Cổ phiếu LVMH giảm mạnh nhất từ ​​trước đến nay

Cổ phiếu của LVMH đang ghi nhận khởi đầu năm tồi tệ nhất trong lịch sử, trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế toàn cầu và khiến nhu cầu tiêu dùng hàng xa xỉ suy yếu rõ rệt.

Trong ba tháng đầu năm, mã cổ phiếu LVMH giảm tới 28% – mức giảm mạnh nhất trong số các tập đoàn xa xỉ lớn tại châu Âu. Theo phân tích của Bloomberg dựa trên dữ liệu từ năm 1989, diễn biến này thậm chí còn tiêu cực hơn cả giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008–2009, đại dịch Covid-19 năm 2020 hay bong bóng dot-com năm 2001.

Đồng thời, mức giảm cũng phản ánh những gián đoạn trong hoạt động du lịch và lữ hành – yếu tố then chốt thúc đẩy doanh số của các sản phẩm xa xỉ cao cấp.

Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao xung đột tại Trung Đông và những “tác động lan tỏa tới chi phí sinh hoạt, tăng trưởng kinh tế và thị trường,” theo nhận định của Jelena Sokolova, chuyên gia phân tích tại Morningstar. “Trong đó, diễn biến của thị trường là một chỉ báo sớm quan trọng, đặc biệt đối với nhu cầu tiêu dùng hàng xa xỉ tại Mỹ”.

Cuộc chiến cũng khiến giai đoạn khó khăn của tập đoàn càng thêm trầm trọng, nhất là khi triển vọng kém tích cực được công bố hồi tháng 1 không nhận được sự ủng hộ từ giới đầu tư.

LVMH vốn có mức độ phụ thuộc lớn hơn vào nhóm khách hàng “khao khát” xa xỉ – những người có xu hướng thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh bất ổn, so với các đối thủ tập trung vào phân khúc siêu cao cấp. Bên cạnh đó, khác với nhiều ông lớn kinh doanh thuần xa xỉ khác, tập đoàn còn có mảng rượu vang và rượu mạnh quy mô lớn – lĩnh vực đã gặp nhiều khó khăn trong ba năm qua, đặc biệt do nhu cầu sụt giảm đối với dòng rượu cognac của Hennessy.

Trong nhóm các doanh nghiệp cùng ngành, cổ phiếu của Richemont – tập đoàn từng thể hiện khả năng chống chịu tốt trong năm ngoái nhờ dòng trang sức vàng được ưa chuộng của Cartier – đã giảm khoảng 20% tại thị trường Zurich trong ba tháng đầu năm. Trong khi đó, Hermès International – “cha đẻ” của dòng túi Birkin danh tiếng – cũng mất gần một phần tư giá trị trong cùng giai đoạn.

Đà sụt giảm của LVMH cùng các cổ phiếu vốn hóa lớn khác tại châu Âu như Novo Nordisk và SAP đã kéo giảm hiệu suất chung của thị trường khu vực trong quý này.

LVMH dự kiến sẽ công bố doanh thu quý 1 vào cuối tháng này, trong đó tâm điểm chú ý sẽ là mảng thời trang và đồ da – lĩnh vực chủ lực bao gồm các thương hiệu lớn như Louis Vuitton và Dior.

Dẫu vậy, khởi đầu năm kém tích cực không đồng nghĩa chắc chắn với một năm suy giảm. Năm 2020, LVMH vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 23% cho cả năm. Tuy nhiên, trong các giai đoạn biến động mạnh như năm 2008 và 2001, cổ phiếu tập đoàn lần lượt giảm 42% và 35%.

Mặc dù LVMH không công bố chi tiết kết quả kinh doanh theo từng khu vực, Giám đốc Tài chính Cécile Cabanis cho biết vào tháng 1 rằng Trung Đông đang “ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể”. Trước khi xảy ra biến động, khu vực này được ước tính đóng góp khoảng 6% doanh thu của tập đoàn, theo RBC. Tuy nhiên, LVMH vẫn phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường Mỹ và châu Á – bao gồm Trung Quốc – nơi doanh số năm ngoái gần như đi ngang hoặc suy giảm.

Đà lao dốc của cổ phiếu cũng khiến tài sản ròng của CEO tỷ phú Bernard Arnault giảm khoảng 55,4 tỷ USD trong quý 1, theo Bloomberg Billionaires Index, đưa tổng tài sản xuống còn khoảng 152,5 tỷ USD. Tính đến ngày 31/3, đây là mức sụt giảm lớn nhất trong số 500 người giàu nhất thế giới.

Trong quý 1, tỷ lệ sở hữu của gia đình Arnault tại LVMH đã vượt qua ngưỡng mang tính biểu tượng 50%. “LVMH không còn đơn thuần là một cổ phiếu ngành xa xỉ, mà đã trở thành thước đo niềm tin toàn cầu,” John Plassard – Giám đốc chiến lược đầu tư tại Cité Gestion – nhận định.

“Vấn đề không nằm ở mức độ tiếp xúc với thị trường Trung Đông, mà ở những tín hiệu mà điều đó phản ánh: sự bất định, áp lực lên hiệu ứng tài sản và nỗi lo về một đợt suy giảm kinh tế trên diện rộng”.