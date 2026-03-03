Danh mục cổ phiếu có hiệu quả sinh lời vượt trội so với thị trường

Mirae Asset vừa xây dựng danh mục đầu tư dựa trên bộ lọc Sharpe Ratio – tiêu chí then chốt để đo lường hiệu quả giữa lợi nhuận và mức độ rủi ro. Danh mục này còn kết hợp kết quả kinh doanh năm 2025, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc và triển vọng tăng trưởng bền vững.

Theo Mirae Asset, chỉ số Sharpe Ratio giúp đánh giá hiệu suất điều chỉnh rủi ro, giúp nhà đầu tư không chỉ tập trung vào tăng trưởng giá cổ phiếu mà còn xem xét mức độ rủi ro kèm theo. Chỉ số này tính toán dựa trên chênh lệch lợi nhuận kỳ vọng của danh mục và lãi suất phi rủi ro, chia cho độ lệch chuẩn của lợi nhuận. Sharpe Ratio dương (>0) là tốt, và càng cao càng hiệu quả, trong khi chỉ số âm có thể cho thấy rủi ro quá lớn.

Các cổ phiếu được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau: Thứ nhất, các doanh nghiệp có vốn hóa trên 5.000 tỷ đồng; Khối lượng giao dịch trung bình cao hơn 100.000 cổ phiếu, đảm bảo tính thanh khoản. Cổ phiếu phải có Sharpe Ratio dương và ổn định, đồng thời xuất hiện trong cả ba bộ lọc Sharpe 1 năm, 3 năm và 5 năm.

Thứ hai, hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu: ROE > 10%, cho thấy doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả và có năng lực tạo lợi nhuận bền vững. Sharpe Ratio của cổ phiếu cao hơn Sharpe của VN-Index trong giai 5 năm, phản ánh khả năng sinh lời vượt trội trên trung và dài hạn.

Thứ ba, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm 2025 phải ghi nhận mức tăng trưởng dương, đảm bảo sự ổn định và sức khỏe tài chính tốt.

Qua quá trình sàng lọc, Mirae Asset nhận thấy nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong danh mục nhờ nền tảng tài chính vững chắc, quy mô vốn hóa lớn và khả năng duy trì tăng trưởng ổn định. Bước sang năm 2026, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, qua đó tạo điều kiện duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, thúc đẩy cầu tín dụng và củng cố triển vọng lợi nhuận toàn ngành trong năm 2026.

Danh mục đồng thời phân bổ vào các nhóm hưởng lợi trực tiếp từ định hướng phát triển hạ tầng và nâng cấp năng lực sản xuất như Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Kho bãi & hậu cần và Viễn thông.

Các lĩnh vực này được kỳ vọng hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư công trung hạn 2026–2030 với quy mô vốn dự kiến khoảng 8.500 nghìn tỷ đồng - cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước, đồng thời nhu cầu mở rộng công suất trong bối cảnh dòng vốn FDI tiếp tục được định hướng vào các ngành công nghệ cao và chuỗi giá trị chiến lược.

Ở phía cầu nội địa, các nhóm Bán lẻ, Thủy sản, Chăn nuôi, Phân bón được hỗ trợ bởi xu hướng cải thiện thu nhập và các chính sách kích thích tiêu dùng được Chính phủ hỗ trợ.

Đối với nhóm Dầu khí được kỳ vọng hưởng lợi từ diễn biến giá dầu trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu tiềm ẩn biến động. Bên cạnh đó, nhóm Chứng khoán được đánh giá tích cực khi việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp có thể tạo động lực cải thiện thanh khoản và gia tăng dòng vốn ngoại, qua đó hỗ trợ định giá toàn thị trường.

Tổng thể, năm 2026 được kỳ vọng đánh dấu giai đoạn vận hành đồng bộ giữa chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm và điều hành tiền tệ linh hoạt, trong đó ba trụ cột chính sách dành cho kinh tế Nhà nước – kinh tế tư nhân – khu vực FDI đóng vai trò tạo lực đẩy và được kỳ vọng sẽ củng cố nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp và hỗ trợ mặt bằng định giá thị trường trong trung và dài hạn.