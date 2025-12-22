Nestlé Việt Nam đẩy mạnh hợp tác đa bên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững quốc gia

Từ những sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, đến các chương trình tạo giá trị chung, nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình và cộng đồng, mỗi nỗ lực của Nestlé Việt Nam đều hướng đến việc góp phần xây dựng một tương lai bền vững, thịnh vượng và bao trùm hơn.

TĂNG VỐN ĐẦU TƯ, MỞ RỘNG SẢN XUẤT GẮN VỚI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÀ MỤC TIÊU NET ZERO

Tháng 4/ 2025, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, Nestlé công bố tăng vốn hoạt động với khoản đầu tư gần 1.900 tỷ đồng để mở rộng nhà máy Nestlé Trị An tại tỉnh Đồng Nai. Với nguồn vốn mới này, tổng đầu tư cho riêng nhà máy Trị An trong giai đoạn 2024–2025 đạt hơn 4.300 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam lên gần 20.200 tỷ đồng.

Nhà máy Nestlé Trị An hiện là một trong những nhà máy chế biến cà phê hiện đại nhất của Tập đoàn Nestlé trên toàn cầu, đồng thời là nơi nâng tầm giá trị cho nông sản Việt. Khoản đầu tư mở rộng lần này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của Nestlé vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam, cũng như cam kết đồng hành cùng định hướng thu hút FDI chất lượng cao, gắn với chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh của Chính phủ.

Nestlé công bố mở rộng sản xuất, khẳng định cam kết đầu tư dài hạn và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Việt Nam.

Song song với đầu tư sản xuất, Nestlé cũng tiên phong trong hợp tác thúc đẩy nông nghiệp bền vững. Bắt đầu triển khai tại Việt Nam từ năm 2011, sáng kiến toàn cầu NESCAFÉ Plan đã hỗ trợ hơn 23.000 hộ nông dân trồng cà phê chuyển đổi sang phương thức canh tác bền vững theo tiêu chuẩn 4C, giúp giảm 40–60% lượng nước tưới, giảm 20% lượng phân bón hóa học, tăng 30–150% thu nhập nhờ mô hình xen canh hợp lý. Chương trình cũng đào tạo hơn 492.000 nông dân và cung cấp hơn 100 triệu cây giống cà phê kháng sâu bệnh, góp phần tái canh cà phê và nâng cao chất lượng hạt cà phê Việt.

Trên nền tảng kết quả này, Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cũng vừa ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp, trọng tâm là thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho nông dân. Hợp tác này trực tiếp bám sát các định hướng lớn của Chính phủ về tái cơ cấu nông nghiệp, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chiến lược tăng trưởng xanh và cam kết Net Zero vào năm 2050.

Nhân chuyến công tác tại Việt Nam vào cuối tháng 11/2025, ông Remy Ejel, Tổng giám đốc Nestlé Khu vực châu Á, châu Đại dương và châu Phi, chia sẻ: “Thỏa thuận hợp tác này thể hiện cam kết đầu tư bền vững của chúng tôi tại Việt Nam, và khẳng định vai trò của Nestlé như một đối tác phát triển chiến lược. Chúng tôi vinh dự đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong hành trình xây dựng một nền kinh tế bền vững, phát thải thấp và góp phần hình thành một thế hệ nông dân mới sẵn sàng chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh.”

Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chính thức ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững

LAN TỎA MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

Với cách tiếp cận “Tạo Giá trị Chung”, Nestlé Việt Nam còn là một trong những đơn vị tiên phong trong việc gắn kết mục tiêu kinh doanh với các ưu tiên phát triển bền vững của quốc gia.

Ở góc độ môi trường và kinh tế tuần hoàn, Nestlé Việt Nam đặt mục tiêu rõ ràng trong giảm phát thải và bảo vệ tài nguyên. Doanh nghiệp liên tục cải tiến bao bì, loại bỏ những thành phần không cần thiết, giảm sử dụng nhựa nguyên sinh, thay thế bằng vật liệu thân thiện môi trường và phát triển bao bì đơn lớp để dễ tái chế hơn.

Tại Chương trình Công bố Doanh nghiệp Bền vững (CSI) 2025, Nestlé Việt Nam vinh dự nhận danh hiệu “Ngôi sao CSI” do VCCI trao tặng – đánh dấu 5 năm liên tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất.

Với nhiều thành tựu trong phát triển bền vững, tại Chương trình Công bố Doanh nghiệp Bền vững (CSI) 2025, Nestlé Việt Nam vinh dự được VCCI trao danh hiệu “Ngôi sao CSI” sau 5 năm liên tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất. Với vai trò đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì Sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), Nestlé không chỉ hướng tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của riêng mình mà còn tích cực phối hợp cùng các đối tác triển khai nhiều chương trình đào tạo, phổ biến kiến thức về ESG, cập nhật khung pháp lý và chia sẻ kinh nghiệm cho các doanh nghiệp trong và ngoài chuỗi cung ứng.

Ba mươi năm tại Việt Nam là hành trình gắn kết giữa một doanh nghiệp toàn cầu với những ưu tiên phát triển của một quốc gia năng động. Thông qua đầu tư sản xuất, thúc đẩy hợp tác đa bên, đồng hành cùng cộng đồng địa phương, Nestlé Việt Nam đang khẳng định vai trò đối tác chiến lược, đồng hành cùng Chính phủ trên con đường hướng tới một tương lai xanh, thịnh vượng và bao trùm.