Cơn sốt “beauty charm" trên thị trường phụ kiện trang trí

Từ dây tua rua da, mặt dây hình quả cherry cho tới những nhân vật hoạt hình quái thú, “nền kinh tế charm” bùng nổ, kéo các nhà mốt vào một cuộc đua mới: phụ kiện hóa chính món phụ kiện...

Khi một chú thú nhồi bông Labubu lủng lẳng trên chiếc Hermès Birkin, nó không còn đơn thuần là đồ chơi, mà trở thành một tín hiệu nhận diện. Trong năm qua, túi xách - vốn được xem như tuyên ngôn xa xỉ hoàn chỉnh - đã biến thành những “tấm canvas” cho các phụ kiện, móc khóa charm trang trí.

Điều khởi đầu như một trò cá nhân hóa đầy ngẫu hứng nay đã định hình thành logic thương mại rõ rệt. Và những sản phẩm làm đẹp - ngày càng nhỏ gọn, linh hoạt và giàu tính trình diễn - đang nhanh chóng chiếm lấy vị trí của mình trên những chiếc túi xách.

Sản phẩm làm đẹp đang nhanh chóng chiếm lấy vị trí của mình trên những chiếc túi xách.

Thời điểm này không phải là ngẫu nhiên. Theo dữ liệu từ User Says Research Center, phân khúc “beauty charm - sản phẩm làm đẹp dưới dạng móc khóa” đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh trong năm qua, với hơn 218.000 lượt thảo luận trực tuyến, tăng 41,8% so với cùng kỳ.

Đà tăng này cho thấy các thiết kế theo phong cách charm đã vượt khỏi vai trò phụ kiện tùy chọn, để trở thành một phần định hình năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

Các nhà mốt từ Chanel đến Dior cũng đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này, biến chiếc móc khóa charm thành dòng sản phẩm bổ trợ có biên lợi nhuận cao và độ nhận diện lớn. Trong khi đó, các thương hiệu làm đẹp còn tiến thêm một bước nữa: biến những sản phẩm chăm sóc cá nhân thường nhật thành phụ kiện vừa có thể đeo, vừa có thể phô bày.

TỪ “CHARM-MAXXING” ĐẾN PHỤ KIỆN LÀM ĐẸP

Văn hóa “charm-maxxing" (sử dụng dày đặc móc khóa) toàn cầu được phổ biến mạnh mẽ trên TikTok, thông qua xu hướng “Jane Birkin–hóa” những chiếc túi xách. Thế nhưng, với nhiều người tiêu dùng quen thuộc với nhịp sống đô thị, họ không còn quá hứng thú với những món đồ nhỏ xinh chỉ để ngắm nhìn. Họ muốn những vật dụng thực sự hữu ích.

Móc treo túi giờ đây cũng phải là vật dụng hữu ích.

Đó chính là lúc “beauty charm” xuất hiện. Nước hoa, son bóng, kem chống nắng hay kem dưỡng tay - những sản phẩm cần được thoa lại nhiều lần trong ngày - trở thành ứng cử viên lý tưởng để trưng bày.

Thay vì “biến mất” trong một chiếc túi nhỏ, chúng nay được móc lên túi xách, thắt lưng hay chùm chìa khóa, chuyển mình từ vật dụng cá nhân thành tuyên ngôn phong cách. Khởi đầu từ chiếc ốp điện thoại tích hợp ngăn đựng son dưỡng gây “bão” của Rhode, xu hướng này nhanh chóng phát triển thành một trào lưu mang tính thị giác mạnh mẽ hơn nhiều.

Fenty Beauty đưa dòng sản phẩm son dưỡng môi Gloss Bomb Oil vào thiết kế vỏ có thể gắn móc khóa, biến thao tác thoa son thành một “tuyên ngôn” thời trang. Thương hiệu mỹ phẩm Kaja cũng ra mắt son và má hồng Jelly Charm với vòng móc có thể kẹp vào thắt lưng hoặc balo.

Gush Beauty tung ra Invisible Sunscreen Stick kèm giá đỡ phong cách charm để khóa vào túi xách; Dot & Key cũng có lựa chọn kem chống nắng dạng clip-on; còn thương hiệu Yepoda biến kem dưỡng tay Pinky Promise thành món phụ kiện đính hạt gợi nhớ vòng tay tình bạn.

