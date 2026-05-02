Cấp xã vẫn thiếu cán bộ chuyên sâu

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong quý 1/2026, Bộ
tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo bộ, ngành, địa
phương tổ chức thực hiện và bảo đảm các điều kiện cần thiết vận hành mô hình
chính quyền địa phương 2 cấp,
đáp ứng yêu cầu hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đi vào nền nếp, ổn định.
Bộ cũng theo dõi, tiếp nhận thông tin phản
hồi và kịp thời giải đáp, hướng dẫn các địa phương triển khai theo đúng định hướng
của Trung ương.
Đến nay, nhiều khó khăn, vướng mắc
phát sinh đã được giải quyết, khắc phục như về tổ chức bộ máy, kiện toàn các chức
danh chủ chốt, việc ban hành các
quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã…
Tuy nhiên, qua quá trình gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vẫn còn
có những khó khăn liên quan tới cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, nhân lực.
Theo bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền
địa phương (Bộ Nội vụ), cơ
sở dữ liệu và hạ tầng số trong giải quyết các thủ tục hành chính bước đầu có hiệu
quả, song tại một số nơi vẫn có tình trạng hạ tầng chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ,
một số tiện ích đặc thù của địa phương chưa được vận hành trơn tru trên hệ thống
mới.
Về nhân sự ở cơ sở, sau sắp xếp,
với quá trình phân cấp, phân quyền, khối lượng công việc lớn dồn về cấp xã. Tuy nhiên, một số
nơi nhân lực chuyên môn chưa đồng đều, các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên
sâu, một số đơn vị còn phải làm việc phân tán ở nhiều trụ sở khác nhau gây khó
khăn trong công tác điều hành, phối hợp và xử lý công việc.
Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ xác định tập
trung vào 5 nhóm giải pháp lớn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, Bộ xác định tiếp tục
hoàn thiện thể chế, nhất là các quy định về phân cấp, phân quyền, về tổ chức bộ
máy và công tác cán bộ để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước.
Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức, nhất
là ở cấp cơ sở. Tiếp tục rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã
phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ.
Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng tiếp tục được đẩy mạnh, cùng với
hoàn thiện hạ tầng số và dữ liệu số, bảo đảm liên thông đồng bộ, thống
nhất và ổn định hơn giữa Trung ương và địa phương.
Bên cạnh đó, Bộ cũng tiếp tục xử lý hiệu
quả tài sản công, trụ sở nhà đất dôi dư gắn với nhu cầu sử dụng thực tế của địa
phương, tránh lãng phí; tăng
cường theo dõi đôn đốc kiểm tra và kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn
vướng mắc.
Theo Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương, Bộ
Nội vụ đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện
sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.
Mục đích là nhằm tổ chức sơ kết,
đánh giá toàn diện, khách quan kết quả 1 năm triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị
hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi cả
nước. Đồng thời, làm rõ
những kết quả nổi bật, điển hình, cơ bản đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó
khăn, vướng mắc chủ yếu, nguyên nhân chủ quan, khách quan và những bài học kinh
nghiệm sâu sắc.
Trong quý 2/2026, Bộ Nội vụ cũng xác định tiếp tục ưu
tiên hoàn thiện thể chế, tập trung xây dựng, trình ban hành nhiều dự án luật và
pháp lệnh quan trọng, bảo đảm đồng bộ với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền
địa phương 2 cấp.