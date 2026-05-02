Cấp xã vẫn thiếu cán bộ chuyên sâu

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong quý 1/2026, Bộ tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện và bảo đảm các điều kiện cần thiết vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đi vào nền nếp, ổn định.

Bộ cũng theo dõi, tiếp nhận thông tin phản hồi và kịp thời giải đáp, hướng dẫn các địa phương triển khai theo đúng định hướng của Trung ương.

Đến nay, nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh đã được giải quyết, khắc phục như về tổ chức bộ máy, kiện toàn các chức danh chủ chốt, việc ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã…

Tuy nhiên, qua quá trình gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vẫn còn có những khó khăn liên quan tới cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, nhân lực.

Theo bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cơ sở dữ liệu và hạ tầng số trong giải quyết các thủ tục hành chính bước đầu có hiệu quả, song tại một số nơi vẫn có tình trạng hạ tầng chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, một số tiện ích đặc thù của địa phương chưa được vận hành trơn tru trên hệ thống mới.

Về nhân sự ở cơ sở, sau sắp xếp, với quá trình phân cấp, phân quyền, khối lượng công việc lớn dồn về cấp xã. Tuy nhiên, một số nơi nhân lực chuyên môn chưa đồng đều, các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên sâu, một số đơn vị còn phải làm việc phân tán ở nhiều trụ sở khác nhau gây khó khăn trong công tác điều hành, phối hợp và xử lý công việc.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ xác định tập trung vào 5 nhóm giải pháp lớn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, Bộ xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là các quy định về phân cấp, phân quyền, về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cấp cơ sở. Tiếp tục rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng tiếp tục được đẩy mạnh, cùng với hoàn thiện hạ tầng số và dữ liệu số, bảo đảm liên thông đồng bộ, thống nhất và ổn định hơn giữa Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ cũng tiếp tục xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở nhà đất dôi dư gắn với nhu cầu sử dụng thực tế của địa phương, tránh lãng phí; tăng cường theo dõi đôn đốc kiểm tra và kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Theo Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Mục đích là nhằm tổ chức sơ kết, đánh giá toàn diện, khách quan kết quả 1 năm triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi cả nước. Đồng thời, làm rõ những kết quả nổi bật, điển hình, cơ bản đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc chủ yếu, nguyên nhân chủ quan, khách quan và những bài học kinh nghiệm sâu sắc.

Trong quý 2/2026, Bộ Nội vụ cũng xác định tiếp tục ưu tiên hoàn thiện thể chế, tập trung xây dựng, trình ban hành nhiều dự án luật và pháp lệnh quan trọng, bảo đảm đồng bộ với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.