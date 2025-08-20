Cơ hội "vàng" sở hữu bất động sản nhà phố mặt sông với ưu đãi lớn
Tuấn Sơn
20/08/2025, 08:00
Trong khuôn khổ sự kiện trực tuyến kéo dài 15 giờ - SGO Megalive ngày 22/8 tới, tâm điểm sẽ là phiên mở bán của Phú Thị Riverside - quỹ nhà phố ven sông tự nhiên khan hiếm.
Đây là cơ hội "vàng", thậm chí duy nhất, để sở hữu nhà phố ven sông Hà Nội với chính sách ưu đãi sốc chưa từng có.
PHONG CÁCH BÁN NHÀ 5.0: DEAL HỜI - GIÁ TỐT - CHỐT NGAY TẠI NHÀ
Ngày 22/8 tới đây, SGO Land sẽ tổ chức chương trình “SGO Megalive: Săn nhà 5.0 - Săn deal giá sốc”, sự kiện trực tuyến kéo dài liên tục 15 tiếng với quy mô tương tác hàng nghìn người. Trong đó, phiên mở bán dự án Phú Thị Riverside - được xem là “dòng sản phẩm ven sông tự nhiên cuối cùng của phía Đông Hà Nội” - sẽ diễn ra từ 20h30 đến 23h30, hứa hẹn trở thành khung giờ vàng hấp dẫn nhất của toàn bộ chương trình.
Điểm nhấn đặc biệt nằm ở chính sách bán hàng siêu ưu đãi - chưa từng có trong tiền lệ - lần đầu tiên xuất hiện trong phiên livestream. Nhà đầu tư sẽ có cơ hội tiếp cận 10 mã căn hộ với giá hiện hành đi kèm ưu đãi độc quyền, mức chiết khấu khủng lên đến 5,5% - tương đương gần 1 tỷ đồng/căn. Cùng với đó là hệ thống quà tặng đa dạng được áp dụng đồng thời như: Voucher tiền mặt trị giá 20 triệu đồng, tai nghe AirPods trị giá 3 triệu đồng. Đặc biệt một mã căn góc 2 mặt tiền đẹp chưa từng ra mắt sẽ được “tung” với mức giá siêu sốc để tri ân khách hàng.
Đến ngày 23/8/2025, bảng hàng của Phú Thị Riverside sẽ chính thức đóng lại và giá bán bước vào chu kỳ tăng theo tiến độ. Điều đó đồng nghĩa, phiên megalive ngày 22/8 chính là cơ hội cuối cùng để khách hàng, nhà đầu tư sở hữu dòng sản phẩm nhà phố ven sông hiếm hoi tại Thủ đô với mức giá ưu đãi có một không hai.
Anh Nguyễn Minh Tuấn, một nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội, chia sẻ: “Tôi đã theo dõi Phú Thị Riverside từ giữa năm nay nhưng đang lăn tăn về chính sách, nhưng mức chiết khấu gần 800 triệu đồng mỗi căn chỉ có trong phiên live tới đây khiến tôi thực sự muốn xuống tiền ngay.”
Ở góc độ khách hàng tìm nơi an cư, chị Lê Thu Trang (Long Biên) cũng cho biết: “Một căn nhà phố ven sông ở Hà Nội với sổ đỏ lâu dài, tiện ích đầy đủ mà giá chỉ ngang căn hộ cao cấp trong nội đô thì khó có thể bỏ lỡ. Chưa kể mua trên live lại còn được chiết khấu thêm rất nhiều. Tôi đang chờ sự kiện 22/8 để chốt deal. Cuối năm nay là có nhà mới dọn về ở rồi.”
Đối với các khách hàng, nhà đầu tư nhanh nhạy, thời điểm livestream tối 22/8 chính là lúc quyết định hành động để nắm trọn lợi thế về giá tại Phú Thị Riverside.
PHÚ THỊ RIVERSIDE - BIỂU TƯỢNG SỐNG VEN SÔNG ĐẲNG CẤP TẠI CỬA NGÕ PHÍA ĐÔNG HÀ NỘI
Không chỉ gây chú ý bởi chính sách bán hàng, Phú Thị Riverside còn sở hữu những giá trị vượt trội khẳng định vị thế của một dự án bất động sản chiến lược. Nằm tại mặt đường Phú Thị, ngay trung tâm phía Đông Hà Nội, dự án dễ dàng kết nối với nội đô qua hệ thống QL5A, QL5B, các tuyến vành đai và loạt cây cầu bắc qua sông Hồng. Đây là vị trí “kim cương” khi vừa thuận tiện giao thương, vừa mở ra không gian sống ven sông hiếm hoi còn sót lại tại Thủ đô.
Lợi thế cạnh tranh mạnh nhất của Phú Thị Riverside chính là khu đô thị duy nhất tại Hà Nội đang mở bán hiện nay sở hữu dải mặt sông tự nhiên dài tới 500m và được khai thác bài bản để phát triển dòng sản phẩm nhà phố ven sông. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm, giá trị của dự án càng trở nên độc đáo, khó có thể nhân bản.
Một ưu thế khác không thể bỏ qua là tiến độ bàn giao: Khách hàng có thể nhận nhà ngay trong năm 2025, đồng nghĩa với việc vừa đảm bảo giá trị đầu tư, vừa đáp ứng nhu cầu an cư cấp thiết.
Mức giá hiện tại chỉ từ hơn 10 tỷ đồng/căn nhà phố sở hữu lâu dài, sổ đỏ cầm tay - một con số gây chú ý khi so sánh với nhiều căn hộ cao cấp tại nội đô chỉ có thời hạn 50 năm nhưng đang niêm yết ở mức tương đương. Đây rõ ràng là bài toán kinh tế thuyết phục cả với giới đầu tư lẫn khách hàng thượng lưu tìm kiếm một chốn an cư bền vững cho nhiều thế hệ.
Không chỉ dừng ở giá trị sản phẩm, Phú Thị Riverside còn kiến tạo hệ sinh thái sống chuẩn mực với hơn 100 tiện ích trong bán kính chưa đầy 2km, từ trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện chất lượng cao cho đến không gian sinh thái xanh 360 độ. Sự kết hợp giữa môi trường trong lành, tiện ích phong phú và hạ tầng đồng bộ tạo nên trải nghiệm sống khác biệt, khẳng định giá trị đẳng cấp.
Tương lai của dự án còn được củng cố bởi các yếu tố quy hoạch quốc gia. Theo đó, Phú Thị Riverside nằm kề tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, gần các tuyến metro số 8 và 14 - dự kiến triển khai trong thời gian tới, đồng thời tiếp giáp QL17 – trục giao thông kết nối trực tiếp đến sân bay Gia Bình, dự án sân bay quốc tế lớn nhất miền Bắc đang trong giai đoạn chuẩn bị khởi công. Những yếu tố này không chỉ nâng cao tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản mà còn biến Phú Thị Riverside trở thành trung tâm giao thương mới của khu vực Đông Hà Nội.
Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, thị trường bất động sản Hà Nội đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển về phía Đông - nơi hạ tầng bứt phá, quỹ đất rộng và không gian sinh thái được bảo tồn. Phú Thị Riverside xuất hiện đúng lúc, hội tụ cả ba yếu tố: vị trí tâm điểm - sản phẩm độc bản - chính sách siêu ưu đãi.
Và với phiên livestream đặc biệt tối 22/8 - SGO Megalive: Săn nhà 5.0 – Săn deal giá sốc, những ai nhanh tay sẽ nắm trong tay cơ hội vàng để sở hữu một “báu vật” ven sông ngay tại Thủ đô.
Đơn vị phát triển kinh doanh dự án Phú Thị Riverside: SGO Land.
Đơn vị phân phối chính thức: SGO X, Palhomes, AGP Invest, SGO Property, Liên minh Tùng Bách Land - Lộc Sơn Hà - KPP Land - Nam Dương Land.
