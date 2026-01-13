Người lao động đồng tình khi chọn 24/11 là ngày Văn hóa Việt Nam, được nghỉ lễ

Công đoàn Việt Nam đã thăm dò, lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về chủ trương chọn ngày 24/11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam", trong ngày lễ này người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương...

Ngày 7/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết số 80-NQ/TW đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Qua đó để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Nội dung Nghị quyết khẳng định quan điểm xuyên suốt: Phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ đời sống thực đến không gian số.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Công đoàn Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến của đoàn viên, người lao động về chủ trương này.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin, đã có hơn 95% trong số 85.000 người được hỏi bày tỏ đồng tình rất cao về việc chọn ngày 24/11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam", ngày này người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương. Số còn lại, người lao động cũng đều bày tỏ sự đồng tình với ngày nghỉ mới này.

“Chưa có những kế hoạch cụ thể, nhưng chắc chắn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ coi đây là cơ hội để tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động - đối tượng vốn đang thiếu nhiều điều kiện để thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần, trong đó có lý do thời gian", ông Ngọ Duy Hiểu cho hay.

Theo ông Hiểu, đây cũng là dịp rất tốt để tổ chức các sân chơi văn hóa - thể thao, đưa người lao động đến với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, hoặc dành thời gian để cùng các thành viên trong gia đình chia sẻ, tôn vinh các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam.

Hiện nay, theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động đang có 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương trong một năm. Cụ thể: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên, họ còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ. Tất cả các ngày nghỉ lễ, Tết này, người lao động đều được hưởng nguyên lương.

Như vậy, với việc thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam" là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, người lao động cả nước sắp có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm lên 12 ngày.