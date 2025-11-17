Khối ngoại bán ròng thêm gần 1.000 tỷ

Khối ngoại hôm nay vẫn bán ròng 975.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 915.0 tỷ đồng.

Thị trường tiếp tục được "đánh lên" ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán mặc dù rủi ro định giá ở nhóm này đang cao. VN-Index đóng cửa phiên dù không có bùng nổ theo đà như giới đầu tư đang kỳ vọng, song mức tăng điểm số cũng khá lớn 18,96 điểm tiến về mốc 1.654,42.

Độ rộng đẹp mỹ mãn với 227 mã tăng chỉ còn lại 86 cổ phiếu giảm điểm. Sắc xanh phủ kín nhóm tài chính. Nhóm nhà băng vừa và nhỏ tăng khá hơn như EIB, STB, SSB, MBB, VPB, SHB trong khi nhóm Quốc dân tăng yếu gồm VCB, BID, CTG chỉ hơn 0,3%.

Chứng khoán hôm nay bật lên mạnh ở các cổ phiếu được sở hữu bởi các ngân hàng chẳng hạn TCX, MBS hay SSI, VND, VCI cộng thêm hơn 1% nữa. Mặc dù độ rộng đang rất đẹp nhưng biên độ tăng của hai nhóm này cũng không phải quá lớn.

Trong khi bất động sản có NVL có thêm một phiên kịch trần, KBC tăng tới 4,02%; BCM, DXG, PDR, TCH cũng tăng mạnh tương tự. Cổ phiếu họ nhà Vin gồm VIC và VHM vẫn là hai nhân tố sáng sủa đóng góp điểm số cao nhất cho thị trường chung. Hai mã này tổng cộng góp cho Vn-Index 6 điểm.

Với các nhóm ngành còn lại, dòng tiền tập trung ở những cổ phiếu dẫn dắt đầu ngành như FPT, HPG, GAS, VJC, MSN, MWG, BSR, HVN. Điểm đáng lưu ý là tiền sẵn sàng vào thị trường ở thời điểm này chưa phải là nhiều. Thanh khoản ba sàn hôm nay chỉ loanh quanh gần 24.000 tỷ đồng.

Trong đó khối ngoại vẫn bán ròng 975.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 915.0 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, FPT, VNM, KDH, PVD, HDG, TCX, GVR, DGW, MSN.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, VHM, VRE, VCI, VND, HDB, CTG, MBB, GEX.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 4.4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 630.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIC, VHM, VJC, STB, VRE, MWG, MBB, CTG, VCI, VPB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: VIX, CII, HPG, GVR, HDG, GEX, DIG, NVL, VNM.

Tự doanh mua ròng 256.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 180.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Xây dựng và Vật liệu, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm CII, VIX, STB, POW, TCB, FPT, HPG, VRE, VHM, FUEVFVND.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MSN, MWG, MSH, VNM, MBB, OCB, ACB, HDB, KBC, SSI.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 647.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 104.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, HPG, VJC, VIC, KDH, VNM, TCX, PVD, DGW, SSB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có HDB, VIX, VND, GEX, VCI, STB, MBB, EIB, CTG, DXG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.104,4 tỷ đồng, tăng +0,1% so với phiên liền trước và đóng góp 12,9% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (HDB, STB, VPB, SSB, EIB, VIB, OCB), PVD, POW và VPI.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Bán lẻ, Công nghệ Thông tin, Nhựa, cao su & sợi trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Thiết bị điện, Thiết bị và dịch vụ dầu khí. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.