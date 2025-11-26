Cổ phiếu tăng ào ạt, vốn ngoại đảo chiều tranh mua

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm khoảng 12% trong phiên chiều nay, nhưng là do giá tăng nhanh đã “bỏ rơi” khá nhiều lệnh mua thụ động. Một bộ phận dòng tiền đã đuổi giá lên, khởi động nhịp tăng giá khá ấn tượng, kết hợp với các trụ cũng hỗ trợ điểm số.

VN-Index đóng cửa tăng 20 điểm tương đương +1,2%, mạnh hơn so với phiên sáng (+15,6 điểm/+0,94%). Độ rộng cũng tích rất cực với 243 mã tăng/79 mã giảm.

Mặt bằng giá cũng được nâng lên đáng kể, từ chỗ có 91 mã tăng hơn 1% lúc chốt phiên sáng đã lên 138 mã lúc đóng cửa. Thanh khoản nhóm này chiếm gần 73% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Chỉ riêng tỷ trọng này cũng cho thấy hiệu quả cao của dòng tiền hưng phấn nâng giá mua.

Nhóm trụ cũng đóng vai trò không nhỏ trong diễn biến tích cực phiên chiều. VIC có nhịp tăng ấn tượng sau khi giảm chạm đáy buổi sáng. Cổ phiếu này đóng cửa tăng khiêm tốn 0,82% so với tham chiếu, nhưng riêng chiều nay tăng tới 2,17%. Biên độ đảo chiều trong ngày của VIC cực mạnh 3,16%. Hai trụ khác là VHM và VCB tuy vẫn đóng cửa trong sắc đỏ nhưng cũng đã hồi lại tốt hơn buổi sáng.

Hai blue-chips yếu đi rõ nét chiều nay là STB và VJC. STB gây bất ngờ khi lao dốc rất nhanh chỉ trong 4 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, đóng cửa giảm 0,1%. Như vậy STB giảm riêng chiều nay tới 1,09% so với giá chốt buổi sáng. VJC có 30 phút đầu tiên sau khi mở cửa trở lại bị ép cực mạnh, đóng cửa giảm 5,16%, tức là riêng chiều giảm 3,08% so với phiên sáng.

Phần còn lại của rổ VN30 hầu hết có cải thiện. Thống kê tới 22/30 mã tăng giá so với phiên sáng, trong đó 11 mã tăng thêm hơn 1%. Ngoài VIC có thêm VPB, TPB, SHB, SSI, MWG, DGC… cũng lên giá mạnh. VN30-Index đóng cửa tăng 0,73% với 24 mã tăng/5 mã giảm. Chỉ số này tăng kém hơn VN-Index là do thiếu đi sức mạnh của một số cổ phiếu không có trong rổ như VPL tăng kịch trần 6,99% hay TCX tăng 1,97%, GEX tăng 6,98%. Ngoài ra ảnh hưởng của VJC trong chỉ số của rổ cũng nhiều hơn so với VN-Index.

Sắc xanh đã phủ kín nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất phiên này.

Việc các trụ như VIC, VPL tác động tới điểm số không phải là mới, nhưng hôm nay có sự khác biệt. Khi các trụ ép điểm số phiên sáng, phần còn lại của thị trường vẫn kháng cự lại rất tốt. Khi các trụ hỗ trợ điểm số, cổ phiếu cũng mạnh lên thêm. Rõ ràng là diễn biến của cổ phiếu hôm nay có sự tách rời nhất định.

Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều giảm khoảng 11% so với buổi sáng nhưng nguyên nhân chính là do giá đi lên khiến nhiều lệnh mua bị rớt lại. Với chiến lược mua thụ động treo giá chờ đợi, nếu diễn biến giá không như mong đợi, các nhà đầu tư thận trọng có ít động lực để thay đổi. Đó là chưa kể đến một bộ phận nhà đầu tư chấp nhận đuổi giá lên, càng làm giãn cách khoảng giá.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên cho thấy đà tăng giá được củng cố và số lượng mã tăng mạnh trên 1% xác nhận sức mạnh đẩy giá lên. Tới gần 40 cổ phiếu trong nhóm tăng mạnh nhất này (138 mã) đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Bốn cổ phiếu khớp ngàn tỷ là VIX tăng 6,99% với 1.524,2 tỷ; SHB tăng 1,83% với 1.444,9 tỷ; GEX tăng 6,98% với 1.246,3 tỷ; SSI tăng 3,5% với 1.214 tỷ.

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán sau phiên bị bán mạnh hôm qua đã phục hồi rất ấn tượng. Toàn nhóm ngân hàng chỉ còn 4 mã đỏ là STB, VCB, NAB và BAB. Ngược lại tới 12 mã tăng trên 1%. Nhóm chứng khoán cũng chỉ 3 mã đỏ là HAC, CSI và PHS, nhưng tới 25 mã giảm trên 1%. Ngoài VIX kịch trần, SHS, CTS, SSI, MBS, VND, VCI đều tăng trên 3%.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng đảo chiều giao dịch, tăng mua tới 55% so với phiên sáng và giảm bán 17%. Vị thế ròng đảo ngược thành +811,2 tỷ đồng, với với -188,2 tỷ buổi sáng. Khối này mua mạnh SHB +182,6 tỷ, VPB +171,3 tỷ, VIX +101,2 tỷ, MSN +80,2 tỷ, TCX +67 tỷ, VNM +61,4 tỷ… Phía bán ròng có VCB -201,2 tỷ, VIC -196,7 tỷ, VJC -64,5 tỷ.