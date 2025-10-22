Cơ hội vàng từ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo cho doanh nhân nữ vươn tầm

Doanh nghiệp do nữ làm chủ muốn có bước đột phá, cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào mọi khía cạnh hoạt động. Các mô hình kinh tế mới như kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế xanh... đang mở ra không gian phát triển không giới hạn...

Diễn đàn Doanh nhân nữ Việt Nam 2025 với chủ đề “Doanh nhân nữ vươn tầm trong kỷ nguyên mới” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 22/10/2025, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đã khẳng định vị thế và vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nhân nữ Việt Nam.

Với tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm gần 25% tổng số doanh nghiệp Việt Nam—một tỷ lệ ấn tượng trong khu vực ASEAN, cộng đồng này đang đứng trước "thời điểm vàng" để bứt phá và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt trong kỷ nguyên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

“VƯƠN TẦM” VỀ CÔNG NGHỆ, TƯ DUY QUẢN TRỊ…

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, chia sẻ về những trụ cột thể chế nền tảng được Bộ Chính trị ban hành, tạo động lực mạnh mẽ cho đất nước tiến lên trong kỷ nguyên mới. Trong đó, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được triển khai mạnh mẽ.

Ông dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chìa khóa vàng, là yếu tố sống còn để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và nguy cơ tụt hậu, đồng thời hiện thực hóa khát vọng hùng cường và thịnh vượng của dân tộc ta”.

Theo Chủ tịch VCCI, đây chính là thời điểm vàng để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, bứt phá, đón đầu xu thế khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ không chỉ đóng góp ngân sách quốc gia hay tạo việc làm cho hàng triệu lao động, mà còn mang đến những giá trị khác biệt như tư duy nhân văn, tinh thần bền bỉ, khát vọng đổi mới và ý chí tiên phong. Khi những phẩm chất này được kết nối với khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, sẽ tạo thành sức mạnh cộng hưởng, giúp doanh nhân nữ Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới.

Chủ tịch VCCI nhấn mạnh doanh nhân nữ Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ quan trọng: hoặc chỉ dừng lại ở vai trò truyền thống, hoặc bứt phá để vươn tầm, trở thành lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn liền với phát triển bền vững.

"Vươn tầm" trong bối cảnh hiện nay không chỉ là mở rộng quy mô hay thị trường, mà còn là hành trình nâng tầm tri thức, năng lực công nghệ, tư duy quản trị và khả năng hội nhập toàn cầu. Đó là sự chủ động phát triển vượt lên khỏi giới hạn hiện tại để đạt tới tầm cao mới về chất lượng, giá trị và sức ảnh hưởng của doanh nghiệp.

Đặc biệt hơn, “vươn tầm” còn thể hiện ở tư duy lãnh đạo nhân văn, biết ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo một cách hài hòa, phát triển doanh nghiệp mà không đánh mất cân bằng giữa lợi ích kinh tế, xã hội và con người.

BỐI CẢNH TOÀN CẦU VÀ YÊU CẦU ĐỔI MỚI SỐNG CÒN

Thế giới đang bước vào giai đoạn toàn cầu hóa 2.0, nơi chuỗi cung ứng, thị trường tiêu dùng nội địa và các chính sách thuế đối ứng giữa các nền kinh tế lớn tạo nên bức tranh cạnh tranh phức tạp.

Theo ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và chiến lược, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, trong bối cảnh Việt Nam là nền kinh tế mở, việc đa dạng hóa thị trường và giảm phụ thuộc vào một vài đối tác trở thành yêu cầu tất yếu để tối ưu hóa lợi nhuận và duy trì sức cạnh tranh.

Cùng lúc đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành mặt trận chiến lược trong cuộc đua toàn cầu. Cả Mỹ và Trung Quốc đều đang xây dựng các chính sách quốc gia về AI và công nghệ chiến lược, đặt ra thách thức về “an ninh hóa công nghệ” mà các doanh nghiệp Việt cần theo sát. Đồng thời, xu hướng chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng sạch và tuân thủ tiêu chuẩn ESG (môi trường – xã hội – quản trị) đang là yêu cầu bắt buộc cho doanh nghiệp muốn hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế.

Ông Nguyễn Hoa Cương nhấn mạnh: “Trong bối cảnh ấy, khoa học – công nghệ chính là yếu tố cốt lõi để phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đổi mới sáng tạo không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành nhu cầu sống còn của doanh nghiệp”.

Thực tiễn Việt Nam cho thấy nền kinh tế đang có nhiều tín hiệu phục hồi tích cực, với tốc độ tăng trưởng được kỳ vọng đạt trên 8% và đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2025 đạt 18,8 tỷ USD, minh chứng cho niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư. Nghị quyết 57-NQ/TW và 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng là trụ cột quan trọng, mở ra không gian mới cho doanh nghiệp, đặc biệt là các nữ doanh nhân đang tiên phong đổi mới.

Câc đại biểu trao đổi tại Diễn đàn.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ rằng: “chuyển đổi số chỉ thật sự có ý nghĩa khi được triển khai thực chất – biến dữ liệu thành sức mạnh vận hành, biến công nghệ thành công cụ tăng năng suất. Doanh nghiệp Việt cần đẩy mạnh việc số hóa quy trình, ứng dụng nền tảng số trong tham gia hiệp định thương mại, giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và mở rộng cơ hội tăng trưởng".

Về chuyển đổi xanh, ông dẫn chứng việc áp dụng chứng chỉ ESG trong lĩnh vực dệt may không chỉ nâng cao uy tín mà còn giúp tăng trưởng doanh số. Khảo sát gần đây cho thấy các tập đoàn lớn sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn cho sản phẩm đến từ doanh nghiệp có tiêu chuẩn “xanh”, minh chứng rõ ràng rằng phát triển bền vững cũng là con đường sinh lời.

"Nếu doanh nghiệp muốn có bước đột phá thực sự, cần mạnh dạn ứng dụng khoa học – công nghệ vào mọi khía cạnh hoạt động", ông Cương nhấn mạnh; đồng thời, ông Cương gợi mở hàng loạt mô hình kinh tế mới như kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh, kinh tế ban đêm, kinh tế chăm sóc và kinh tế vũ trụ là những xu hướng đang mở ra chân trời mới cho Việt Nam nếu được khai thác đúng hướng.