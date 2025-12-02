Thị trường mắc kẹt: Chỉ số xanh vẫn lỗ, đỏ lỗ nhiều hơn

Nhóm cổ phiếu Vin quay đầu điều chỉnh sáng nay đã gây áp lực lên VN-Index. Hiện tượng này không có gì bất ngờ, nhưng điều gây ức chế là khi chỉ số tăng danh mục đa phần thua lỗ, khi chỉ số giảm danh mục còn lỗ nhiều hơn!

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,45% (-7,69 điểm) nhưng độ rộng chỉ có 73 mã tăng/233 mã giảm. Thậm chí tới 122 cổ phiếu đang giảm quá 1%. Các phiên trước đó cũng đã có cả trăm cổ phiếu giảm tương tự, bất kể chỉ số tăng bao nhiêu. Điều này dẫn tới mức thua lỗ của nhà đầu tư gia tăng hàng ngày.

Nhóm Vin đồng loạt đỏ sáng nay: VIC giảm 1,07%, VHM giảm 1,32%, VRE giảm 2,87%, còn duy nhất VPL tăng 6,79%. Trong Top 10 vốn hóa sàn HoSE chỉ còn hai mã xanh là CTG tăng 0,52% và TCB tăng 0,45%.

Rổ VN30 cũng đang chìm trong sắc đỏ với 8 mã tăng/20 mã giảm. Số tăng giá duy nhất VJC và SAB là đáng chú ý. VJC đang quay lại đỉnh cao lịch sử khi tăng 4,95%. SAB tiếp tục có phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp, lên mức cao nhất 10 tháng. Khá may mắn là phía giảm giá cũng không nhiều mã yếu: VRE, VPB, VHM, VIC là 4 cổ phiếu duy nhất rơi hơn 1%. Về tổng thể nhóm blue-chips vẫn giữ giá tốt hơn phần còn lại. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,42%.

Với các nhà đầu tư không nắm giữ cổ phiếu blue-chips, thị trường đang “tra tấn” với cường độ không quá cao, nhưng liên tục. Rất nhiều cổ phiếu đã giảm liên tiếp nhiều ngày trong bối cảnh kéo trụ. Sáng nay các trụ giảm, nhiều cổ phiếu tiếp tục rơi thêm.

Tuy trong 122 cổ phiếu đang giảm quá 1% chỉ có 12 mã xuất hiện thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng, nhưng bối cảnh thanh khoản hiện tại vốn đã thấp sẵn. Thêm nữa với danh mục, giá trị giảm không liên quan đến thanh khoản. Hàng chục mã rơi sâu đều có các đại diện ưa thích như GEX giảm 4,07%, PDR giảm 3,42%, ANV giảm 3,56%, DIG giảm 3,22%, KDH giảm 3,06%, VIX giảm 3,06%, NVL giảm 3,05%, TCH giảm 2,96%...

Tính chung thanh khoản 122 cổ phiếu yếu nhất thị trường sáng nay chiếm 41,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Đây là tỷ trọng khá cao nhưng cũng chưa đến mức xuất hiện bán tháo ồ ạt. Biên độ giảm rộng có phần của dòng tiền rút lui. Nhà đầu tư chưa sẵn sàng mua mạnh có thể vì dự đoán sức ép của trụ còn dẫn đến giá yếu hơn.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ở nhóm tăng giá tốt nhất, giao dịch phần lớn là lẻ tẻ vài trăm triệu đồng. Toàn sàn đang có 38 mã tăng hơn 1% thì chỉ 19 mã có thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên, thậm chí chỉ 9 mã giao dịch quá 10 tỷ đồng. Trừ VJC, SAB và VPL, có thể kể tới GEE tăng 1,71% với 191 tỷ; TLG tăng 6,91% với 98 tỷ; PVT tăng 1,07%, PET tăng 3,26%, BAF tăng 2,02%, FIT tăng 1,17%.

Hiện tượng mua thụ động đang lan tràn, thể hiện khá rõ trong biên độ dao động. Thống kê có tới 64,3% số cổ phiếu trong VN-Index có giao dịch đang chốt ở mức giá bằng hoặc sát ngưỡng thấp nhất. Nói cách khác, giá hiện tại hầu hết đang do bên bán xác định, còn bên mua chỉ đặt lệnh chờ.

Thanh khoản khớp lệnh HoSE tăng 16,2% so với sáng hôm qua trong tình thế này phản ánh nhu cầu bán có mạnh hơn. Nếu tính cả HNX, giao dịch tăng gần 18%. Các mức giá dư mua đang chờ khá sâu nên thanh khoản sẽ chỉ cải thiện rõ nét hơn nữa nếu bên bán chấp nhận hạ giá thêm.

Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng 299,3 tỷ đồng trên sàn HoSE, cao hơn sáng hôm qua một chút nhưng không có nhiều giao dịch lớn. Bán ròng cao nhất là VPI -49,8 tỷ, VRE -47,4 tỷ, VIX -46,3 tỷ, VPB -38,9 tỷ, ACB -34,4 tỷ, VHM -31,1 tỷ. Phía mua ròng có VJC +111,6 tỷ, VIC +51 tỷ, VNM +50,1 tỷ, TCB +44,9 tỷ.