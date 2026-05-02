Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Chiều 2/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam, trao đổi các định hướng thúc đẩy hợp tác nghị viện và triển khai thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh chuyến thăm; chúc mừng Thủ tướng Takaichi và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản giành thắng lợi tại cuộc bầu cử Hạ viện tháng 2/2026, đồng thời chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản cuối năm 2024 của Đoàn Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam.

Thủ tướng Takaichi Sanae chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của các Lãnh đạo Việt Nam dành cho Đoàn đại biểu Nhật Bản.

Quang cảnh hội kiến. Ảnh: Quốc hội

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản; đánh giá cao vai trò hợp tác giữa Quốc hội hai nước và nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu đoàn cấp cao, trao đổi giữa các ủy ban chuyên môn, cũng như đẩy mạnh hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ.

Thủ tướng Takaichi Sanae đánh giá cao vai trò của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, trong đó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hiện giữ cương vị Chủ tịch Nhóm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội khóa XVI sẽ sớm kiện toàn các Nhóm nghị sĩ hữu nghị với các nước, khẳng định Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản luôn có vị trí quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu cấp cao phía Việt Nam. Ảnh: Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; đánh giá cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp và ODA của Nhật Bản đối với phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam; khẳng định sẵn sàng hoàn thiện môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA thế hệ mới và tạo điều kiện cho các dự án đầu tư quy mô lớn, tiêu biểu cho công nghệ Nhật Bản tại Việt Nam.

Cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng, lợi thế bổ trợ, Chủ tịch Quốc hội đề cập khả năng thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng chiến lược, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi số, công nghệ sinh học và hạ tầng thông minh.

Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản ủng hộ công cuộc cải cách và các mục tiêu phát triển của Việt Nam; mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường hợp tác qua kênh Đảng và Quốc hội; tiếp tục hỗ trợ bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và ưu tiên hợp tác công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, công nghệ vũ trụ.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và các đại biểu trong Đoàn. Ảnh: Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản; đồng thời trao đổi về hợp tác địa phương, trong đó có thành phố Cần Thơ, trên các lĩnh vực hạ tầng, đầu tư, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết Nhật Bản đang triển khai các biện pháp tạo thuận lợi cho người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam, sinh sống và làm việc ổn định; mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân hai nước. Thủ tướng đánh giá cao sự tham gia tích cực của Việt Nam tại Triển lãm quốc tế Expo Osaka Kansai 2025 và việc nhận lời tham dự Triển lãm làm vườn quốc tế 2027 tại Yokohama.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Nhật Bản tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU). Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và lời mời sớm thăm Việt Nam tới Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke.