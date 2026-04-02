Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đẹp +

Cổ phiếu LVMH giảm mạnh nhất từ ​​trước đến nay

An Minh

02/04/2026, 16:08

Cổ phiếu của “ông lớn” ngành xa xỉ đã giảm 28% trong quý 1, khi xung đột tại Trung Đông làm lu mờ triển vọng kinh tế toàn cầu và gia tăng sức ép lên nhu cầu đối với các mặt hàng xa xỉ...

Cổ phiếu của LVMH đang ghi nhận khởi đầu năm tồi tệ nhất trong lịch sử.

Cổ phiếu của LVMH đang ghi nhận khởi đầu năm tồi tệ nhất trong lịch sử, trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế toàn cầu và khiến nhu cầu tiêu dùng hàng xa xỉ suy yếu rõ rệt.

Trong ba tháng đầu năm, mã cổ phiếu LVMH giảm tới 28% – mức giảm mạnh nhất trong số các tập đoàn xa xỉ lớn tại châu Âu. Theo phân tích của Bloomberg dựa trên dữ liệu từ năm 1989, diễn biến này thậm chí còn tiêu cực hơn cả giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008–2009, đại dịch Covid-19 năm 2020 hay bong bóng dot-com năm 2001.

Đồng thời, mức giảm cũng phản ánh những gián đoạn trong hoạt động du lịch và lữ hành – yếu tố then chốt thúc đẩy doanh số của các sản phẩm xa xỉ cao cấp.

Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao xung đột tại Trung Đông và những “tác động lan tỏa tới chi phí sinh hoạt, tăng trưởng kinh tế và thị trường,” theo nhận định của Jelena Sokolova, chuyên gia phân tích tại Morningstar. “Trong đó, diễn biến của thị trường là một chỉ báo sớm quan trọng, đặc biệt đối với nhu cầu tiêu dùng hàng xa xỉ tại Mỹ”.

Trong ba tháng đầu năm, mã cổ phiếu LVMH giảm tới 28% – mức giảm mạnh nhất trong số các tập đoàn xa xỉ lớn tại châu Âu. 

Cuộc chiến cũng khiến giai đoạn khó khăn của tập đoàn càng thêm trầm trọng, nhất là khi triển vọng kém tích cực được công bố hồi tháng 1 không nhận được sự ủng hộ từ giới đầu tư.

LVMH vốn có mức độ phụ thuộc lớn hơn vào nhóm khách hàng “khao khát” xa xỉ – những người có xu hướng thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh bất ổn, so với các đối thủ tập trung vào phân khúc siêu cao cấp. Bên cạnh đó, khác với nhiều ông lớn kinh doanh thuần xa xỉ khác, tập đoàn còn có mảng rượu vang và rượu mạnh quy mô lớn – lĩnh vực đã gặp nhiều khó khăn trong ba năm qua, đặc biệt do nhu cầu sụt giảm đối với dòng rượu cognac của Hennessy.

Trong nhóm các doanh nghiệp cùng ngành, cổ phiếu của Richemont – tập đoàn từng thể hiện khả năng chống chịu tốt trong năm ngoái nhờ dòng trang sức vàng được ưa chuộng của Cartier – đã giảm khoảng 20% tại thị trường Zurich trong ba tháng đầu năm. Trong khi đó, Hermès International – “cha đẻ” của dòng túi Birkin danh tiếng – cũng mất gần một phần tư giá trị trong cùng giai đoạn.

Đà sụt giảm của LVMH cùng các cổ phiếu vốn hóa lớn khác tại châu Âu như Novo Nordisk và SAP đã kéo giảm hiệu suất chung của thị trường khu vực trong quý này.

LVMH vốn có mức độ phụ thuộc lớn hơn vào nhóm khách hàng “khao khát” xa xỉ.

LVMH dự kiến sẽ công bố doanh thu quý 1 vào cuối tháng này, trong đó tâm điểm chú ý sẽ là mảng thời trang và đồ da – lĩnh vực chủ lực bao gồm các thương hiệu lớn như Louis Vuitton và Dior.

Dẫu vậy, khởi đầu năm kém tích cực không đồng nghĩa chắc chắn với một năm suy giảm. Năm 2020, LVMH vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 23% cho cả năm. Tuy nhiên, trong các giai đoạn biến động mạnh như năm 2008 và 2001, cổ phiếu tập đoàn lần lượt giảm 42% và 35%.

Mặc dù LVMH không công bố chi tiết kết quả kinh doanh theo từng khu vực, Giám đốc Tài chính Cécile Cabanis cho biết vào tháng 1 rằng Trung Đông đang “ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể”. Trước khi xảy ra biến động, khu vực này được ước tính đóng góp khoảng 6% doanh thu của tập đoàn, theo RBC. Tuy nhiên, LVMH vẫn phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường Mỹ và châu Á – bao gồm Trung Quốc – nơi doanh số năm ngoái gần như đi ngang hoặc suy giảm.

LVMH dự kiến sẽ công bố doanh thu quý I vào cuối tháng này, trong đó tâm điểm chú ý sẽ là mảng thời trang và đồ da.

Đà lao dốc của cổ phiếu cũng khiến tài sản ròng của CEO tỷ phú Bernard Arnault giảm khoảng 55,4 tỷ USD trong quý 1, theo Bloomberg Billionaires Index, đưa tổng tài sản xuống còn khoảng 152,5 tỷ USD. Tính đến ngày 31/3, đây là mức sụt giảm lớn nhất trong số 500 người giàu nhất thế giới.

Trong quý 1, tỷ lệ sở hữu của gia đình Arnault tại LVMH đã vượt qua ngưỡng mang tính biểu tượng 50%. “LVMH không còn đơn thuần là một cổ phiếu ngành xa xỉ, mà đã trở thành thước đo niềm tin toàn cầu,” John Plassard – Giám đốc chiến lược đầu tư tại Cité Gestion – nhận định.

“Vấn đề không nằm ở mức độ tiếp xúc với thị trường Trung Đông, mà ở những tín hiệu mà điều đó phản ánh: sự bất định, áp lực lên hiệu ứng tài sản và nỗi lo về một đợt suy giảm kinh tế trên diện rộng”.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Công an đề xuất quy trình hoạt động của sàn dữ liệu

Dân sinh

2

BVBank: Giải pháp tài chính nâng tầm trải nghiệm du lịch

Tài chính

3

Hình thành hệ sinh thái cà phê xanh lam ở Việt Nam

Kinh tế xanh

4

IEA cảnh báo các quốc gia về việc tích trữ nhiên liệu

Thế giới

5

Bí quyết để doanh nghiệp tuân thủ kiểm kê khí nhà kính

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy