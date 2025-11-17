Thứ Năm, 20/11/2025

Sumitomo (Nhật Bản) làm việc với Thanh Hóa, đẩy nhanh KCN 115 triệu USD

Thiên Anh

17/11/2025, 22:15

​Ngày 17/11/2025, Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Dẫn đầu đoàn là ông Yohei Kurisu, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, nhằm thúc đẩy tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1, có tổng vốn 115,8 triệu USD...

Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Xuân Nghĩa
Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Xuân Nghĩa

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành chặt chẽ cùng nhà đầu tư để dự án sớm hoàn thành, thu hút công nghệ cao, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

​Ông Yohei Kurisu đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vì sự đón tiếp nồng hậu và thời gian quý báu dành cho đoàn. Đại diện Tập đoàn cũng giới thiệu đôi nét về lịch sử phát triển gần 100 năm của Sumitomo. Là một trong những Tập đoàn thương mại và đầu tư lớn nhất của Nhật Bản, Sumitomo hoạt động kinh doanh đa dạng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khẳng định vị thế là một tập đoàn hàng đầu toàn cầu.

​Việt Nam, và đặc biệt là Thanh Hóa, được Tập đoàn xác định là thị trường chiến lược với tiềm năng phát triển công nghiệp và kinh tế-xã hội to lớn.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Nghĩa
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Nghĩa

​Trọng tâm của chuyến công tác lần này là thảo luận về tiến độ triển khai Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1. Dự án này nằm trong Khu công nghiệp phía Tây thành phố Thanh Hóa, do Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa, một thành viên của Tập đoàn Sumitomo làm chủ đầu tư. Dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 29/4/2025.

​Với quy mô ấn tượng 167 ha và tổng vốn đầu tư chính xác là 115.802.083 USD, KCN Thăng Long Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những KCN kiểu mẫu, thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ.

​Theo ông Yohei Kurisu, đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn tất được một số thủ tục pháp lý quan trọng và đang được gấp rút hoàn thiện các bước còn lại theo đúng tiến độ đã đề ra. Đại diện Tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn dự án tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành sát sao từ chính quyền tỉnh Thanh Hóa để sớm hiện thực hóa các mục tiêu đầu tư.

​Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao sự hiện diện cũng như cam kết đầu tư của Tập đoàn Sumitomo.

​Người đứng đầu chính quyền tỉnh khẳng định: "Thanh Hóa luôn ưu tiên và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, từ thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng cho đến cung ứng nguồn nhân lực, để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Tập đoàn Sumitomo nói riêng yên tâm triển khai dự án."

​Chủ tịch UBND tỉnh cũng cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành chức năng liên quan tổ chức các đoàn công tác chuyên trách, đồng hành chặt chẽ cùng chủ đầu tư, chủ động tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh trong suốt quá trình triển khai dự Anhr

Đại diện đoàn công tác trao quà lưu niệm tới tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Xuân Nghĩa
Đại diện đoàn công tác trao quà lưu niệm tới tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Xuân Nghĩa

​Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ hạ tầng, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa còn bày tỏ kỳ vọng lớn vào chất lượng của các nhà đầu tư thứ cấp mà Sumitomo sẽ thu hút. Ông Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh mong muốn Tập đoàn tập trung thu hút các ngành công nghiệp phụ trợ, các dự án có yếu tố sinh thái, công nghệ cao, nhằm tạo ra giá trị gia tăng bền vững, giải quyết vấn đề lao động, việc làm và thúc đẩy mạnh mẽ sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

​Cuối cùng, lãnh đạo tỉnh đề nghị Tập đoàn Sumitomo tiếp tục nghiên cứu, quan tâm đầu tư những dự án mới mang tính chất chiến lược, phù hợp với tiềm năng phát triển của Thanh Hóa trong tương lai, đặc biệt là các dự án về phát triển đô thị bền vững và năng lượng.

​Cuộc làm việc đã khép lại với sự thống nhất cao, khẳng định quyết tâm của cả hai bên trong việc biến Thanh Hóa trở thành một trung tâm công nghiệp mới, hiện đại tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Từ khóa:

công nghệ cao đầu tư đầu tư nước ngoài hạ tầng công nghiệp Thanh Hóa

