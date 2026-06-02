Mặt số trở thành không gian sáng tạo của ngành đồng hồ xa xỉ
Băng Sơn
02/06/2026, 16:36
Đánh dấu cột mốc kỷ niệm 100 năm ra đời của bộ vỏ Oyster chống nước tiên phong, Rolex mới đây đã chính thức trình làng phiên bản đồng hồ thuộc dòng Oyster Perpetual 36. Tuyệt tác này sở hữu mặt số sơn mài đa sắc, nổi bật bởi họa tiết Jubilee mang tính biểu tượng…
Mẫu Oyster Perpetual 36 mới với mặt số
Jubilee đa sắc không chỉ là một sự kiện ra mắt sản phẩm của Rolex, mà còn cho thấy cách
thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ này đang ngày càng khẳng định vị thế trong thế giới
nghệ thuật và văn hóa đương đại.
Đáng chú ý hơn cả đối với giới sưu tầm, danh xưng Rolex được
khắc họa nổi bật thông qua 10 sắc thái màu tương phản. Bên trong lớp vỏ có khả
năng chống nước 100m là bộ máy in-house tự động Calibre 3230 nổi trội bởi mức dự
trữ năng lượng 70 giờ, bộ thoát Chronergy và hệ thống giảm xóc Paraflex.
Những năm gần đây, Rolex ngày càng mạnh dạn sử dụng mặt số
như một không gian sáng tạo. Điển hình như mặt số Celebration ra mắt năm 2023 với những vòng
tròn nhiều màu sắc được xem là một cuộc đối thoại thú vị với nghệ thuật Pop
Art. Mặt số đồng hồ Puzzle Dial của Day-Date lại mang hơi hướng nghệ thuật ý niệm khi
thay thế các ô lịch truyền thống bằng những từ ngữ truyền cảm hứng.
Trong khi đó, mặt số Jubilee mới tiếp tục đẩy xa giới hạn
đó. Chiếc Oyster Perpetual 36 mới là một ví dụ thú vị cho sự giao thoa giữa kỹ
thuật chế tác và tư duy nghệ thuật. Mặt số được phủ lớp sơn lacquer nhiều màu với
họa tiết Jubilee, trong đó các chữ cái tạo nên tên Rolex được lặp lại trên toàn
bộ bề mặt theo cách sắp đặt giàu tính đồ họa.
Theo Rolex, mười màu sắc riêng biệt được thực hiện bằng kỹ
thuật pad printing, một quy trình đòi hỏi độ chính xác cực cao khi từng lớp màu
phải được in riêng biệt và căn chỉnh tuyệt đối. Kết quả là một mặt số mang hiệu
ứng thị giác sống động, vừa gợi nhớ nghệ thuật Pop Art với ngôn ngữ màu sắc
tươi sáng, vừa mang tinh thần của nghệ thuật đồ họa đương đại khi biến chính biểu
tượng thương hiệu thành chất liệu sáng tác.
Nếu trước đây Rolex chủ yếu được ngưỡng mộ bởi bộ máy cơ học
và các tiêu chuẩn kỹ thuật, hay thường xuyên tài trợ cho các giải thi đấu thể
thao, thì ngày nay hãng đang cho thấy khả năng sử dụng thiết kế như một công cụ
kể chuyện văn hóa. Điều này phản ánh sự thay đổi trong thị trường xa xỉ toàn cầu,
nơi khách hàng không còn chỉ tìm kiếm vật phẩm có giá trị vật chất mà còn mong
muốn sở hữu những sản phẩm mang ý nghĩa thẩm mỹ và chiều sâu biểu tượng.
Thậm chí, dấu ấn nghệ thuật của Rolex không tập trung chủ yếu
ở các sản phẩm. Trong hơn hai thập kỷ qua, thương hiệu này đã xây dựng một
trong những chương trình bảo trợ nghệ thuật lớn nhất khu vực tư nhân thông qua
Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative.
Thay vì tài trợ ngắn hạn cho các dự
án riêng lẻ, Rolex lựa chọn đầu tư vào quá trình truyền nghề và phát triển tài
năng, một cách tiếp cận hiếm thấy trong hoạt động tài trợ nghệ thuật của doanh
nghiệp. Bên cạnh đó, thương hiệu kết nối các nghệ sĩ trẻ triển vọng với những
tên tuổi hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, văn học, sân
khấu, kiến trúc và nghệ thuật thị giác.
Qua nhiều kỳ tổ chức, chương trình đã quy tụ những nhân vật
có tầm ảnh hưởng lớn như đạo diễn Martin Scorsese, Spike Lee, nhà soạn nhạc
Philip Glass, nhà văn Margaret Atwood, nghệ sĩ thị giác Carrie Mae Weems hay kiến
trúc sư David Chipperfield.
Điểm đặc biệt là các nghệ sĩ này không chỉ nhận tài
trợ mà còn trực tiếp làm việc với thế hệ kế tiếp trong thời gian dài, tạo ra một
mô hình truyền thừa tri thức tương tự cách các nghệ nhân đồng hồ học nghề từ những
bậc thầy chế tác. Chính triết lý truyền thừa này là lý do Rolex xem nghệ thuật
như một phần tự nhiên trong bản sắc thương hiệu của mình.
Những năm gần đây, Rolex tiếp tục mở rộng sự hiện diện trong
hệ sinh thái văn hóa toàn cầu. Hãng đồng hồ xa xỉ trở thành đối tác của nhiều tổ chức nghệ
thuật và biểu diễn danh tiếng, đồng hành cùng các nhà hát opera, dàn nhạc giao
hưởng, liên hoan nghệ thuật và các chương trình bảo tồn di sản. Tại VeniceBiennale, một trong những sự kiện nghệ thuật đương đại quan trọng nhất thế giới,
Rolex tham gia với vai trò đối tác dài hạn.
Thương hiệu này cũng hiện diện tại nhiều định chế văn hóa
hàng đầu châu Âu như Nhà hát La Scala ở Milan hay Palais Garnier tại Paris. Điều
đáng chú ý là Rolex thường không đặt mình vào vị trí trung tâm của các hoạt động
này. Thay vì biến nghệ thuật thành công cụ quảng bá, hãng lựa chọn đóng vai trò
người bảo trợ đứng phía sau sân khấu.
Chiến lược đó phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong ngành
xa xỉ. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các thương hiệu hàng đầu thế
giới đang tìm kiếm những giá trị vượt ra ngoài sản phẩm. Nếu thế kỷ 20 chứng kiến
sự thống trị của chất lượng chế tác và công nghệ sản xuất, thì thế kỷ 21 là thời
đại của câu chuyện thương hiệu, bản sắc văn hóa và trách nhiệm xã hội.
Đối với
Rolex, nghệ thuật không chỉ là một lĩnh vực đầu tư mà còn là cách để củng cố những
giá trị cốt lõi của hãng như tính bền vững, sự kế thừa và tầm nhìn dài hạn.
Nhìn từ góc độ đó, mặt số Jubilee mới không đơn thuần là một
thiết kế nhiều màu sắc. Nó là biểu hiện trực quan cho triết lý mà Rolex đã theo
đuổi trong nhiều năm: thời gian không chỉ được đo bằng giờ, phút hay giây mà
còn được thể hiện qua những giá trị được lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ
tương lai.
Trong khi đồng hồ là công cụ ghi dấu thời gian, nghệ thuật lại
là phương tiện lưu giữ ký ức của nhân loại. Sự gặp gỡ giữa hai lĩnh vực tưởng
như khác biệt ấy đang trở thành một trong những câu chuyện thú vị nhất của
ngành công nghiệp xa xỉ đương đại. Trong một thời đại mà sự chú ý ngày càng trở
thành nguồn tài nguyên khan hiếm, Rolex đã chọn đầu tư vào nghệ thuật, vào giáo
dục và vào những giá trị có khả năng tồn tại lâu hơn các chu kỳ kinh tế.
Giày "độc lạ" trở thành đòn bẩy kinh doanh chiến lược của các thương hiệu nổi tiếng
16:57, 29/05/2026
Sức nóng đến từ màn bắt tay giữa hai "ông lớn" ngành đồng hồ thế giới
11:28, 20/05/2026
Sức ảnh hưởng của F1 tới ngành thời trang chỉ mới bắt đầu
Kim cương nhân tạo trong cuộc tranh luận "thật hay giả"
Người tiêu dùng ngày càng hiểu rõ sự khác biệt giữa kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và kim cương tự nhiên, buộc các thương hiệu phải đổi mới thông điệp truyền thông, vượt ra ngoài những bài học căn bản về minh bạch và nguồn gốc sản phẩm...
Giày "độc lạ" trở thành đòn bẩy kinh doanh chiến lược của các thương hiệu nổi tiếng
Khi túi xách xa xỉ ngày càng vượt xa ngưỡng chi tiêu của nhiều người và trang phục đòi hỏi sự cam kết dài hạn, giày dép đang nổi lên như danh mục được các thương hiệu tái đầu tư mạnh mẽ. Tuy nhiên, đó lại là những thiết kế gây tranh cãi, nổi tiếng và khó quên...
Đô thị châu Á và quyền lực văn hóa - kinh tế của shopping xa xỉ
Các thương hiệu thời trang toàn cầu ngày càng xem Hàn Quốc là một trung tâm gây ảnh hưởng về văn hóa, du lịch và mua sắm xa xỉ. Mới đây, Chanel đã lựa chọn đô thị này cho show diễn không chính thức của bộ sưu tập Métiers d'Art 2026…
Thời trang cao cấp vẫn không thể từ bỏ sợi polyester?
Trong khi các thương hiệu thời trang bình dân chịu tác động trực tiếp vì chi phí sợi polyester, phân khúc thời trang xa xỉ cũng đang đối mặt với một thực tế không thể né tránh: những thiết kế đỉnh cao của họ vẫn phụ thuộc vào loại sợi “rẻ tiền” này...
Ngành thời trang thế giới đang "chiếm lĩnh" các bảo tàng
Trong nhiều năm, các bộ sưu tập Cruise từng được xem là “mùa phụ” của ngành thời trang, chủ yếu phục vụ giới khách hàng giàu có du lịch giữa mùa và nhu cầu thương mại tại các resort cao cấp...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: