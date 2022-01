Cổ phiếu nhóm thuỷ sản sẽ khó tăng trưởng mạnh trong năm 2022?

Cổ phiếu nhóm thuỷ sản đã có một năm 2021 tăng trưởng ngoài mong đợi chủ yếu nhờ thị trường xuất khẩu đã khởi sắc hơn trong 6 tháng cuối năm. Các doanh nghiệp doanh nghiệp xuất khẩu tôm và cá tra đều công bố kết quả đáng khích lệ kể từ Q2/2021 và có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ trong Q3/2021. Hầu hết các cổ phiếu được định giá lại và đạt hiệu suất tốt hơn chỉ số VN-Index.

Thống kê của SSI Research cho thấy, năm 2021, cổ phiếu ngành thủy sản tăng 54,3% so với đầu năm, cao hơn so với mức tăng 20,5% của Vn-Index. Các doanh nghiệp có hiệu quả tốt nhất gồm IDI (+98%), FMC (+58%), VHC (+56%), MPC (+53%), ANV (+41%) và CMX (+22%).

Đánh giá về triển vọng nhóm này trong năm 2022, SSI Research cho rằng nhóm này duy trì đà tăng trưởng tích cực nhưng sẽ thách thức để định giá lại như năm 2021.

Với sự không chắc chắn về các biến thể mới của Covid-19, kế hoạch xuất khẩu thủy sản trong năm 2022 vẫn khiêm tốn ở mức 8,73 tấn về sản lượng và 9 tỷ USD về giá trị, không tăng trưởng so với năm 2021. Năm 2022 sẽ tương tự như năm 2021 ở một số khía cạnh: 1) nhu cầu tăng mạnh từ việc mở cửa trở lại của các nền kinh tế, 2) áp lực chi phí nguyên liệu thô kéo dài và 3) chi phí vận chuyển cao. Tuy nhiên, ở điểm thứ ba, giá cước có thể trở về bình thường sau khi tình trạng tắc nghẽn cảng được giải quyết trong Quý 2/2022, theo dự báo của McKinsey.

Ngoài thị trường Mỹ, kỳ vọng nhu cầu phục hồi tại Châu Âu và Trung Quốc sẽ mạnh hơn do 2 năm liên tiếp ở mức thấp, nhờ tác động của Hiệp định EVFTA và nới lỏng hạn chế thủy sản tại các cảng của Trung Quốc. Do đó, kỳ vọng giá bán bình quân sẽ tiếp tục xu hướng tăng khi nhu cầu phục hồi.

Quan sát cho thấy, giá cá nguyên liệu tăng 13% so với cùng kỳ và 8% so với quý trước trong Quý 4/2021 do nguồn cung thiếu hụt do diện tích nuôi giảm khi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trong Quý 3/2021. Dữ liệu của AgroMonitor cho thấy nguồn cung cá tra giảm 14% so với cùng kỳ trong tháng 11 tháng 2021.

Theo VASEP, diện tích nuôi cá tra giảm 30-50% so với cùng kỳ, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung tạm thời trong Quý 1/2022. Điều này sẽ làm tăng thêm chi phí cho cá nguyên liệu và có thể làm giảm biên lợi nhuận của các công ty sản xuất trong Q1/2022 vì rất khó để chuyển hoàn toàn sang giá bán bình quân. Do chu kỳ nuôi cá tra là 6 tháng và giá cá nguyên liệu đã tăng nên tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ giảm dần trong Q2/2022.

SSI Research ước tính VHC đạt tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2021/2022 là 25,7%/ 30,1% so với cùng kỳ dựa trên giả định giá bán bình quân cá tra philê tăng 10% trong năm 2022, trong khi mảng wellness và SGC dự kiến đạt tăng trưởng doanh thu thuần lần lượt là +9% và +10% so với cùng kỳ.

Với FMC, ước tính đạt tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2021/2022 là 18,6%/49% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ sản lượng tăng 25% so với cùng kỳ từ việc mở rộng công suất gần đây, trong khi giá bán bình quân được dự báo sẽ duy trì ổn định trong năm 2022.

"Do ngành thủy sản đã được định giá lại để phản ánh sự thay đổi trong năm 2021 và động lực tích cực trong năm 2022, chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều thách thức để ngành được định giá lại tiếp do những biến động và tính chất chu kỳ vốn có của ngành", SSI Research nhấn mạnh.