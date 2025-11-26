Dòng tiền tiếp tục vào mạnh, cổ phiếu phục hồi diện rộng

Sau phiên bắt đáy khá tích cực hôm qua, đến sáng nay bên mua đã đổi chiến thuật. Các lệnh mua giá cao xuất hiện nhiều bất chấp một số cổ phiếu trụ bị ép mạnh “đè” VN-Index trượt dốc. Thanh khoản khớp lệnh khớp lệnh hai sàn ghi nhận tăng 10% so với sáng hôm qua.

Chỉ số chốt phiên sáng còn tăng 7,28 điểm tương đương +0,44% so với tham chiếu. Lúc đạt đỉnh cao nhất khoảng 10h VN-Index tăng 15,6 điểm (+0,94%). Sức ép lên điểm số bắt đầu gia tăng khi các trụ suy yếu.

VIC “đổ đèo” từ khoảng 10h30 trở đi và càng về cuối bị ép càng mạnh. Chốt phiên sáng trụ lớn nhất thị trường đã giảm 1,32% so với tham chiếu, tương đương bị ép lùi xuống tới 2,91% trong ngày. VHM giảm 0,97% sau khi bị ép xuống khoảng 1,26% so với đỉnh. VCB cũng giảm 0,52% từ mức tăng cao nhất 0,62%. Đây là 3 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường hiện tại. Ngoài ra CTG cũng trượt khá sâu 0,83%, đảo chiều thành giảm 0,21% so với tham chiếu.

Ảnh hưởng của các trụ này phản ánh chủ đạo lên VN-Index và VN30-Index. Giao dịch cũng có chững lại một chút nhưng nhìn chung dòng tiền nâng đỡ rất tốt, giúp cổ phiếu phần lớn vẫn dao động trên vùng giá xanh. Cụ thể, tại đỉnh VN-Index, độ rộng ghi nhận 197 mã tăng/68 mã giảm và kết phiên sáng vẫn có 198 mã tăng/93 mã giảm. Chỉ hơn 30 mã đổi màu giá không phải là hiện tượng phổ biến.

Nhóm blue-chips dù đã suy yếu so với đầu phiên nhưng vẫn là lực đỡ điểm số quan trọng. VN30-Index vẫn tăng 0,24% với 22 mã tăng/8 mã giảm. Thống kê cho thấy toàn bộ 30 mã của rổ đều đã tụt giá với biên độ khác nhau nhưng chỉ có 7 mã bị ép xuống quá 1%.

Sức mạnh của nhóm blue-chips cũng đang chuyển sang “vai” những cổ phiếu tầm trung. LPB tăng 1,63%, SSI tăng 2,44%, VNM tăng 1,45%, VRE tăng 2,1%, MSN tăng 1,3%, GVR tăng 1,11% đang là những cổ phiếu mạnh nhất. Nhóm trụ chỉ có VPB tăng 1,6%, TCB tăng 1,05% là đáng kể. Thậm chí Top 10 cổ phiếu kéo điểm tốt nhất cho VN-Index còn bao gồm nhiều mã không thuộc rổ VN30 như VPL tăng 4,29%, GEX tăng 6,43%, EIB tăng 5,46%...

Nhóm midcap đang tăng nổi bật, chỉ số đại diện rổ tăng 1,77% so với tham chiếu, độ rộng tới 57 mã tăng/8 mã giảm. Hai mã kịch trần nhóm này là VIX và GEE, thanh khoản rất lớn, tương ứng 1.492,4 tỷ đồng và 211,4 tỷ đồng. Ngoài ra có GEX tăng 6,43% với 728,9 tỷ; CII tăng 3,16% với 237,5 tỷ; VCI tăng 2,7% với 207,3 tỷ; VND tăng 3,02% với 193,5 tỷ; VSC tăng 4,39% với 140,3 tỷ; DXG tăng 1,36% với 127,1 tỷ…

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Tính chung toàn sàn HoSE đang có 91 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên, chiếm 57,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Thanh khoản HoSE cũng tăng 10% so với sáng hôm qua, đạt 10.565 tỷ đồng, cao nhất 16 phiên. Như vậy thanh khoản đang được tạo thành chủ yếu nhờ lực mua chủ động ở vùng giá trên tham chiếu.

Phía giảm, ảnh hưởng chủ yếu là nhịp trượt giá nửa sau của phiên khi sức ép điểm số từ các trụ gia tăng. Những cổ phiếu yếu hầu như không có dòng tiền đỡ rõ nét nên mất giá. Trong 93 mã đỏ cũng chỉ có 33 mã giảm hơn 1%, thậm chí 3 mã duy nhất đạt thanh khoản trên 10 tỷ là VIC, VJC và HAG. Điều này cho thấy có hiện tượng thiếu cầu cục bộ dẫn đến diễn biến giảm giá hơn là bị bán mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tăng mua mạnh 40% so với sáng hôm qua, đạt gần 1.331 tỷ đồng. Tuy nhiên vị thế ròng vẫn là -188,2 tỷ, đây là mức thấp nhất 16 phiên sáng. Vài cổ phiếu đang bị bán ròng lớn là VIC -191,1 tỷ, VCB -109,4 tỷ, HPG -59,2 tỷ, STB -52,5 tỷ. Phía mua ròng có VIX +101,4 tỷ, SHB +58,3 tỷ, CII +42 tỷ, VPB +31,8 tỷ…

Việc VN-Index suy yếu không tác động quá nhiều đến giao dịch, dù cũng làm vài chục mã đổi màu giá. Dù vậy thống kê cũng cho thấy khoảng 30% số cổ phiếu đã phải lùi giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất. Điểm tốt là mức lùi giá như vậy chưa dẫn đến hiện tượng giảm ở diện rộng. Nói cách khác, dòng tiền vẫn đang bỏ qua sức ép từ điểm số và chấp nhận mua vùng trên tham chiếu. Do vậy mức tăng thanh khoản sáng nay là một diễn biến tích cực.