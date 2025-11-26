Các quỹ ETF ngoại tiếp tục rút ròng khỏi Việt Nam

Các quỹ ETF ngoại bị rút ròng hơn 95 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-98 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ VanEck Vietnam ETF ghi nhận vào ròng hơn 3 tỷ đồng.

Trong tuần từ ngày 17/11 - 21/11/2025, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam quay trở lại rút ròng hơn 53 tỷ đồng.

Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 10/25 quỹ, tập trung ở nhóm quỹ ETF ngoại. Cụ thể, các quỹ ETF ngoại bị rút ròng hơn 95 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-98 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ VanEck Vietnam ETF ghi nhận vào ròng hơn 3 tỷ đồng.

Giá trị vào ròng ở nhóm quỹ ETF nội ghi nhận đạt hơn 41 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ VFM VN30 ETF (+33,5 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ VFCVN DIAMOND ETF cũng được vào ròng gần 6 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ Kim Growth VN30 ETF lại bị rút ròng 14 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): nhà đầu tư Thái Lan rút ròng 200 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 7,5 tỷ đồng. Ngược lại, nhà đầu tư Thái Lan vào ròng 400 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 13,3 tỷ đồng.

Tháng 11/2025, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 63,5 tỷ đồng, tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 hơn 15,6 nghìn tỷ đồng.

Tại ngày 21/11/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt hơn 62,5 nghìn tỷ đồng, tăng +9,4% so với cuối năm 2024.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ 17/11 - 21/11 bao gồm VIC, HPG, VCB, VHM, MSN, chủ yếu đến từ lực bán ròng của quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.

Riêng trong ngày hôm nay (24/11/2025), quỹ ngoại Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng hơn 57 tỷ đồng. Quỹ này tiếp tục bán ròng các cổ phiếu, bao gồm HPG (-175 nghìn cổ phiếu, -4,8 tỷ đồng), VHM (-97 nghìn cổ phiếu, -9,6 tỷ đồng), VIX (-90 nghìn cổ phiếu, -2,1 tỷ đồng), SSI (-84 nghìn cổ phiếu, -2,9 tỷ đồng), SHB (-83 nghìn cổ phiếu, -1,4 tỷ đồng).

Các quỹ ETF do Dragon Capital quản lý là VFM VNDiamond ETF, VFM VN30 ETF, và VFM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục thu hẹp xu hướng bán ròng với gá trị bán ròng -2,205 tỷ đồng, tập trung tại VIX (-879), MBB (-641), VCI (-512). Ở chiều ngược lại, mua ròng tích cực tại HPG (+927), FPT (+662), VPB (+332).

Trên thị trường toàn cầu, tuần trước chứng khoán Mỹ biến động giằng co do lo ngại lạm phát dai dẳng và định giá cao của nhóm cổ phiếu công nghệ, cũng như các dữ liệu kinh tế quan trọng khác như: tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4.4%, số liệu PMI sơ bộ cho thấy lĩnh vực sản xuất (51.9 điểm) hạ nhiệt dù dịch vụ (54.8 điểm) vẫn ổn định.

Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tăng vọt giúp thị trường khởi sắc cuối tuần, song áp lực bán vẫn đè nặng lên nhóm công nghệ và AI như Nvidia (-5.9% so với tuần trước) dù báo cáo lợi nhuận tích cực, trong khi nhóm y tế tiếp tục tăng mạnh. Kết tuần, S&P 500 giảm khoảng 1,9%, Nasdaq giảm 2.7% và Dow Jones giảm 1.9%.

Theo đó, dòng tiền vào các quỹ ETF tại Mỹ phục hồi trở lại sau hai tuần hạ nhiệt, với tổng huy động ròng đạt 41,46 tỷ USD tăng 28,3% so với tuần trước. Điểm sáng lớn nhất đến từ các quỹ ETF cổ phiếu Mỹ, hút ròng 32.14 tỷ USD tăng 50,5% so với tuần trước, khi nhà đầu tư quay lại nhóm vốn hóa lớn sau nhịp điều chỉnh vừa qua ở công nghệ và AI. ETF trái phiếu Mỹ tiếp tục duy trì đà hút ròng 9.76 tỷ USD +12.4% so với tuần trước, nhưng tốc độ chậm lại.

Xu hướng dòng vốn vào các quỹ ETF ngoài nước Mỹ có phần thận trọng trở lại. Các quỹ ETF cổ phiếu ngoài Mỹ chỉ hút ròng 4.82 tỷ USD giảm 27,4%, trong khi dòng tiền vào trái phiếu ngoài Mỹ giảm mạnh về 0,97 tỷ USD giảm 42,1% so với tuần trước.

Dòng vốn vào các quỹ hàng hóa đảo chiều rút ròng 0,48 tỷ USD, sau khi vàng tạm thời chững lại dưới áp lực USD mạnh hơn trong tuần, cũng như giá dầu đi xuống trong tuần trước.

Nhìn chung, khẩu vị rủi ro vẫn duy trì ở mức vừa phải, dòng tiền tăng trở lại kênh cổ phiếu nhưng xoay vòng từ nhóm tăng trưởng sang các nhóm phòng thủ. Dòng vốn chủ đạo tiếp tục ưu tiên thị trường Mỹ, trong khi dòng tiền ra ngoài Mỹ mang tính thăm dò và chưa tạo xu hướng rõ rệt.