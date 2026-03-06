Hoạt động thương mại và dịch vụ bùng nổ, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân trong dịp Tết

Nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 2/2026 diễn ra sôi động...

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), hoạt động thương mại và dịch vụ trong tháng 2/2026 đã đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm và vui chơi của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước đạt 613,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng nổi bật trong tháng này là nhóm hàng may mặc với mức tăng trưởng ấn tượng 14,3%. Bên cạnh đó, các nhóm hàng và dịch vụ khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể: Đồ dùng, trang thiết bị gia đình tăng 9,6%; lương thực, thực phẩm tăng 9,0%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 9,7%; du lịch lữ hành tăng 13,8%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.236,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2025, ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các nhóm hàng may mặc, lưu trú và du lịch lữ hành. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng trưởng thực tế đạt 4,5%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành. Nguồn: Cục Thống kê.

Bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng khá theo Cục Thống kê là động lực từ các chương trình kích cầu tiêu dùng. Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 945,3 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất với 76,4% tổng mức. Sự tăng trưởng này đến từ việc các nhãn hàng đẩy mạnh chương trình giảm giá và kích cầu trong dịp lễ, Tết. Hải Phòng dẫn đầu các địa phương về tốc độ tăng trưởng bán lẻ với 8,5%, theo sau là Đà Nẵng (7,9%) và Cần Thơ (7,8%).

Đặc biệt, ngành du lịch lữ hành ghi nhận mức tăng trưởng 12,2% trong hai tháng đầu năm, đạt khoảng 15,0 nghìn tỷ đồng. Kết quả này có được nhờ sự bùng nổ của cả khách du lịch nội địa và quốc tế đến Việt Nam.

Một số địa phương có doanh thu du lịch tăng trưởng vượt bậc bao gồm: Cà Mau tăng 23,2%; Quảng Ninh tăng 21,3%; Đà Nẵng tăng 15,9%.

Song song đó, dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng đạt doanh thu 149,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1%. Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến thu hút khi dẫn đầu mức tăng trưởng ở phân khúc này với 10,6%.

Đáng lưu ý, trong khi hầu hết các phân khúc dịch vụ khác đều tăng trưởng (trung bình tăng 7,3%), vẫn có sự phân hóa rõ rệt giữa các địa phương. Như Lào Cai (tăng 9,0%) và Thanh Hóa (tăng 8,1%) có sự tăng trưởng tốt, thì một số tỉnh như Đồng Tháp lại giảm 2,2% và Cao Bằng giảm 4,5% doanh thu dịch vụ.