ triển lãm quốc tế về công nghệ và vật liệu sản xuất trang phục thể thao, trang phục ngủ và nội y.

Sự kiện được tổ chức với mục tiêu rõ ràng: thúc đẩy chuyển giao xu hướng thiết kế và các công nghệ sản xuất mới, đồng thời mở rộng mạng lưới kinh doanh giữa các thương hiệu quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam. Đây là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển mới của ngành thời trang Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Tại đây, hơn 450 thương hiệu và nhà cung cấp uy tín sẽ tham gia trưng bày, chào đón hàng nghìn khách mua hàng và đối tác chuyên ngành. Khách tham quan sẽ có cơ hội khám phá những tên tuổi lớn như Công ty Dệt nhuộm Jasan Việt Nam, Zhejiang Lily Underwear – nhà sản xuất nội y hàng đầu Trung Quốc, hay Guangdong Pengyuansheng Textile Technology – doanh nghiệp tích hợp R&D và sản xuất quy mô lớn. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Việt Nam khám phá xu hướng mới và mở rộng hợp tác toàn cầu.

SIUF Vietnam 2025 không chỉ đơn thuần là nơi giao thương mà còn là một phần trong chiến lược phát triển mới đầy tham vọng của ngành thời trang Việt Nam.

Hội chợ tập trung vào ba định hướng cốt lõi: Hình thành mạng lưới sản xuất – phân phối nội địa đủ sức đáp ứng nhu cầu trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; thu hút dòng vốn FDI và hợp tác quốc tế trong thiết kế, nguyên phụ liệu, và công nghệ sản xuất may mặc hiện đại; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cung ứng, từng bước thay thế nhập khẩu và gia tăng giá trị sản xuất.

Ngoài khu vực trưng bày sản phẩm và công nghệ, SIUF Vietnam 2025 còn nổi bật với một chuỗi hoạt động giá trị gia tăng phong phú: Hội thảo chuyên ngành và tọa đàm quốc tế cập nhật những xu hướng và công nghệ mới nhất của thị trường; Chương trình kết nối doanh nghiệp độc quyền - mở ra cơ hội hợp tác chiến lược đầy tiềm năng; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và phát triển bán hàng đa kênh hiệu quả.

Những hoạt động này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng mạng lưới đối tác, người mua tiếp cận nguồn cung tin cậy, và quan trọng nhất thị trường Việt Nam khẳng định vững chắc vai trò là điểm đến đầy tiềm năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