Ý tưởng về “hương thơm có thể đeo được” cũng đang dần tạo sức hút. Những mặt charm nước hoa của Chanel hay các phụ kiện nước hoa gắn dây xích của Victoria Beckham Beauty cho thấy mùi hương đang bước ra khỏi tính “vô hình” để trở thành một phần của phong cách.

Victoria Beckham thậm chí đóng chai nước hoa trong một mặt dây chuyền mạ vàng có thể đeo quanh cổ. Trong khi đó, mặt dây chuyền nước hoa dạng sáp của Chloé mang thiết kế thanh thoát, tinh giản, gợi tinh thần “quiet luxury” đầy kín đáo nhưng sang trọng.

Mỗi sản phẩm làm đẹp giờ đây không chỉ đơn thuần là một vật dụng để “dùng”, mà còn là một lời mời gọi được “nhìn ngắm”: không chỉ “hãy sử dụng tôi”, mà còn “hãy chú ý đến tôi”.

TỪ CÔNG NĂNG ĐẾN TRẢI NGHIỆM

Bản thân xu hướng móc khóa charm đã âm ỉ một thời gian. Khởi đầu là những móc khóa và món đồ nhỏ gợi hoài niệm. Sau đó là móc khoá với huy hiệu men, thú bông mini, những món phụ kiện treo nhiều màu sắc khiến chiếc túi xách trở thành một “moodboard” (bảng trưng bày tâm trạng) đầy cá tính.

Các hãng thời thời trang xa xỉ nhanh chóng nhập cuộc với loạt charm phủ logo từ Louis Vuitton, Prada và Fendi. Ngành làm đẹp cũng xoay chuyển xu hướng này theo cách riêng, đầy tính chơi đùa.

Sự dịch chuyển ấy phản ánh hai nhu cầu tiêu dùng đang giao thoa. Thứ nhất là tốc độ: việc dặm lại lớp trang điểm khi di chuyển, thoa lại kem chống nắng ngoài trời hay xịt thêm nước hoa giữa lịch trình bận rộn đã bộc lộ sự bất tiện của những thiết kế chai lọ truyền thống.

Thứ hai là giá trị cảm xúc: sản phẩm làm đẹp ngày càng được xem như công cụ thể hiện bản thân. Khi được “phô bày”, vai trò ấy càng được khuếch đại – không chỉ để sử dụng, mà còn để kể câu chuyện phong cách của chính người dùng.

Ngành làm đẹp cũng xoay chuyển xu hướng này theo cách riêng, đầy tính chơi đùa.

Những chiếc charm làm đẹp này không chỉ dễ thương – mà còn đầy dụng ý. Chúng làm mờ ranh giới giữa vật dụng và trang sức. Trong đó cũng có yếu tố hoài niệm. Với Gen Z, đây là những món đồ có thể sưu tầm. Với thế hệ millennials, chúng gợi nhớ đến những chiếc nhẫn đổi màu theo tâm trạng hay thú ảo Tamagotchi – những thử nghiệm đầu tiên, còn vụng về, trong hành trình thể hiện bản thân thông qua đồ vật.

Còn với nhóm khách hàng làm đẹp cao cấp, đây là một cách khác để thể hiện sự gắn kết với thương hiệu. Một biểu tượng địa vị lấp lánh - vừa mang tính tuyên ngôn, vừa ánh lên sự hào nhoáng.

Cơn “ám ảnh về móc khóa” của ngành xa xỉ không chỉ đơn thuần là câu chuyện trang trí. Nó phản ánh sự dịch chuyển trong cách người tiêu dùng - đặc biệt là Gen Z - định nghĩa giá trị. Chiếc túi không chỉ đơn thuần đựng đồ đạc; nó được trang trí mỗi ngày, thay đổi theo tâm trạng, trang phục và công năng sử dụng.

Với nhóm khách hàng làm đẹp cao cấp, đây là một cách khác để thể hiện sự gắn kết với thương hiệu.

Sự trỗi dậy của beauty charm cho thấy một chuyển dịch cấu trúc rộng lớn hơn. Cạnh tranh giờ đây không còn được định nghĩa thuần túy bởi những tuyên bố về hiệu quả. Thay vào đó là thiết kế trải nghiệm - cách một sản phẩm hòa nhập mượt mà vào đời sống hằng ngày.

Khi các sản phẩm làm đẹp được “đeo” ra bên ngoài, hành vi tiêu dùng được ngoại hiện hóa, biến những lần dặm lại quen thuộc thành khoảnh khắc thể hiện cá tính và phong cách.