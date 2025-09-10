Thứ Tư, 10/09/2025

Trang chủ Thế giới

Cổ phiếu Oracle bùng nổ, Larry Ellison tranh ngôi giàu nhất thế giới với Elon Musk

Bình Minh

10/09/2025, 21:15

Giá cổ phiếu của Oracle dữ dội trước giờ phiên giao dịch chính thức ngày thứ Tư (10/9), nhờ báo cáo tài chính cho thấy nhu cầu tăng cao đối với mảng hạ tầng đám mây, đặc biệt là trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)....

Tỷ phú Larry Ellison, nhà sáng lập Oracle - Ảnh: Bloomberg.
Tỷ phú Larry Ellison, nhà sáng lập Oracle - Ảnh: Bloomberg.

Cú tăng này đưa giá trị tài sản ròng của tỷ phú Larry Ellison, 81 tuổi, nhà sáng lập Oracle, tăng mạnh theo và có khả năng đưa ông đạt tới vị trí người giàu nhất thế giới.

Cụ thể, cổ phiếu Oracle đã ghi nhận mức tăng lên tới hơn 40% trong phiên giao dịch ngoài giờ trước khi bước vào phiên chính thức tại thị trường Mỹ, đạt mức cao kỷ lục trên 330 USD/cổ phiếu. Động lực cho mức tăng này là báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2025 ấn tượng và dự báo lạc quan về tăng trưởng doanh thu trong tương lai mà Oracle đưa ra vào ngày 9/9.

Theo thông tin từ Oracle, công ty đã ký kết bốn hợp đồng trị giá nhiều tỷ đô la với ba khách hàng khác nhau trong quý gần nhất. Điều này đã giúp doanh thu từ mảng hạ tầng đám mây của Oracle dự kiến sẽ tăng từ 18 tỷ USD trong năm tài khóa hiện tại lên 144 tỷ USD trong vòng 5 năm tới.

Dự báo này cao hơn 60% so với mức 91 tỷ USD mà các nhà phân tích trên Phố Wall đã kỳ vọng. Sự gia tăng doanh thu này chủ yếu đến từ nhu cầu mạnh mẽ của các công ty khởi nghiệp AI và các tập đoàn công nghệ lớn, những đơn vị đang tìm kiếm giải pháp hạ tầng đám mây để phục vụ cho các mô hình AI phức tạp.

Oracle cũng đã báo cáo rằng các nghĩa vụ hiệu suất còn lại của công ty - tức là doanh thu đã được đặt hàng nhưng chưa được ghi nhận - đã tăng vọt lên 455 tỷ USD, từ mức 138 tỷ USD chỉ ba tháng trước đó. Điều này cho thấy một sự gia tăng đáng kể trong đơn đặt hàng và nhu cầu sử dụng dịch vụ của Oracle. CEO Safra Catz của Oracle đã mô tả đây là một “quý đáng kinh ngạc”, nhấn mạnh rằng công ty đã ký kết nhiều hợp đồng lớn trong thời gian ngắn.

Sự tăng trưởng này không chỉ giúp Oracle củng cố vị thế của mình trong thị trường hạ tầng đám mây mà còn tạo ra một cú huých lớn cho giá trị vốn hóa thị trường của công ty. Trước giờ giao dịch chính thức ngày 10/9, giá trị vốn hóa của Oracle có lúc tăng thêm hơn 200 tỷ USD, đồng thời làm gia tăng tài sản cá nhân của nhà sáng lập Ellison thêm gần 90 tỷ USD.

Nếu mức tăng này duy trì cho tới khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/9, ông Ellison nhiều khả năng sẽ giành lấy vị trí người giàu nhất thế giới của ông Musk - CEO của hãng xe điện Tesla. Tính đến hết phiên giao dịch ngày 9/9, ông Musk có 384 tỷ USD tài sản ròng, còn ông Ellison có 295 tỷ USD, theo dữ liệu từ xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index.

Diễn biến giá cổ phiếu Oracle trong 5 ngày trở lại đây. Đơn vị: USD/cổ phiếu - Nguồn: CNBC.
Diễn biến giá cổ phiếu Oracle trong 5 ngày trở lại đây. Đơn vị: USD/cổ phiếu - Nguồn: CNBC.

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ như Amazon Web Services và Microsoft Azure, Oracle đã có những bước đi chiến lược để mở rộng thị phần của mình. Công ty đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với những tên tuổi lớn trong ngành công nghệ như OpenAI và SoftBank, nhằm phát triển dự án Stargate trị giá 500 tỷ USD. Điều này không chỉ giúp Oracle thu hút thêm khách hàng mà còn nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ hạ tầng đám mây cho các công ty khởi nghiệp AI.

Mặc dù có những lo ngại về khả năng mở rộng công suất tính toán để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Oracle đã nâng dự báo đầu tư cơ bản cho năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 5/2026 lên 35 tỷ USD, tăng 10 tỷ USD so với dự báo trước đó. CEO Catz cho biết công ty có thể tạo ra doanh thu cao hơn với mức chi tiêu vốn thấp hơn so với các đối thủ, nhờ vào việc sử dụng thiết bị tính toán một cách hiệu quả hơn.

Với những hợp đồng lớn và dự báo doanh thu lạc quan, Oracle đang trên đà trở thành một trong những người chơi chính trong thị trường hạ tầng đám mây, đồng thời củng cố vị thế của mình trong ngành công nghệ.

Tesla đưa ra gói thù lao có thể đạt trị giá 1 nghìn tỷ USD cho Elon Musk

08:59, 08/09/2025

Tesla đưa ra gói thù lao có thể đạt trị giá 1 nghìn tỷ USD cho Elon Musk

Sự giàu có và những vấn đề của Na Uy

06:00, 10/09/2025

Sự giàu có và những vấn đề của Na Uy

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

18:52, 18/08/2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

AI Elon musk giàu nhất thế giới Larry Ellison Oracle tỷ phú

Làn sóng sa thải ở các công ty dầu khí lớn

Làn sóng sa thải ở các công ty dầu khí lớn

Các công ty dầu khí hàng đầu thế giới đang tiến hành sa thải hàng loạt nhân sự, cắt giảm chi phí và thu hẹp đầu tư với tốc độ mạnh nhất kể từ đại dịch Covid-19...

Chính quyền Trump công bố chiến lược "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại"

Chính quyền Trump công bố chiến lược "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại"

Nhà Trắng vừa đề ra một số thay đổi về chính sách y tế và thực phẩm, từ việc xem xét lại hàm lượng fluoride trong nước uống cho tới đưa sữa nguyên kem vào học đường...

Thỏa thuận đầu tư 350 tỷ USD giữa Hàn Quốc và Mỹ gặp khó

Thỏa thuận đầu tư 350 tỷ USD giữa Hàn Quốc và Mỹ gặp khó

Mỹ và Hàn Quốc đang rơi vào thế bế tắc trong việc cụ thể hóa một quỹ đầu tư trị giá 350 tỷ USD mà hai nước đã nhất trí như một phần trong thỏa thuận thương mại song phương...

Hội nghị BRICS: Ấn Độ và Brazil phát tín hiệu khác nhau về thương mại

Hội nghị BRICS: Ấn Độ và Brazil phát tín hiệu khác nhau về thương mại

Ngoại trưởng Ấn Độ nói thâm hụt thương mại lớn nhất của nước này là “với các đối tác trong BRICS”...

Tòa án Tối cao Mỹ đẩy nhanh xử lý vụ thuế đối ứng

Tòa án Tối cao Mỹ đẩy nhanh xử lý vụ thuế đối ứng

Phiên điều trần vào tháng 11 sẽ là lần đầu tiên tòa án cấp cao nhất của Mỹ xem xét tính chất pháp lý của một chính sách quan trọng do Tổng thống Donald Trump ban hành...

VnEconomy
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

VnEconomy

