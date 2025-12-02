Công ty chứng khoán khuyến nghị mua hai cổ phiếu ngân hàng trong tháng 12, tiềm năng tăng lên tới 42%

Chỉ số chứng khoán toàn cầu đã tăng hơn 18% kể từ đầu năm, nhờ lực đẩy mạnh mẽ từ chứng khoán Châu Á, trong đó chứng khoán Hàn Quốc tăng 65%, Nhật Bản tăng 24%, Hồng Kông tăng 29%.

Chứng khoán Mỹ cũng có mức tăng hơn 15% (đối với S&P500) nhờ động lực từ Fed cắt giảm lãi suất, xác suất 85% Fed giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay vào giữa tháng 12 và lợi nhuận đến từ AI cũng như ngành bán dẫn. Hiện chỉ số S&P 500 chỉ còn cách đỉnh cao kỷ lục 2%, trong khi Phố Wall vẫn kỳ vọng chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng 15-18% trong năm 2026.

Ở trong nước, các biến số vĩ mô sẽ về đích trong tháng 12 sẽ là tín hiệu nổi bật và được giới đầu tư quan tâm nhất. Dư địa để hoàn thành các mục tiêu cho tăng trưởng kinh tế 8% trở lên vẫn còn khá nhiều. Tăng trưởng tín dụng còn dư địa khoảng 4-5%/2 tháng cuối năm. Bên cạnh đó chính phủ cũng tăng tốc giải ngân đầu tư công trong 2 tháng cuối năm.

Bộ Tài chính đang dự thảo một nghị định quy định cơ chế tổng thể dành cho Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), tạo động lực tăng trưởng mới cho tập đoàn này.

Danh mục khuyến nghị tháng 12 của MBS.

Chứng khoán MBS nhận định, thị trường đi vào trạng thái tái tích lũy suốt 4 tháng vừa qua trong vùng 1.600 – 1.700 điểm sau giai đoạn tăng mạnh kể từ đáy tháng 4 (1.073 điểm). Sau nhịp điều chỉnh kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.600 điểm thành công (giữa tháng 11), thị trường có nhiều cơ hội để quay lại vùng đỉnh cũ 1.750 điểm hoặc tiệm cận 1.800 điểm ở tháng 12.

Trong giai đoạn lãi suất tăng và thanh khoản suy giảm, bên cạnh nhóm ngành trụ đỡ cho thị trường là ngân hàng, chúng tôi cho rằng cơ hội đầu tư có thể xuất hiện ở các nhóm doanh nghiệp sản xuất & dịch vụ cơ bản có kết quả kinh doanh phục hồi và định giá hấp dẫn như nhóm công nghệ viễn thông, năng lượng, dầu khí, tiêu dùng.

Danh mục cổ phiếu tiêu biểu MBS lựa chọn cho tháng 12/2025 bao gồm: CTG, ACB, VGC, VRE, PDR, BSR, PVD, HDG, FPT, MSN. Trong đó, CTG tiềm năng tăng giá 42%; MSN tiềm năng tăng giá 40,8%; ACB tiềm năng tăng giá 37,7%; VGC tiềm năng tăng giá 31,6%; FPT tiềm năng 27,7%; HDG 27,9%; VRE là 22,6%; BSR 25,8%...

Cũng theo thống kê của MBS, thanh khoản ở chiều phục hồi 3 tuần tăng vừa qua chỉ đạt khoảng 18.800 tỷ đồng khớp lệnh trên sàn HSX so với mức 29.600 tỷ đồng ở chiều giảm (3 tuần trước đó). Cho thấy, nhịp phục hồi của VN-Index đang mang tính thận trọng, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu sản xuất, xuất khẩu và hàng hóa thay vì tập trung ở nhóm cổ phiếu tài chính (Ngân hàng, chứng khoán) và Bất động sản.

Xác suất để chọn được cổ phiếu sinh lời hiện khá thấp khi nhóm cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư ưu thích như: Chứng khoán, Ngân hàng hiện vẫn ở vùng 1.600 điểm, thậm chí một số cổ phiếu ở Chứng khoán, Viettel còn để thủng đáy 1.580 điểm theo giá đóng cửa.

Do đó, trong ngắn hạn, MBS ưu tiên chọn các nhóm cổ phiếu có mức tương đương hoặc khỏe hơn so với thị trường như: Sản xuất & phân phối điện, Thực phẩm, Vingroup, Logistics, Dầu khí, Cao su tự nhiên, Bán lẻ, … thay vì bắt đáy các cổ phiếu đã giảm sâu ở nhóm tài chính.

Dự báo kịch bản cơ bản cho thị trường tuần này, MBS nghiêng về khả năng thị trường sẽ tạo một vùng tích lũy quanh ngưỡng 1.700 điểm với thanh khoản thấp, vùng hỗ trợ 1.660 – 1.670 điểm, kháng cự 1.720 – 1.730 điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tập trung danh mục ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu sản xuất, hàng hóa hoặc nhóm cổ phiếu xuất khẩu như: Thép, Dầu khí, Thủy sản, Cao su tự nhiên, Thực phẩm, Đầu tư công … Đối với nhóm cổ phiếu đã giảm sâu như Chứng khoán, Ngân hàng, bất động sản,… và nhà đầu tư không nên bắt đáy trong kịch bản thị trường điều chỉnh.