Kim cương nhân tạo trong cuộc tranh luận "thật hay giả"

Người tiêu dùng ngày càng hiểu rõ sự khác biệt giữa kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và kim cương tự nhiên, buộc các thương hiệu phải đổi mới thông điệp truyền thông, vượt ra ngoài những bài học căn bản về minh bạch và nguồn gốc sản phẩm...

Đầu tháng 5, Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo Vương quốc Anh (ASA) ra phán quyết bất lợi cho hai thương hiệu kim hoàn là Linjer và Novita Diamonds vì không dán nhãn kim cương nuôi cấy của họ là "tổng hợp" hay "sản xuất trong phòng thí nghiệm" - một chiến thắng cho những người ủng hộ kim cương tự nhiên.

Các tập đoàn kim cương như De Beers và các tổ chức ngành như Hội đồng Kim cương Tự nhiên (NDC) đã dành gần một thập kỷ qua để nhấn mạnh sự khác biệt giữa kim cương khai thác và kim cương nuôi cấy, nhằm chứng minh rằng đá tự nhiên xứng đáng với mức giá cao hơn.

Đơn khiếu nại dẫn đến phán quyết nói trên được nộp bởi chính những người quảng bá kim cương tự nhiên - Sở Giao dịch Kim cương London cùng với NDC - phản đối quảng cáo trực tuyến của hai thương hiệu kim cương nhân tạo Linjer và Novita Diamonds, khi hai hãng này gọi sản phẩm của mình lần lượt là "kim cương rực rỡ" và "kim cương cao cấp".

Giám đốc điều hành NDC, bà Amber Pepper, cho biết trong một tuyên bố qua email: "Điều quan trọng là người mua phải có đủ thông tin để đưa ra quyết định sáng suốt và tự tin. Chúng tôi hoan nghênh việc ASA một lần nữa bảo vệ tính minh bạch trong vấn đề này - điều đó góp phần vào sứ mệnh rộng lớn hơn của chúng tôi là giáo dục và truyền cảm hứng cho người tiêu dùng về giá trị, sự khan hiếm và vẻ đẹp của kim cương tự nhiên".

Tuy nhiên, những người phản đối phán quyết lập luận rằng hoạt động tiếp thị cho cả hai loại đá đã tiến xa hơn nhiều so với các thương hiệu kim cương "thật" hay "tổng hợp", và rằng người mua hiện nay đã đủ hiểu biết để tự phân biệt. Thương hiệu Novita khẳng định công ty "kiên quyết không đồng ý với phán quyết của ASA và cho rằng phán quyết này không phản ánh đúng nhận thức hiện tại của người tiêu dùng về kim cương nuôi cấy cũng như thực tế của thị trường trang sức ngày nay".

XU HƯỚNG MỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG

Sức hút của kim cương nuôi cấy nhân tạo đã tăng vọt trong những năm gần đây, đặc biệt tại Mỹ - thị trường tiêu thụ kim cương lớn nhất thế giới. Theo khảo sát "Real Weddings" năm 2026 của The Knot, 61% các cặp đôi đính hôn tại Mỹ đã chọn kim cương nuôi cấy, tăng gấp đôi so với năm 2020.

Được sản xuất đại trà qua quy trình thường tiêu tốn nhiều năng lượng, kim cương nuôi cấy có nhiều đặc tính tương đồng với kim cương tự nhiên nhưng giá thành thấp hơn đáng kể. Sự lên ngôi của loại đá này trong vài năm qua đã kéo giá kim cương tự nhiên đi xuống và đặt ra nhiều câu hỏi về sức định giá của thị trường.

Một số thương hiệu tập trung vào yếu tố bền vững để làm truyền thông. Trong khi kim cương nuôi cấy gắn liền với mức tiêu thụ năng lượng cao, thì kim cương tự nhiên lại mang theo lịch sử khai thác lao động và tàn phá môi trường - điều mà các thương hiệu kim cương như De Beers đã nỗ lực khắc phục bằng các chiến dịch nhấn mạnh lợi ích kinh tế cho các quốc gia khai thác như Botswana.

Các nhà bán lẻ như Fiametta, vốn kinh doanh cả hai loại kim cương, chỉ sử dụng kim cương tổng hợp sản xuất từ năng lượng tái tạo và kim cương tự nhiên tái chế hoặc cổ điển.

Thương hiệu trang sức Pandora thì công bố lượng khí thải carbon (do chuyên gia độc lập tính toán) của từng viên kim cương nuôi cấy mà họ bán ra, tạo ra một "tiêu chí thứ năm" bên cạnh bốn tiêu chí truyền thống của kim cương là cắt mài, trọng lượng, màu sắc và độ trong, nhằm thuyết phục người mua, theo chia sẻ của Giám đốc Marketing thương hiệu - bà Jennie Farmer.

KỂ CHUYỆN THƯƠNG HIỆU THAY VÌ TRANH LUẬN VỀ NGUỒN GỐC

Ngày nay, nhiều người mua đã tự có sẵn quan điểm của mình khi mua kim cương nhờ sự đa dạng về lựa chọn và giá cả. Khi nhận thức và nhu cầu đã hình thành, các công ty kim cương nuôi cấy đang chuyển hướng thông điệp từ giáo dục khách hàng sang những câu chuyện có chiều sâu hơn. Trong khi đó, các nhà kinh doanh kim cương tự nhiên tập trung vào việc thuyết phục khách hàng rằng sản phẩm của họ xứng đáng với mức giá cao, đã được định sẵn.

Ví dụ, các thương hiệu kim cương tự nhiên như De Beers và Kay nhấn mạnh tính độc đáo của viên đá tự nhiên thông qua các chiến dịch giới thiệu "kim cương sa mạc" với sắc thái đậm hơn, tạo ra sự khác biệt rõ nét so với những viên đá trắng lớn - thường gắn với kim cương nuôi cấy.

Các thương hiệu kim cương nuôi cấy, vốn quen tập trung vào giá cả phải chăng, đang ngày càng chú trọng đến thiết kế sản phẩm - từ nhẫn đính hôn đến những món trang sức đeo hằng ngày - kèm theo hình ảnh thời thượng để thể hiện sự đa năng của sản phẩm.

Nhìn chung, ngành trang sức đang tiến tới một tương lai mà cả hai loại kim cương đều được công nhận là có giá trị riêng. Khi người tiêu dùng sớm xác định được loại kim cương mình ưa thích ngay từ đầu hành trình mua sắm, các thương hiệu - nhất là những đơn vị kinh doanh cả hai dòng sản phẩm - sẽ phải xây dựng định vị rõ ràng hơn để thuyết phục khách hàng lựa chọn mình.