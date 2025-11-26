Các quỹ ETF ngoại tiếp tục rút ròng khỏi Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 26/11/2025
Thu Minh
26/11/2025, 08:56
Các quỹ ETF ngoại bị rút ròng hơn 95 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-98 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ VanEck Vietnam ETF ghi nhận vào ròng hơn 3 tỷ đồng.
Trong tuần từ ngày 17/11 - 21/11/2025, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam quay trở lại rút ròng hơn 53 tỷ đồng.
Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 10/25 quỹ, tập trung ở nhóm quỹ ETF ngoại. Cụ thể, các quỹ ETF ngoại bị rút ròng hơn 95 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-98 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ VanEck Vietnam ETF ghi nhận vào ròng hơn 3 tỷ đồng.
Giá trị vào ròng ở nhóm quỹ ETF nội ghi nhận đạt hơn 41 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ VFM VN30 ETF (+33,5 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ VFCVN DIAMOND ETF cũng được vào ròng gần 6 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ Kim Growth VN30 ETF lại bị rút ròng 14 tỷ đồng.
Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): nhà đầu tư Thái Lan rút ròng 200 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 7,5 tỷ đồng. Ngược lại, nhà đầu tư Thái Lan vào ròng 400 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 13,3 tỷ đồng.
Tháng 11/2025, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 63,5 tỷ đồng, tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 hơn 15,6 nghìn tỷ đồng.
Tại ngày 21/11/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt hơn 62,5 nghìn tỷ đồng, tăng +9,4% so với cuối năm 2024.
Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ 17/11 - 21/11 bao gồm VIC, HPG, VCB, VHM, MSN, chủ yếu đến từ lực bán ròng của quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Riêng trong ngày hôm nay (24/11/2025), quỹ ngoại Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng hơn 57 tỷ đồng. Quỹ này tiếp tục bán ròng các cổ phiếu, bao gồm HPG (-175 nghìn cổ phiếu, -4,8 tỷ đồng), VHM (-97 nghìn cổ phiếu, -9,6 tỷ đồng), VIX (-90 nghìn cổ phiếu, -2,1 tỷ đồng), SSI (-84 nghìn cổ phiếu, -2,9 tỷ đồng), SHB (-83 nghìn cổ phiếu, -1,4 tỷ đồng).
Các quỹ ETF do Dragon Capital quản lý là VFM VNDiamond ETF, VFM VN30 ETF, và VFM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.
Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục thu hẹp xu hướng bán ròng với gá trị bán ròng -2,205 tỷ đồng, tập trung tại VIX (-879), MBB (-641), VCI (-512). Ở chiều ngược lại, mua ròng tích cực tại HPG (+927), FPT (+662), VPB (+332).
Trên thị trường toàn cầu, tuần trước chứng khoán Mỹ biến động giằng co do lo ngại lạm phát dai dẳng và định giá cao của nhóm cổ phiếu công nghệ, cũng như các dữ liệu kinh tế quan trọng khác như: tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4.4%, số liệu PMI sơ bộ cho thấy lĩnh vực sản xuất (51.9 điểm) hạ nhiệt dù dịch vụ (54.8 điểm) vẫn ổn định.
Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tăng vọt giúp thị trường khởi sắc cuối tuần, song áp lực bán vẫn đè nặng lên nhóm công nghệ và AI như Nvidia (-5.9% so với tuần trước) dù báo cáo lợi nhuận tích cực, trong khi nhóm y tế tiếp tục tăng mạnh. Kết tuần, S&P 500 giảm khoảng 1,9%, Nasdaq giảm 2.7% và Dow Jones giảm 1.9%.
Theo đó, dòng tiền vào các quỹ ETF tại Mỹ phục hồi trở lại sau hai tuần hạ nhiệt, với tổng huy động ròng đạt 41,46 tỷ USD tăng 28,3% so với tuần trước. Điểm sáng lớn nhất đến từ các quỹ ETF cổ phiếu Mỹ, hút ròng 32.14 tỷ USD tăng 50,5% so với tuần trước, khi nhà đầu tư quay lại nhóm vốn hóa lớn sau nhịp điều chỉnh vừa qua ở công nghệ và AI. ETF trái phiếu Mỹ tiếp tục duy trì đà hút ròng 9.76 tỷ USD +12.4% so với tuần trước, nhưng tốc độ chậm lại.
Xu hướng dòng vốn vào các quỹ ETF ngoài nước Mỹ có phần thận trọng trở lại. Các quỹ ETF cổ phiếu ngoài Mỹ chỉ hút ròng 4.82 tỷ USD giảm 27,4%, trong khi dòng tiền vào trái phiếu ngoài Mỹ giảm mạnh về 0,97 tỷ USD giảm 42,1% so với tuần trước.
Dòng vốn vào các quỹ hàng hóa đảo chiều rút ròng 0,48 tỷ USD, sau khi vàng tạm thời chững lại dưới áp lực USD mạnh hơn trong tuần, cũng như giá dầu đi xuống trong tuần trước.
Nhìn chung, khẩu vị rủi ro vẫn duy trì ở mức vừa phải, dòng tiền tăng trở lại kênh cổ phiếu nhưng xoay vòng từ nhóm tăng trưởng sang các nhóm phòng thủ. Dòng vốn chủ đạo tiếp tục ưu tiên thị trường Mỹ, trong khi dòng tiền ra ngoài Mỹ mang tính thăm dò và chưa tạo xu hướng rõ rệt.
13:46, 25/11/2025
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (25/11) nhờ đặt cược lớn hơn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng tới...
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (25/11), dù số liệu kinh tế yếu hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 và khiến đồng USD tụt giá...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay bán ròng tổng hợp 97.1 tỷ đồng nhưng tính riêng khớp lệnh thì mua ròng 788.5 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 478.8 tỷ đồng.
Trước những biến động khôn lường của thị trường toàn cầu, ngành dệt may Việt Nam vẫn khẳng định bản lĩnh vững vàng, với mục tiêu mang về 21 tỷ USD xuất siêu và tổng kim ngạch 46 tỷ USD trong năm 2025. Thành quả này đến từ chiến lược “lấy chất lượng làm trọng tâm” và sự chuyển mình mạnh mẽ trong công nghệ, giúp Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế “top 3” xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới thế giới…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế số
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: