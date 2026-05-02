Các bệnh viện đảm bảo công tác khám chữa bệnh xuyên kỳ nghỉ lễ

Nhật Dương

02/05/2026, 15:04

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực, bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết thực hiện công điện số 30/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026, Bộ Y tế đã ban hành công văn về bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Theo tổng hợp báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, y tế ngành và 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong 24 giờ, từ 7 giờ ngày 30/4 đến 7 giờ ngày 1/5, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 83.171 lượt người bệnh.

Tổng số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là 28.169 người; chuyển viện 2.054 người; khỏi bệnh ra viện 22.373 người. Tổng số người bệnh còn điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh là 227.541 người.

Đối với công tác khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông, các cơ sở y tế tiếp nhận 2.836 trường hợp; trong đó 1.324 trường hợp phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi và 304 trường hợp chuyển viện.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đánh giá tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về thường trực bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2026.

Tình hình khám, cấp cứu, nhập viện và tử vong nghi do tai nạn giao thông cơ bản ổn định, không có đột biến. Các bệnh viện duy trì thường trực xuyên lễ, phục vụ người bệnh kịp thời.

Trước đó, trong công văn gửi các đơn vị về bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ, Bộ Y tế đề nghị đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ; bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư y tế, năng lực cấp cứu nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm.

Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu.

Nếu trái chuyên khoa cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

Các đơn vị cũng được yêu cầu phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa tập trung đông người… nếu có tại địa phương.

Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, đuối nước, giẫm đạp... cảnh báo tai nạn tại các địa điểm tập trung đông khách du lịch.

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Bộ Y tế đề xuất phạt 10-30 triệu đồng nếu phát tán thông tin khám chữa bệnh sai lệch

Có thể dùng Sổ sức khỏe điện tử VNeID khi đi khám chữa bệnh

Cấp xã vẫn thiếu cán bộ chuyên sâu

Cấp xã vẫn thiếu cán bộ chuyên sâu

Sau sắp xếp bộ máy, khối lượng công việc lớn dồn về cấp xã. Tuy nhiên, một số nơi nhân lực chuyên môn chưa đồng đều, các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên sâu, gây khó khăn trong công tác điều hành, phối hợp và xử lý công việc...

Dùng pháp nhân “ma” để mua bán trái phép 16.700 hóa đơn

Các đối tượng sử dụng 35 pháp nhân của các công ty "ma" để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 356 tỷ đồng...

Công nhân Việt Nam – sức đẩy bền bỉ trong hành trình phát triển đất nước

Trong mỗi thành tựu của từng giai đoạn cách mạng, mỗi công trình, mỗi sản phẩm, mỗi bước tiến của đất nước đều có dấu ấn của bàn tay, khối óc người công nhân Việt Nam yêu nước, kiên cường...

Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế

Theo Nghị quyết mới ban hành, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế như phòng bệnh; cấp giấy phép hành nghề, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được phân cấp thẩm quyền thực hiện. Bên cạnh đó, cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế…

Đề xuất phạt đến 30 triệu đồng khi phát tán thông tin khám chữa bệnh sai lệch trên mạng

Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định xử phạt hành chính nhằm siết chặt các hành vi phát tán thông tin sai lệch về khám chữa bệnh trên không gian mạng, với mức phạt từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón cơ hội từ thị trường carbon

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

