Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu blue-chips dẫn sóng phục hồi, vốn ngoại cũng đua

Kim Phong

02/12/2025, 15:29

Ngay khi thị trường mở cửa trở lại trong phiên chiều, dòng tiền đột ngột mạnh lên. Nhóm blue-chips khởi động trước, đặc biệt là các trụ, tạo sức lan tỏa phục hồi khá rộng. Bất ngờ là nhà đầu tư nước ngoài cũng giải ngân nhiệt tình, chuyển sang vị thế mua ròng.

VN-Index đang quay lại vùng đỉnh lịch sử.
VN-Index đang quay lại vùng đỉnh lịch sử.

VN-Index đóng cửa tăng 0,9% tương đương 15,39 điểm so với tham chiếu. Mức tăng này cũng chưa phải là mạnh, nhưng nhìn từ đáy giảm khoảng 11,3 điểm thì đây là một kết quả tốt. Chỉ số đã có nhịp phục hồi tới 1,58% kể từ đáy và toàn bộ diễn biến này xuất hiện trong phiên chiều.

Dẫn sóng nhịp đảo chiều vẫn là các blue-chips. VIC thay đổi chóng mặt khi chốt phiên sáng còn giảm 1,07% nhưng vừa vào phiên chiều đã có lực cầu mạnh mẽ đẩy giá lên liên tục. Trụ lớn nhất thị trường này đóng cửa tăng 1,89% so với tham chiếu, tức là nhịp hồi buổi chiều tới +3%. Thanh khoản của VIC phiên chiều cũng lớn nhất rổ VN30 với 612,7 tỷ đồng. VHM cũng rất tích cực, biên độ đảo chiều đạt +2,4%, đóng cửa vượt tham chiếu 1,04%. VRE cũng lấy lại hết mức giảm 2,87% buổi sáng để quay về tham chiếu.

Ngoài nhóm Vin, loạt cổ phiếu lớn ngân hàng cũng cải thiện mạnh: TCB tăng thêm 2,55% nữa, đóng cửa +3,01%. CTG tăng riêng chiều nay 0,82%, chốt tăng 1,34% so với tham chiếu. MBB cũng đảo chiều biên độ +2,17% thành tăng 1,51% lúc đóng cửa. HDB phục hồi 2,89% thành tăng 1,59%.... DGC, GVR, SSI cũng là các cổ phiếu khá mạnh chiều nay.

Tính riêng phiên chiều, rổ VN30 ghi nhận 28 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng, trong đó 14 mã đảo chiều hoặc tăng thêm hơn 1%. SAB là mã đạt biên độ lớn nhất, tăng riêng chiều nay 5,33% so với buổi sáng và đóng cửa kịch trần. Tiếc là vốn hóa của SAB khá nhỏ. Hai mã tụt giá là LPB và VNM nhưng đều nhẹ. VN30-Index đóng cửa có 20 mã tăng/5 mã giảm, đảo ngược trạng thái phiên sáng (8 mã tăng/20 mã giảm). Chỉ số cũng tăng 0,86% so với mức giảm 0,42% phiên sáng.

Sức kéo của cổ phiếu nhóm VN30 tác động mạnh mẽ lên VN-Index. 7/10 cổ phiếu tạo điểm nhiều nhất thuộc về nhóm này. Không chỉ vậy, thanh khoản nhóm VN30 chiều nay cũng tăng vọt 30,3% so với phiên sáng. Tính riêng phiên chiều, dòng tiền vào VN30 chiếm 62% toàn sàn HoSE.

Nhóm cổ phiếu trụ đã quay lại dẫn dắt thị trường chiều nay.
Nhóm cổ phiếu trụ đã quay lại dẫn dắt thị trường chiều nay.

Nhịp tăng buổi chiều có sức lan tỏa khá tốt. Độ rộng chỉ số thời điểm chốt phiên sáng ghi nhận 73 mã tăng/233 mã giảm, thậm chí tới 122 cổ phiếu giảm quá 1%. Đóng cửa HoSE có 144 mã tăng/149 mã giảm, số cổ phiếu giảm quá 1% co lại còn 60 mã.

Tuy nhiên biên độ tăng cuối cùng không mạnh. Trong 144 mã xanh chỉ có 76 mã tăng được hơn 1%. Lý do là đa số cổ phiếu còn phải vượt qua vùng giá đỏ rộng trước đó. Phải lưu ý là phiên sáng có tới 122 cổ phiếu giảm quá 1%, nên chỉ riêng việc san bằng mức giảm này để về tham chiếu hoặc nhích thêm chút ít cũng đã là thành quả lớn.

Thực vậy, tính theo biên độ phục hồi trong ngày, sàn HoSE có tới gần 31% số cổ phiếu đảo chiều từ 2% trở lên. Nếu tính từ biên độ 1%, tỷ lệ lên tới 58%. Trong những phiên giảm trước tăng sau, biên độ phục hồi này “quý” hơn mức tăng so với tham chiếu.

Điều bất ngờ là nhà đầu tư nước ngoài cũng đảo chiều giao dịch khi giải ngân mới tăng vọt 62% so với buổi sáng, trong khi bán ra giảm 18%. Vị thế ròng trên HoSE chiều nay đạt +846,3 tỷ đồng so với -209,3 tỷ đồng của phiên sáng. VJC được mua ròng mạnh 223,8 tỷ đồng, VIC +148,8 tỷ, TCB +131 tỷ, MBB +124 tỷ, VNM +113 tỷ, FPT +102,1 tỷ, STB +74,7 tỷ, MWG +56,3 tỷ, TCX +50,4 tỷ. Phía bán ròng có ACB -74,8 tỷ, VIX -57,1 tỷ, VPI -50 tỷ.

VN-Index đóng cửa hôm nay tiếp tục vượt xa mốc 1700 điểm, lên 1717,06 điểm. Đây là tình thế bất ngờ vì chỉ số đang hướng tới đỉnh cao lịch sử cũ 1800 điểm nhưng đa phần cổ phiếu vẫn “lóp ngóp” dưới sâu.

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu sab cổ phiếu VIC nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index 1700 điểm

