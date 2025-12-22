Nestlé Việt Nam đẩy mạnh hợp tác đa bên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững quốc gia

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 22/12/2025
Tuấn Sơn
22/12/2025, 20:00
Hành trình 30 năm phát triển tại Việt Nam của Nestlé luôn gắn với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt.
Từ những sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, đến các chương trình tạo giá trị chung, nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình và cộng đồng, mỗi nỗ lực của Nestlé Việt Nam đều hướng đến việc góp phần xây dựng một tương lai bền vững, thịnh vượng và bao trùm hơn.
Tháng 4/ 2025, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, Nestlé công bố tăng vốn hoạt động với khoản đầu tư gần 1.900 tỷ đồng để mở rộng nhà máy Nestlé Trị An tại tỉnh Đồng Nai. Với nguồn vốn mới này, tổng đầu tư cho riêng nhà máy Trị An trong giai đoạn 2024–2025 đạt hơn 4.300 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam lên gần 20.200 tỷ đồng.
Nhà máy Nestlé Trị An hiện là một trong những nhà máy chế biến cà phê hiện đại nhất của Tập đoàn Nestlé trên toàn cầu, đồng thời là nơi nâng tầm giá trị cho nông sản Việt. Khoản đầu tư mở rộng lần này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của Nestlé vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam, cũng như cam kết đồng hành cùng định hướng thu hút FDI chất lượng cao, gắn với chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh của Chính phủ.
Song song với đầu tư sản xuất, Nestlé cũng tiên phong trong hợp tác thúc đẩy nông nghiệp bền vững. Bắt đầu triển khai tại Việt Nam từ năm 2011, sáng kiến toàn cầu NESCAFÉ Plan đã hỗ trợ hơn 23.000 hộ nông dân trồng cà phê chuyển đổi sang phương thức canh tác bền vững theo tiêu chuẩn 4C, giúp giảm 40–60% lượng nước tưới, giảm 20% lượng phân bón hóa học, tăng 30–150% thu nhập nhờ mô hình xen canh hợp lý. Chương trình cũng đào tạo hơn 492.000 nông dân và cung cấp hơn 100 triệu cây giống cà phê kháng sâu bệnh, góp phần tái canh cà phê và nâng cao chất lượng hạt cà phê Việt.
Trên nền tảng kết quả này, Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cũng vừa ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp, trọng tâm là thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho nông dân. Hợp tác này trực tiếp bám sát các định hướng lớn của Chính phủ về tái cơ cấu nông nghiệp, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chiến lược tăng trưởng xanh và cam kết Net Zero vào năm 2050.
Nhân chuyến công tác tại Việt Nam vào cuối tháng 11/2025, ông Remy Ejel, Tổng giám đốc Nestlé Khu vực châu Á, châu Đại dương và châu Phi, chia sẻ: “Thỏa thuận hợp tác này thể hiện cam kết đầu tư bền vững của chúng tôi tại Việt Nam, và khẳng định vai trò của Nestlé như một đối tác phát triển chiến lược. Chúng tôi vinh dự đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong hành trình xây dựng một nền kinh tế bền vững, phát thải thấp và góp phần hình thành một thế hệ nông dân mới sẵn sàng chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh.”
Với cách tiếp cận “Tạo Giá trị Chung”, Nestlé Việt Nam còn là một trong những đơn vị tiên phong trong việc gắn kết mục tiêu kinh doanh với các ưu tiên phát triển bền vững của quốc gia.
Ở góc độ môi trường và kinh tế tuần hoàn, Nestlé Việt Nam đặt mục tiêu rõ ràng trong giảm phát thải và bảo vệ tài nguyên. Doanh nghiệp liên tục cải tiến bao bì, loại bỏ những thành phần không cần thiết, giảm sử dụng nhựa nguyên sinh, thay thế bằng vật liệu thân thiện môi trường và phát triển bao bì đơn lớp để dễ tái chế hơn.
Với nhiều thành tựu trong phát triển bền vững, tại Chương trình Công bố Doanh nghiệp Bền vững (CSI) 2025, Nestlé Việt Nam vinh dự được VCCI trao danh hiệu “Ngôi sao CSI” sau 5 năm liên tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất. Với vai trò đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì Sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), Nestlé không chỉ hướng tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của riêng mình mà còn tích cực phối hợp cùng các đối tác triển khai nhiều chương trình đào tạo, phổ biến kiến thức về ESG, cập nhật khung pháp lý và chia sẻ kinh nghiệm cho các doanh nghiệp trong và ngoài chuỗi cung ứng.
Ba mươi năm tại Việt Nam là hành trình gắn kết giữa một doanh nghiệp toàn cầu với những ưu tiên phát triển của một quốc gia năng động. Thông qua đầu tư sản xuất, thúc đẩy hợp tác đa bên, đồng hành cùng cộng đồng địa phương, Nestlé Việt Nam đang khẳng định vai trò đối tác chiến lược, đồng hành cùng Chính phủ trên con đường hướng tới một tương lai xanh, thịnh vượng và bao trùm.
Bắt đầu từ 23/12/2025, Hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigoods.vn của Bộ Công Thương chính thức đi vào vận hành, góp phần minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững...
Nghị định số 324/2025/NĐ-CP đã thiết lập cơ chế ưu đãi thuế đặc thù cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, với trọng tâm là thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân...
Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) đã tổ chức lễ trao tặng suất tầm soát miễn phí 3 loại ung thư phổ biến ở nữ giới - ung thư vú, cổ tử cung và buồng trứng - cùng gói xét nghiệm vi-rút HPV cho phụ nữ yếu thế trong khuôn khổ chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” tại Hà Nội.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích việc tái sử dụng chất thải từ hoạt động xây dựng, sử dụng vật liệu không nung và vật liệu thân thiện với môi trường trong xây dựng...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: