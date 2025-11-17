Blog chứng khoán: Rung lắc rất nhẹ, cơ hội tạo đáy ngày càng lớn

Biên lợi nhuận ngắn hạn ngày càng tốt hơn nhưng thị trường không xuất hiện các đợt chốt lời đáng chú ý nào trong phiên đầu tuần. VNI đã vượt thành công MA20 không chỉ nhờ kéo trụ mà còn có sự ủng hộ của số lớn cổ phiếu tăng giá.

VNI đóng cửa hôm nay tăng 1,16% với số mã tăng giá nhiều gấp 2,6 lần số giảm giá. Đó là chưa kể 37% số cổ phiếu đạt mức tăng trên 1%. Với độ rộng như vậy, hôm nay là một phiên tăng thuyết phục về sức mạnh.

Điều còn thiếu dĩ nhiên vẫn là thanh khoản. Giao dịch HSX chỉ tăng nhẹ 3% so với phiên cuối tuần trước, tính chung cả HNX tăng 2,9%, đạt gần 20,3k tỷ chưa tính thỏa thuận. Quy mô giao dịch này vẫn là khá nhỏ, dù tương đương với mức trung bình tuần trước.

Tuy vậy thanh khoản giảm trong tình huống hiện tại cũng không phải là xấu, nhất là khi kết quả “test” cung tuần trước khá tích cực. Các nhà đầu tư bắt đúng đáy hoặc đang có vị thế ngắn hạn có lời chưa muốn bán. Trong phiên hôm nay có vài đợt chốt lời xuất hiện vào giữa phiên sáng và đầu phiên chiều. Độ rộng cho thấy sức ép chủ đạo xuất hiện trên vùng giá xanh và không tạo nhiều áp lực. Ví dụ ở đáy buổi sáng tỷ lệ tăng/giảm vào khoảng 1,5/1 và ở đáy buổi chiều khoảng 1,8/1.

Biên lợi nhuận ngắn hạn ở cổ phiếu tiếp tục được gia tăng, nếu tính đến hôm nay, T+5 với rổ VNAllshare thì khoảng 26,5% rổ đã có lời trên 5%. Nhìn lại các nhịp hồi T+ kể từ đỉnh giữa tháng 10 đến nay thì lần này cổ phiếu đạt biên độ tốt nhất. Bất kể là thanh khoản thấp cho thấy sức cầu chưa vào nhiều thì việc tạo đáy ngắn hạn với mức phục hồi trên 5% (chỉ số VNI tăng 4,67%) cũng có thể gia tăng cơ hội tạo đáy của nhịp điều chỉnh hiện tại. Với “bộ đệm biên độ” khá lớn kể từ đáy tham chiếu, kể cả khi điều chỉnh trở lại thì triển vọng tạo đáy sau cao hơn hoặc tạo hai đáy cũng là kịch bản tốt.

Sự dồn nén lợi nhuận ngắn hạn có khả năng thúc đẩy một cú rung lắc để “test” cung trong tuần này, nhất là khi có yếu tố đáo hạn phái sinh. Việc thị trường nảy lên tốt đang khiến cho dòng tiền thận trọng tỏ ra ngần ngại, nên diễn biến lùi lại sẽ tạo cơ hội để họ tham gia. Thực ra thống kê cũng dễ thấy tổng lượng lệnh đặt mua và tổng cầu không phải là yếu, nhưng do đặt giá LO thấp trong khi giá lại đi lên nên không được khớp. Ngoài ra về mặt kỹ thuật VNI chưa tạo nền đáy rõ ràng, nên các “tiêu chí kỹ thuật” phổ biến vẫn chưa tạo được cảm giác an toàn.

Nếu nhịp rung lắc xảy ra, hai yếu tố quan trọng nhất nên quan sát. Thứ nhất là cách thức VNI được điều tiết bằng trụ có dẫn đến một nhịp bán trên diện rộng hay không và biên độ lùi giá của các cổ phiếu đó đến mức nào trước khi xuất hiện cầu bắt đáy đẩy lên. Thứ hai là thanh khoản ở mỗi chiều dao động như thế nào, cũng như tổng thanh khoản cả ngày. Chắc chắn các cổ phiếu sẽ chịu áp lực khác nhau và dòng tiền lựa chọn khác nhau. Vì vậy biến động của cổ phiếu của mình hoặc trong tầm ngắm mới là điều quyết định hành động, không phải chỉ số.

Thị trường phái sinh hôm nay nhìn chung là phản ứng lạc quan với triển vọng tăng khi sắp đáo hạn nhưng F1 phần lớn thời gian vẫn có basis dương. Phản ứng của F1 ở chiều VN30 giảm intraday là khá nhạy. Ví dụ nhịp dao động từ 1890.xx xuống 1880.xx buổi sáng F1 mở rộng basis sớm hơn nhiều so với thời điểm VN30 chạm đáy. Lần điều chỉnh đầu giờ chiều cũng vậy. Phản ứng này làm giới hạn biên lợi nhuận cho cả Long lẫn Short.

Với sức kéo tốt ở cổ phiếu và một lượng lớn cầu bị rớt lại, tạo thanh khoản khá thấp ở nhịp tăng, triển vọng cao là sẽ xuất hiện một đợt bán ngắn hạn để giải phóng bớt nguồn hàng cũng như phát tín hiệu tốt hơn cho bên cầm tiền. Nếu đủ nhanh nhẹn thì đây là cơ hội để giảm giá vốn, còn nếu dài hạn có thể bỏ qua. Triển vọng thị trường đã tạo đáy ngày càng lớn và khi đi hết tháng 11, kỳ vọng sẽ tiếp tục được củng cố.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1893.54. Cản gần nhất ngày mai là 1904; 1915; 1929; 1946. Hỗ trợ 1890; 1881; 1870; 1860; 1844; 1831.

