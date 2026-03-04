Ngành xa xỉ phẩm thiệt hại lớn vì xung đột ở Trung Đông

Trong một báo cáo được công bố sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran và những đòn đáp trả trong khu vực, việc hủy chuyến bay và đặc biệt là vắng bóng khách du lịch tại Dubai sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu hàng xa xỉ...

Theo ngân hàng đầu tư RBC Capital Markets, cổ phiếu ngành xa xỉ đã lao dốc vào sáng thứ Hai và có thể tiếp tục chịu thêm áp lực, trong khi niềm tin tiêu dùng bị suy giảm do xung đột tái bùng phát ở Trung Đông.

Trong phiên giao dịch cuối buổi sáng thứ Hai, ngày 2/3, cổ phiếu của Burberry, Salvatore Ferragamo, Kering, Richemont, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Brunello Cucinelli và nhiều tên tuổi lớn khác trong ngành xa xỉ đã giảm từ 3 – 6% sau các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran cuối tuần trước.

Trong một báo cáo công bố vào sáng sớm thứ Hai, chuyên gia phân tích cổ phiếu Piral Dadhania cho biết, trong thời gian tới, ngân hàng này dự báo “cổ phiếu sẽ tiếp tục chịu áp lực, bởi nhu cầu đối với hàng xa xỉ thường đòi hỏi một bối cảnh ‘cảm xúc tích cực’, niềm tin tiêu dùng được củng cố, tài sản gia tăng và dòng khách du lịch không bị gián đoạn - tất cả những yếu tố này đều sẽ chịu tác động tiêu cực, ít nhất trong ngắn hạn”.

Cổ phiếu ngành hàng xa xỉ sẽ tiếp tục chịu áp lực.

Phân tích của chuyên gia này được đưa ra sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, khiến Lãnh tụ Tối cao kiêm nhà cầm quyền lâu năm của nước này là Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng. Xung đột nhanh chóng leo thang và lan rộng sang Israel, Abu Dhabi và Dubai - thị trường tiêu dùng quan trọng nhất tại Trung Đông.

Ông Piral Dadhania nhận định, đồng USD mạnh lên về dài hạn có thể mang lại lợi ích cho “ông lớn” ngành kính mắt EssilorLuxottica, thương hiệu trang sức Pandora và các doanh nghiệp hàng xa xỉ nói chung, trong khi nhóm hàng thời trang thể thao sẽ chịu tác động tiêu cực với độ trễ nhất định.

Ngân hàng này cũng cho biết đang điều chỉnh danh mục ưu tiên sang các “cổ phiếu phòng thủ” hơn, bao gồm EssilorLuxottica, Nike và Hermès - những doanh nghiệp sở hữu bảng cân đối tài chính vững mạnh và tạo ra dòng tiền ổn định.

Ngân hàng cho biết các tập đoàn xa xỉ như Swatch Group, Richemont và LVMH có mức độ “phơi nhiễm” cao hơn trước xung đột, trong khi các doanh nghiệp ngoài lĩnh vực xa xỉ ít chịu tác động hơn.

Ông Dadhania viết: “Nhu cầu đối với hàng xa xỉ phụ thuộc vào niềm tin tích cực của người tiêu dùng và cái nhìn mang tính xây dựng về triển vọng tương lai của họ, cũng như trải nghiệm tiêu dùng — vốn thường ít mang tính giao dịch thuần túy và thiên về cảm xúc nhiều hơn. Xung đột, cú sốc, sự bất định và tâm lý lo ngại đều không có lợi trong bối cảnh này và có thể gây tác động ngắn hạn đến nhu cầu hàng xa xỉ”.

EssilorLuxottica, Nike và Hermès là những doanh nghiệp sở hữu bảng cân đối tài chính vững mạnh và tạo ra dòng tiền ổn định.

Ông nói thêm: “Lưu lượng khách tại Dubai gần như vắng bóng khi người dân những ngày gần đây chủ yếu ở trong nhà. Tùy thuộc vào mức độ và thời gian áp dụng lệnh giới nghiêm, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tạo doanh thu tại thị trường tiêu dùng quan trọng nhất Trung Đông”.

Chuyên gia từ RBC nhận định, dù Trung Đông chỉ chiếm khoảng 5 - 10% chi tiêu hàng xa xỉ toàn cầu, nhưng đây lại là khu vực tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong năm qua. Khác với quỹ đạo số hóa ở phương Tây, người tiêu dùng Arab Saudi vẫn ưu tiên trải nghiệm trực tiếp. Dự đoán đến năm 2028, hơn 80% doanh thu thời trang và xa xỉ sẽ đi qua các trung tâm thương mại.

Ở UAE, các mall giữ vai trò là điểm đến mua sắm - tham quan hút khách quốc tế. Du khách Nga, sau khi bị chặn lối đến châu Âu bởi các lệnh trừng phạt cũng tiếp tục chi tiêu mạnh ở đây. Khách Arab Saudi cũng coi Emirates như thiên đường mua sắm bởi hàng hóa đa dạng, dịch vụ vượt trội và mức giá cạnh tranh.

Ở các thị trường ngoài Trung Đông, ông Dadhania cũng cho rằng hoạt động du lịch sang châu Âu sau tháng Ramadan có thể bị ảnh hưởng. Thời điểm xảy ra xung đột này trùng với tháng Ramadan — tháng linh thiêng nhất trong lịch Hồi giáo, được người Hồi giáo trên toàn thế giới tuân thủ. Ramadan dự kiến kết thúc vào ngày 18/3.

Khác với quỹ đạo số hóa ở phương Tây, người tiêu dùng Arab Saudi vẫn ưu tiên trải nghiệm trực tiếp.

Ông viết: “Xét đến thời điểm của xung đột Iran và việc các chuyến bay thương mại hiện đang bị đình chỉ, người tiêu dùng Trung Đông có thể sẽ dè dặt hơn trong việc đi du lịch sau Ramadan năm 2026, điều này nhiều khả năng sẽ tác động tiêu cực đến một phần mức tiêu dùng hàng xa xỉ tại các kinh đô thời trang như Paris hay Milan”.

Hiện Tập đoàn Chalhoub, đơn vị vận hành 900 cửa hàng cho các nhãn hàng như Versace, Jimmy Choo và Sephora, thông báo đã đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại Bahrain. Tại các thị trường khác như UAE, Arab Saudi và Jordan, cửa hàng vẫn mở nhưng nhân viên được phép đi làm trên tinh thần tự nguyện.

Tương tự, Kering - chủ sở hữu thương hiệu Gucci - cũng tạm thời đóng cửa các cửa hàng tại UAE, Kuwait, Bahrain, Qatar. Ông Victor Dijon, đối tác cấp cao tại Kearney, ước tính nếu hoạt động của mảng bán lẻ dành cho khách du lịch đến Trung Đông bị ngưng trệ trong một tháng thì mức thiệt hại có thể lên tới hàng trăm triệu USD.