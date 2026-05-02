Giá vàng đuối sức khi đồng USD hồi phục

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5 và kết thúc phiên trong trạng thái giảm, dưới sức ép từ sự hồi phục của tỷ giá đồng USD...

Tuy nhiên, với giá dầu giảm sau khi có tin khả quan về tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, mức giảm của giá vàng đã được hạn chế.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã ngừng bán ròng trong phiên này sau chuỗi phiên bán liên tục, song vàng vẫn hoàn tất một tuần giảm giá.

Lúc đóng cửa vào ngày thứ Sáu (1/5), giá vàng giao ngay tại thị trường New York trượt 8 USD/oz, tương đương giảm 0,17%, còn 4.615,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 1,59 USD/oz, tương đương tăng 2,16%, chốt ở mức 75,47 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau giảm 0,09%, còn 4.625,6 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm dưới 4.560 USD/oz, có lúc tăng vượt 4.660 USD/oz, tương đương phạm vi dao động hơn 100 USD/oz.

Giá vàng đương đầu với áp lực giảm giá khi đồng USD hồi phục sau cú giảm mạnh của phiên ngày hôm trước. Chỉ số Dollar Index tăng 0,16%, chốt ở mức 98,21 điểm.

Hôm thứ Năm, Dollar Index sụt hơn 0,9% do đồng yên tăng giá mạnh sau khi nhà chức trách Nhật Bản được cho là có động thái can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ đang trên đà giảm giá sâu.

Tuy nhiên, giá vàng được hỗ trợ khi giá dầu thô suy yếu nhờ tin tức khả quan về tiến trình đi tới một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Trao đổi với trang tin MS NOW, các quan chức Pakistan - quốc gia giữ vai trò trung gian đàm phán - cho biết họ đã nhận được một bản cập nhật đề xuất từ phía Iran và đề xuất này đã được chuyển tới phía Mỹ.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm gần 2%, đóng cửa ở mức 108,17 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York giảm 3%, chốt phiên ở mức 101,94 USD/thùng.

Giá dầu tăng là nguồn áp lực giảm giá mạnh nhất lên thị trường kim loại quý trong thời gian gần đây, vì giá năng lượng tăng cao gây áp lực lạm phát, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên thường khó tăng giá trong môi trường lãi suất cao.

Tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất và phát tín hiệu sẽ chờ cho tới khi biết rõ về tác động của chiến tranh đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Mỹ mới có động thái về lãi suất. Thị trường hiện dự báo Fed sẽ không hạ lãi suất trong năm 2026.

“Tin tốt về đàm phán để kết thúc chiến tranh đã giúp giá vàng hồi phục sau khi giảm sâu vào đầu phiên. Nếu chiến tranh kết thúc, Fed có thể bắt đầu hạ lãi suất. Điều đó sẽ khiến USD giảm giá, có lợi cho giá vàng”, ông Chris Gaffney, Chủ tịch phụ trách thị trường toàn cầu tại EverBank, nhận xét với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Sự giằng co của giá vàng trong phiên này cho thấy tâm lý của nhà đầu tư còn bấp bênh vì chưa ai có thể khẳng định chắc chắn Mỹ và Iran đến khi nào có thể kết thúc cuộc chiến hay mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Sau thông tin từ phía Pakistan ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không hài lòng với đề xuất của Iran.

“Iran muốn đạt một thỏa thuận, nhưng tôi chưa hài lòng. Iran muốn đạt thỏa thuận vì họ chẳng còn quân đội nữa”, ông Trump nói với các nhà báo có mặt tại Nhà Trắng.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Sáu, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.035,8 tấn vàng. Tuy nhiên, quỹ đã bán ròng 10,8 tấn vàng trong tuần này.

Giá vàng giao ngay giảm hơn 2% trong tuần này. Mức giá chốt tuần tương đương 146,6 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Báo giá USD chốt tuần trên website của Vietcombank là 26.108 đồng (mua vào) và 26.368 đồng (bán ra), không thay đổi so với mức đóng cửa của tuần trước. Trong khi đó, Dollar Index giảm 0,33% cả tuần - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.