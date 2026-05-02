Dùng pháp nhân “ma” để mua bán trái phép 16.700 hóa đơn

Đỗ Như

02/05/2026, 15:05

Các đối tượng sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 356 tỷ đồng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tống đạt các quyết định đối với các đối tượng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Ngày 1/5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM đã phát hiện, triệt phá nhóm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ chuyên nghiệp với số lượng lớn, gồm 12 đối tượng, do Lê Văn Hiền (trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) cầm đầu.

Qua rà soát, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện Công ty Thái Hưng (địa chỉ phường Hòa Hưng, TP.HCM) có nhiều dấu hiệu sai phạm như: xuất hóa đơn có doanh thu bán ra lớn nhưng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng bán ra không đúng (kê khai giảm, che dấu doanh thu).

Tiếp tục rà soát hóa đơn của các công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều bất thường về việc kê khai, sử dụng hóa đơn; nghi vấn các công ty này có thể thuộc cùng một hệ sinh thái, do một nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh về hành vi “In, phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các lực lượng chức năng áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ làm rõ toàn bộ nhóm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ chuyên nghiệp, gồm 12 đối tượng do Lê Văn Hiền (SN 1984, ở phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) cầm đầu.

Ngày 27/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền và 11 bị can liên quan về tội "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Tiến hành khám xét nhà các đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn giá trị gia tăng điện tử; 02 đầu ghi CPU, 01 laptop và nhiều tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh làm rõ, trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng.

Tiếp tục đấu tranh, Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục khẩn trương đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án làm rõ hành vi phạm tội của tất cả các đối tượng liên quan; điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng hóa đơn, chứng từ của nhóm này để thực hiện các hành vi phạm tội khác như: Tham ô tài sản, Rửa tiền, Trốn thuế, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng…

Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép, quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nêu trên.

