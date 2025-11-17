Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua cổ phiếu Trung Quốc

Khối ngoại đang mua ròng cổ phiếu Trung Quốc nhiều nhất trong 4 năm trở lại đây, một dấu hiệu cho thấy họ đang đánh giá lại một thị trường mà cho tới gần đây vẫn bị xem là “không thể đầu tư”...

Tờ báo Financial Times dẫn dữ liệu từ Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết lượng vốn ròng của nhà đầu tư nước ngoài đổ vào cổ phiếu Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay đã đạt 50,6 tỷ USD, cao nhất kể từ năm 2021 và tăng mạnh so với mức 11,4 tỷ USD của cả năm 2024.

Sự gia tăng này của dòng vốn ngoại diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu Trung Quốc niêm yết trên thị trường đại lục và Hồng Kông đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong năm nay. Xu hướng đó được thúc đẩy bởi sự hứng khởi của nhà đầu tư đối với cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc sau khi mô hình AI mang tính đột phá của công ty DeepSeek được công bố và thị trường Hồng Kông ghi nhận một loạt vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) thành công.

Trong mấy năm trước, các nhà đầu tư nước ngoài thận trọng trong việc mua cổ phiếu Trung Quốc do mối lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại và căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh.

Ông Jonathan Pines, người đứng đầu bộ phận cổ phiếu châu Á không bao gồm thị trường Nhật Bản tại công ty Federated Hermes, nhận định định: “Giá cổ phiếu ở Trung Quốc đang rẻ, ở mức thấp hơn nhiều chưa từng thấy so với mặt nói chung của thế giới, dù Trung Quốc sở hữu một số công ty tốt nhất trong lĩnh vực công nghệ”.

Ông Pines cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh thực tế duy nhất của Mỹ trong một số lĩnh vực công nghệ.

Lượng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Trung Quốc trong năm nay vẫn chưa đạt đến mức kỷ lục 73,6 tỷ USD của năm 202 - năm mà chỉ số CSI 300 của Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ từ cú sốc ban đầu của đại dịch coronavirus và đạt mức cao nhất mọi thời đại, nhưng đây vẫn là một sự đảo chiều đáng chú ý sau mấy năm dòng vốn ngoại giảm sút.

Lượng mua ròng cổ phiếu Trung Quốc của nhà đầu tư nước ngoài qua các năm. Số liệu năm 2025 là tính từ đầu năm tới nay - Nguồn: FT.

Ông Yan Wang, chiến lược gia trưởng về thị trường mới nổi và Trung Quốc tại Alpine Macro, phát biểu: "Hai năm trước, Trung Quốc là thị trường không thể đầu tư đối với nhiều người”.

Theo các nhà phân tích của ngân hàng Citi, đã có nhiều giao dịch mua cổ phiếu Trung Quốc hơn kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng vào đầu tháng 4, với khoảng 55% tổng số giao dịch là mua so với 45% tổng số giao dịch bán được ghi nhận ở nhiều đối tượng nhà đầu tư khác nhau. Dữ liệu từ EPFR Global cho thấy các nhà quản lý quỹ chủ động nước ngoài đã bán ròng cổ phiếu Trung Quốc, nhưng các quỹ thụ động lại mua ròng nhiều hơn số đó.

Nhà quản lý quỹ Stuart Rumble của công ty Fidelity International cho biết sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường cổ phiếu Trung Quốc trong năm nay chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng tiền nội địa từ các nhà đầu tư cá nhân. Các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục đã đổ 1,3 nghìn tỷ HKD (168,7 tỷ USD) vào thị trường chứng khoán Hồng Kông trong năm nay, một con số cao kỷ lục, và hiện tại, lực lượng này đang chiếm khoảng 20% khối lượng giao dịch cổ phiếu hàng ngày tại thị trường Hồng Kông.

Sự thận trọng của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Trung Quốc trong mấy năm qua bắt nguồn từ một số nguyên nhân gồm cuộc khủng hoảng kéo dài trong lĩnh vực bất động sản, việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát doanh nghiệp tư nhân và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang. Tất cả những yếu tố này đã góp phần đẩy thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm gần một nửa so với đỉnh.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài đang dần quay trở lại với chứng khoán Trung Quốc, một phần do mong muốn tiếp cận các công ty công nghệ Trung Quốc có mức độ sáng tạo cao, đồng thời đa dạng hóa danh mục khỏi thị trường Mỹ chứng khoán Mỹ vốn đang giao dịch gần mức cao kỷ lục.