TSKH Phan Xuân Dũng- Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận hàm Giáo sư Trường Đại học năng lượng Moskva

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vừa đón nhận hàm Giáo sư danh dự của Trường Đại học năng lượng Moskva (MPEI), Liên bang Nga. Ông là nhà khoa học, công dân đầu tiên của Việt Nam được trường phong hàm Giáo sư, được đứng trong bảng danh dự của trường cùng các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới...

Đây là niềm vinh dự không chỉ cho cá nhân TSKH Phan Xuân Dũng mà còn cho cộng đồng trí thức khoa học công nghệ Việt Nam, cũng như VUSTA. Việc Đại học MPEI phong Giáo sư cho Chủ tịch VUSTA góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung cũng như MPEI và VUSTA nói riêng.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, GS.TS. Dymitry A. Protasovsky Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học nhà trường đã khoác áo danh dự và thực hiện nghi thức phong tặng Giáo sư cho TSKH Phan Xuân Dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Dymitry A. Protasovsky, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao những đóng góp của TSKH Phan Xuân Dũng cho mối quan hệ 2 nước và hy vọng sự hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam tiếp tục được quan tâm, phát triển.

Trong diễn văn của trường đã nhấn mạnh vai trò và những đóng góp của TSKH Phan Xuân Dũng trong công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, cho việc thúc đẩy hợp tác nghiên cứu về năng lượng hạt nhân của Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Diễn văn cũng khẳng định những đóng góp của TSKH Phan Xuân Dũng ở vị trí nhiều năm là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam- Liên bang Nga. Với những cống hiến cho mối quan hệ hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, ông đã được nhận nhiều Huân chương cao quý của Nhà nước Việt Nam và các hình thức khen thưởng của Liên bang Nga.

Bày tỏ vinh dự và xúc động khi được trường phong tặng Giáo sư danh dự, TSKH Phan Xuân Dũng ghi nhận tình cảm của các bạn Nga, của con người và đất nước Xô Viết đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ khoa học và công nghệ cho Việt Nam, trong đó có cá nhân ông từ bậc học đại học đến tiến sĩ khoa học.

Ông luôn giữ mối quan hệ gắn bó giữa Đại học MPEI và VUSTA, trong nhiều năm qua đã có những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong bối cảnh thế giới đang có những biến chuyển nhanh chóng, khoa học và công nghệ đóng vai trò then chốt trong phát triển bền vững, hợp tác khoa học công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực Năng lượng giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển sâu rộng.

Tôi tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa Đại học MPEI và VUSTA tiếp tục được củng cố và phát triển lên tầm cao mới mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong công tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và kết nối cộng đồng khoa học và công nghệ hai nước. TSKH Phan Xuân Dũng

Chủ tịch VUSTA- TSKH Phan Xuân Dũng sinh năm 1960, quê quán tại tỉnh Hà Tĩnh. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV; là Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (khóa XII), Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (khóa XIII, XIV); Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc của Quốc hội Khóa XII, XIII; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt- Nga của Quốc hội (khóa XIV). Ông cũng là thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và nhiều Ban chỉ đạo khác.

Trong suốt quá trình công tác, là một nhà khoa học, một đại biểu Quốc hội, kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo và sau này đảm nhận trọng trách đứng đầu VUSTA, TSKH Phan Xuân Dũng có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.

TSKH Phan Xuân Dũng đã dành nhiều tâm huyết cho việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, phát triển khoa học và công nghệ, tạo điều kiện đẩy mạnh sáng tạo, chuyển giao thành quả khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống. Ông là chủ biên và đồng tác giả nhiều cuốn sách, công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường.

Ông cũng chủ trì thực hiện nhiều giám sát chuyên đề lớn về Quy hoạch và phát triển thủy điện; tổ chức và hoạt động của các tổ chức Khoa học và công nghệ; khai thác khoáng sản; bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế và làng nghề; ứng phó với biến đổi khí hậu…

TSKH Phan Xuân Dũng đã có đóng góp tích cực vào hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường và nhiều chính sách quan trọng khác; cùng Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật quản lý và phát triển khoa học và công nghệ, ứng xử đúng đắn với những vấn đề về tài nguyên, môi trường, góp phần phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Trong giám sát, ông có nhiều đóng góp cho việc kiểm tra về rà soát và quy hoạch phát triển thủy điện; tổ chức và hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ; đầu tư và ngân sách, chính sách cho khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế và làng nghề, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ biển... và có nhiều đề xuất, kiến nghị quan trọng.

Trong nghiên cứu khoa học, ông đã tham gia và chủ trì nhiều đề tài khoa học và công nghệ, trong đó có đề tài về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; công bố nhiều bài báo, nhiều cuốn sách có giá trị.