Thời trang Việt kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ hiện đại
Minh Nguyệt
04/06/2026, 16:23
Không chỉ là câu chuyện nghệ sĩ Việt mang thời trang ra thế giới, vài năm gần đây, ngày càng nhiều mỹ nhân quốc tế chủ động lựa chọn thiết kế Việt cho những sự kiện đình đám như Cannes, Venice hay các tuần lễ thời trang quốc tế…
Tại Liên hoan phim Cannes 2026 vừa qua, hàng loạt ngôi sao
điện ảnh, hoa hậu đã xuất hiện trên thảm đỏ trong trang phục của nhà thiết
kế Việt. Diễn viên Samadhi Zendejas (Mexico), Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022
Isabella Menin (Brazil), Hoa hậu Thế giới 2023 Krystyna Pyszková (CH Czech), diễn
viên Châu Dã (Trung Quốc), ngôi sao truyền hình Hofit Golan (Israel)… đã chọn các thiết kế của Lê
Thanh Hòa, Phan Huy, Phạm Đăng Anh Thư…
Trước đó, minh tinh Jennifer Garner đã diện thiết kế từ
thương hiệu Cong Tri dự lễ trao giải Quả cầu vàng 2026. Ngôi sao điện ảnh Meryl
Streep trong trang phục từ BTS Lãnh Mỹ A cũng của thương hiệu Cong Tri để dự hoạt động quảng bá
"bom tấn" Yêu nữ thích hàng hiệu 2. Rapper Cardi B mặc thiết kế
đính pha lê của NTK Đỗ Long lên sân khấu Little Miss Drama Tour…
Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa nhận định, ngày càng
nhiều nghệ sĩ quốc tế tìm đến các nhà nhà thiết kế Việt là do thời trang
Việt Nam hiện đã có bản sắc và tiếng nói riêng rõ ràng. "Các nhà thiết kế Việt
Nam, đặc biệt là thế hệ hiện tại, không chỉ tập trung làm đẹp mà còn chú trọng
vào kỹ thuật couture, xử lý thủ công và kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ thời
trang hiện đại. Đó là điều thị trường quốc tế rất quan tâm", Lê Thanh Hòa
chia sẻ.
Không chỉ “lọt mắt xanh” các ngôi sao, trở thành hashtag được
tìm kiếm trên mạng xã hội, mà thời trang Việt còn được các tạp chí thời trang
quốc tế chú ý. Ngô Hoàng Kha, người sáng lập và nhà thiết kế thương hiệu
KHAAR được Elle Singapore nhận xét là người "biến rác thải dệt
may thành sản phẩm thời trang có chủ đích thông qua kỹ thuật chế tác tỉ mỉ".
Bài viết cũng đồng thời giới thiệu 3 thương hiệu Việt tiên phong gồm KHAAR, Môi
Điên và Onetone.
KHAAR đã từng lọt vào Top 10 giải thưởng Vogue Singapore x
BMW Innovation Prize 2024. Tại sàn diễn Singapore Stories 2025, bộ sưu tập RICE/Rise:
From Fields to Pixels tạo nên tiếng vang lớn khi mang đến góc nhìn về văn
hóa Việt Nam qua lăng kính kỷ nguyên kỹ thuật số. Từ một pop-up nhỏ, thương hiệu
giờ đây đã có được góc riêng tại DORS at Design Orchard - không gian thiết kế,
thời trang và phong cách sống tại trung tâm Singapore.
Đồng thời, sự quan tâm của các ngôi sao quốc tế với chất liệu
thủ công đang trở thành cú hích lớn cho những làng nghề truyền thống Việt Nam.
Điển hình, một số nghệ sĩ và biểu tượng thời trang quốc tế từng diện các thiết
kế sử dụng chất liệu Việt hoặc lấy cảm hứng từ Lãnh Mỹ A trong các bộ ảnh thời
trang, sự kiện và chiến dịch quảng bá.
Giới chuyên môn nhận định trong thời đại thời trang nhanh dần
bão hòa, những chất liệu có câu chuyện văn hóa và quy trình thủ công độc bản
như Lãnh Mỹ A đang trở thành điều mà các thương hiệu xa xỉ tìm kiếm.
Từ “cây đa cây đề” cho đến lớp tài năng trẻ như Phan Đăng
Hoàng, Lưu Việt Anh, Huyền Bùi… mới đây nhất là NTK Lâm Gia Khang với BST GIA
STUDIOS Xuân Hè 2026 đều đã khám phá đa chiều vẻ đẹp của Lãnh Mỹ A, ứng dụng
vào gu thẩm mỹ phá cách, hiện đại cho đến quiet luxury (sang trọng thầm lặng) nằm
trong bản chất của chất lụa này.
Tại sự kiện quảng bá The Devil Wears Prada 2 ở Seoul, Meryl Streep đã chọn diện một thiết kế từ BST Lãnh Mỹ A Capsule 2025. Trước đó, tháng 7/2025, khi The Devil Wears Prada 2 vẫn đang trong quá trình bấm máy, Meryl Streep được bắt gặp trên phố New York với một thiết kế áo sơmi xếp ly từ Môi Điên.
Những điểm sáng nổi bật kể trên cho thấy điểm chung từ những thương hiệu được yêu thích là luôn biết cách bám rễ vào yếu tố văn hóa. Kỹ thuật chế tác và chất liệu thủ công là những yếu tố quan trọng nhất để thương hiệu Việt Nam được giới chuyên môn và mộ điệu thời trang khu vực chú ý. Ở đó, tay nghề thủ công của các nghệ nhân, làng nghề truyền thống và sức sáng tạo của đội ngũ lao động trẻ trong ngành chính là thế mạnh, là mảnh đất màu mỡ để NTK Việt "ươm mầm".
Đánh dấu bước chuyển mình sang mùa thứ 21 rực rỡ, Tuần lễ thời
trang quốc tế Việt Nam có tên Aquafina Vietnam International Fashion Week
(AVIFW) sẽ chính thức trở lại từ ngày 18 đến 21/6 tại TP.HCM. Sau 20 mùa tổ chức, AVIFW đã phần nào thành
công trên hành trình tạo dựng bản sắc và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản
đồ thời trang thế giới.
Tại mùa thứ 21 này, thay vì chọn những nhà thiết kế tên
tuổi mở màn như mọi năm, Ban tổ chức quyết định chọn một thương hiệu trẻ mang
tinh thần kế thừa và đổi mới trong kỷ nguyên mới: Môi Điên. Đây là được thành lập vào năm 2016 bởi nhà thiết kế Tom
Trandt Minh Đạo (Tom Trandt).
Lớn lên và học thiết kế tại Hoa Kỳ, sau khi trở về
quê hương, Tom cho rằng những trang phục xưa của người Việt như áo dài nam nữ đều
mặc được mọi lúc, mọi nơi và bản thân bị cuốn hút bởi nét giá trị ấy nên đã đem
khai thác trong thời trang. Không chạy theo sự thay đổi chóng vánh, Môi Điên lựa
chọn cách làm mới các thiết kế hiện có, liên tục nâng cấp, hoàn thiện và tạo
nên những chuyển động mới cho từng sản phẩm như một cách tôn vinh bản sắc
riêng.
Tạo được dấu ấn bằng tư duy thiết kế khác biệt và tinh thần
thời trang bền vững, sản phẩm của Môi Điên là những thiết kế phản ánh các xu hướng
thời trang đang thịnh hành, mang đậm phong cách unisex. Những thiết kế của Môi
Điên không chỉ ẩn chứa độ “điên - độc - lạ” mà còn hiện đại và rất mốt. Với tư
duy thời trang độc đáo, Môi Điên được
kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng đầy cảm xúc, mở ra màn khởi động mạnh mẽ
cho AVIFW.
Đến với tuần lễ thời trang năm nay, Tom Trandt sẽ trình làng
bộ sưu tập có tên “Nguồn” gửi gắm thông điệp người trẻ hãy tự tin khơi nguồn bản
sắc thuần khiết của chính mình để sống, làm việc và cống hiến. Các thiết kế tiếp
tục tập trung vào chất liệu, đường cắt phá bỏ phom cũ tạo ra những cấu trúc
hoàn toàn mới.
Ngoài Môi Điên, tuần lễ thời trang mùa 21 còn có sự xuất hiện
của nhiều thương hiệu trẻ đã và đang gây tiếng vang trên thị trường thời trang
trong và ngoài nước như Đinh Project, DMC by Do Manh Cuong, Nobody Knows, DAS
Studios. Đặc biệt đây cũng là lần đầu tiên, Ban tổ chức AVIFW công bố hợp tác với
Tổ hợp thời trang văn hóa, nghệ thuật có tên Rue Miche (TP.HCM), một điểm đến mới
cho giới trẻ và khách du lịch quốc tế yêu thích thời trang và nghệ
thuật tại thành phố.
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