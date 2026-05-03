Còn 2 kỳ nghỉ trong năm 2026, riêng Quốc khánh nghỉ 5 ngày

Sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dịp lễ Quốc khánh năm nay, công chức, viên chức sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày liên tục, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi. Thời gian nghỉ từ ngày 29/8 đến hết 2/9...

Theo thông báo của Bộ Nội vụ về lịch nghỉ các ngày lễ, Tết trong năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, dịp lễ Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày.

Trong đó, bao gồm 2 ngày nghỉ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày được hoán đổi với ngày nghỉ hàng tuần.

Cụ thể, công chức, viên chức nghỉ từ thứ Bảy ngày 29/8/2026, đến hết thứ Tư ngày 2/9; hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai (ngày 31/8) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy (ngày 22/8).

Bộ Nội vụ lưu ý, các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Trong đó cần cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ theo quy định.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng thông báo, đối với người lao động không thuộc đối tượng là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Nghỉ thứ Tư ngày 2/9 và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày là thứ Ba ngày 1/9, hoặc thứ Năm ngày 3/9.

Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động, thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức và khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, người lao động còn 1 kỳ nghỉ nữa vào dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Theo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, đã quy định một số cơ chế, chính sách phát triển văn hóa, trong đó lấy ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương vào ngày này.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, do ngày 24/11/2026 rơi vào thứ Ba nên nhiều đoàn viên, người lao động có ý kiến đề xuất tổ chức Công đoàn kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần kế tiếp. Việc này để tạo kỳ nghỉ liên tục 4 ngày, thời gian nghỉ từ thứ Bảy ngày 21/11, đến thứ Ba ngày 24/11.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết trước mong muốn của đoàn viên và người lao động, tổ chức Công đoàn sẽ nghiên cứu để cùng với Bộ Nội vụ có phương án phù hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương sẽ nhận được ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.