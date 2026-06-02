Mặt số trở thành không gian sáng tạo của ngành đồng hồ xa xỉ

Đánh dấu cột mốc kỷ niệm 100 năm ra đời của bộ vỏ Oyster chống nước tiên phong, Rolex mới đây đã chính thức trình làng phiên bản đồng hồ thuộc dòng Oyster Perpetual 36. Tuyệt tác này sở hữu mặt số sơn mài đa sắc, nổi bật bởi họa tiết Jubilee mang tính biểu tượng…

Mẫu Oyster Perpetual 36 mới với mặt số Jubilee đa sắc không chỉ là một sự kiện ra mắt sản phẩm của Rolex, mà còn cho thấy cách thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ này đang ngày càng khẳng định vị thế trong thế giới nghệ thuật và văn hóa đương đại.

Đáng chú ý hơn cả đối với giới sưu tầm, danh xưng Rolex được khắc họa nổi bật thông qua 10 sắc thái màu tương phản. Bên trong lớp vỏ có khả năng chống nước 100m là bộ máy in-house tự động Calibre 3230 nổi trội bởi mức dự trữ năng lượng 70 giờ, bộ thoát Chronergy và hệ thống giảm xóc Paraflex.

Những năm gần đây, Rolex ngày càng mạnh dạn sử dụng mặt số như một không gian sáng tạo. Điển hình như mặt số Celebration ra mắt năm 2023 với những vòng tròn nhiều màu sắc được xem là một cuộc đối thoại thú vị với nghệ thuật Pop Art. Mặt số đồng hồ Puzzle Dial của Day-Date lại mang hơi hướng nghệ thuật ý niệm khi thay thế các ô lịch truyền thống bằng những từ ngữ truyền cảm hứng.

Trong khi đó, mặt số Jubilee mới tiếp tục đẩy xa giới hạn đó. Chiếc Oyster Perpetual 36 mới là một ví dụ thú vị cho sự giao thoa giữa kỹ thuật chế tác và tư duy nghệ thuật. Mặt số được phủ lớp sơn lacquer nhiều màu với họa tiết Jubilee, trong đó các chữ cái tạo nên tên Rolex được lặp lại trên toàn bộ bề mặt theo cách sắp đặt giàu tính đồ họa.

Theo Rolex, mười màu sắc riêng biệt được thực hiện bằng kỹ thuật pad printing, một quy trình đòi hỏi độ chính xác cực cao khi từng lớp màu phải được in riêng biệt và căn chỉnh tuyệt đối. Kết quả là một mặt số mang hiệu ứng thị giác sống động, vừa gợi nhớ nghệ thuật Pop Art với ngôn ngữ màu sắc tươi sáng, vừa mang tinh thần của nghệ thuật đồ họa đương đại khi biến chính biểu tượng thương hiệu thành chất liệu sáng tác.

Nếu trước đây Rolex chủ yếu được ngưỡng mộ bởi bộ máy cơ học và các tiêu chuẩn kỹ thuật, hay thường xuyên tài trợ cho các giải thi đấu thể thao, thì ngày nay hãng đang cho thấy khả năng sử dụng thiết kế như một công cụ kể chuyện văn hóa. Điều này phản ánh sự thay đổi trong thị trường xa xỉ toàn cầu, nơi khách hàng không còn chỉ tìm kiếm vật phẩm có giá trị vật chất mà còn mong muốn sở hữu những sản phẩm mang ý nghĩa thẩm mỹ và chiều sâu biểu tượng.

Thậm chí, dấu ấn nghệ thuật của Rolex không tập trung chủ yếu ở các sản phẩm. Trong hơn hai thập kỷ qua, thương hiệu này đã xây dựng một trong những chương trình bảo trợ nghệ thuật lớn nhất khu vực tư nhân thông qua Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative.

Thay vì tài trợ ngắn hạn cho các dự án riêng lẻ, Rolex lựa chọn đầu tư vào quá trình truyền nghề và phát triển tài năng, một cách tiếp cận hiếm thấy trong hoạt động tài trợ nghệ thuật của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thương hiệu kết nối các nghệ sĩ trẻ triển vọng với những tên tuổi hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, văn học, sân khấu, kiến trúc và nghệ thuật thị giác.

Qua nhiều kỳ tổ chức, chương trình đã quy tụ những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như đạo diễn Martin Scorsese, Spike Lee, nhà soạn nhạc Philip Glass, nhà văn Margaret Atwood, nghệ sĩ thị giác Carrie Mae Weems hay kiến trúc sư David Chipperfield.

Điểm đặc biệt là các nghệ sĩ này không chỉ nhận tài trợ mà còn trực tiếp làm việc với thế hệ kế tiếp trong thời gian dài, tạo ra một mô hình truyền thừa tri thức tương tự cách các nghệ nhân đồng hồ học nghề từ những bậc thầy chế tác. Chính triết lý truyền thừa này là lý do Rolex xem nghệ thuật như một phần tự nhiên trong bản sắc thương hiệu của mình.

Những năm gần đây, Rolex tiếp tục mở rộng sự hiện diện trong hệ sinh thái văn hóa toàn cầu. Hãng đồng hồ xa xỉ trở thành đối tác của nhiều tổ chức nghệ thuật và biểu diễn danh tiếng, đồng hành cùng các nhà hát opera, dàn nhạc giao hưởng, liên hoan nghệ thuật và các chương trình bảo tồn di sản. Tại VeniceBiennale, một trong những sự kiện nghệ thuật đương đại quan trọng nhất thế giới, Rolex tham gia với vai trò đối tác dài hạn.

Thương hiệu này cũng hiện diện tại nhiều định chế văn hóa hàng đầu châu Âu như Nhà hát La Scala ở Milan hay Palais Garnier tại Paris. Điều đáng chú ý là Rolex thường không đặt mình vào vị trí trung tâm của các hoạt động này. Thay vì biến nghệ thuật thành công cụ quảng bá, hãng lựa chọn đóng vai trò người bảo trợ đứng phía sau sân khấu.

Chiến lược đó phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong ngành xa xỉ. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các thương hiệu hàng đầu thế giới đang tìm kiếm những giá trị vượt ra ngoài sản phẩm. Nếu thế kỷ 20 chứng kiến sự thống trị của chất lượng chế tác và công nghệ sản xuất, thì thế kỷ 21 là thời đại của câu chuyện thương hiệu, bản sắc văn hóa và trách nhiệm xã hội.

Đối với Rolex, nghệ thuật không chỉ là một lĩnh vực đầu tư mà còn là cách để củng cố những giá trị cốt lõi của hãng như tính bền vững, sự kế thừa và tầm nhìn dài hạn.

Nhìn từ góc độ đó, mặt số Jubilee mới không đơn thuần là một thiết kế nhiều màu sắc. Nó là biểu hiện trực quan cho triết lý mà Rolex đã theo đuổi trong nhiều năm: thời gian không chỉ được đo bằng giờ, phút hay giây mà còn được thể hiện qua những giá trị được lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ tương lai.

Trong khi đồng hồ là công cụ ghi dấu thời gian, nghệ thuật lại là phương tiện lưu giữ ký ức của nhân loại. Sự gặp gỡ giữa hai lĩnh vực tưởng như khác biệt ấy đang trở thành một trong những câu chuyện thú vị nhất của ngành công nghiệp xa xỉ đương đại. Trong một thời đại mà sự chú ý ngày càng trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm, Rolex đã chọn đầu tư vào nghệ thuật, vào giáo dục và vào những giá trị có khả năng tồn tại lâu hơn các chu kỳ kinh tế.