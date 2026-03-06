Chủ Nhật, 08/03/2026

Quảng Ninh đón tín hiệu tích cực từ dòng du khách cao cấp trong nước và quốc tế

Tường Bách

06/03/2026, 11:00

Thống kê từ sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho thấy, 2 tháng đầu năm 2026, lượt du khách đến địa phương tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng doanh thu du lịch đạt 10.375 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước…

Năm 2026, Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 75 chuyến tàu biển quốc tế.
Năm 2026, Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 75 chuyến tàu biển quốc tế.

Tỷ trọng chủ yếu rơi vào tháng 2 khi có lượt du khách đạt 2,55 triệu, tổng doanh thu du lịch đạt 6.375 tỷ đồng. Đặc biệt, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tỉnh Quảng Ninh đã đón trên 1,1 triệu lượt khách, tăng 16% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Trong dịp Tết Bính Ngọ, Quảng Ninh đã đưa ra nhiều sản phẩm du lịch như: Hội Sách, báo Xuân Bính Ngọ 2026; Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh Hạ Long; Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2026; Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng - Mừng xuân Bính Ngọ”; các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian…

Đặc biệt, Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh Hạ Long với chủ đề “Quảng Ninh - Xuân di sản, kỳ quan số”, diễn ra từ ngày 15 đến 22/2 đã thu hút gần 100.000 lượt người đến tham quan.

Dịp Tết Bính Ngọ cũng trở thành cao điểm của dòng khách tàu biển quốc tế đến Hạ Long. Ngày 17/2 (mùng 1 Tết), 2 tàu Seabourn Encore và Piano Land cùng cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mang theo 2.400 - 2.600 du khách, chủ yếu là khách Âu - Mỹ và Hồng Kông (Trung Quốc).

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ trở thành cao điểm của dòng khách tàu biển quốc tế đến Hạ Long.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ trở thành cao điểm của dòng khách tàu biển quốc tế đến Hạ Long.

Tiếp đó, ngày 19/2 (mùng 3 Tết), tàu Le Jacques Cartier của hãng Ponant (Pháp) tiếp tục đưa gần 300 du khách châu Âu, châu Mỹ đến tham quan vịnh Hạ Long và các điểm văn hóa khu vực ven bờ. Ngày 20/2 (mùng 4 Tết) và 25/2 (mùng 9 Tết), tàu Adora Mediterranea thực hiện 2 chuyến liên tiếp, mỗi chuyến đưa khoảng 2.000 khách đến Hạ Long. Chuỗi tàu dày đặc từ ngày 17 đến 25/2 cho thấy Tết Nguyên đán đang trở thành “mùa vàng” của du lịch tàu biển đối với Quảng Ninh.

Không chỉ dịp đầu năm, theo lịch trình, trong tháng 3 Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 16 chuyến tàu biển quốc tế, đưa 16.000 - 20.000 lượt khách cao cấp Á - Âu cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Theo kế hoạch năm 2026, Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 75 chuyến tàu biển quốc tế, với tổng lượng khách ước đạt hơn 100.000 lượt.

Điểm đáng chú ý của mùa khách du lịch tàu biển năm 2026 là cơ cấu thị trường ngày càng rõ nét. Nhóm khách Âu - Mỹ trên các du thuyền cao cấp như Celebrity Solstice, Seabourn Encore, Le Jacques Cartier... có mức chi tiêu cao và thiên về trải nghiệm di sản. Trong khi đó, nhóm khách Đông Bắc Á đi theo các tàu quy mô lớn như Piano Land, Adora Mediterranea tạo lợi thế về số lượng và tần suất quay vòng. Sự song hành này giúp Quảng Ninh vừa giữ quy mô, vừa nâng chất lượng.

Trong tháng 3 Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 16 chuyến tàu biển quốc tế.
Trong tháng 3 Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 16 chuyến tàu biển quốc tế.

Hiện Quảng Ninh đang chủ động xây dựng sản phẩm dành riêng cho khách du lịch tàu biển. Ông Nguyễn Hà Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch dịch vụ thương mại THK, chia sẻ: "Các tour ngắn khoảng 4-6 giờ, như tham quan vịnh Hạ Long, Bảo tàng - Thư viện tỉnh, trải nghiệm ẩm thực địa phương, mua sắm sản phẩm OCOP, hoặc kết nối Tuần Châu, Vân Đồn... được chúng tôi thiết kế linh hoạt. Đồng thời, những tour dài, liên tỉnh cũng được lên kế hoạch để đa dạng hóa lựa chọn cho khách du lịch tàu biển".

Đội tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long thời gian gần đây cũng chứng kiến cuộc “chuyển mình” mạnh mẽ. Ông Lê Anh Quân, Đồng sáng lập du thuyền Dolphin Halong Cruise, chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang đến những sản phẩm hoàn toàn mới lạ, đóng góp phần nhỏ để du lịch tỉnh nhà thêm hấp dẫn. Du khách không chỉ ngắm cảnh, họ cần những trải nghiệm giải trí đỉnh cao và dịch vụ thực sự khác biệt”.

Các đội tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long ngày càng hiện đại, hàng loạt các siêu du thuyền lớn đã đi vào hoạt động. Các du thuyền có sức chứa 500 - 700 khách, không chỉ đưa du khách tham quan, ngắm cảnh Vịnh Hạ Long mà còn tối đa hóa trải nghiệm, dịch vụ trên tàu như: Ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, show diễn văn hóa, ca nhạc với các nghệ sĩ nổi tiếng… Thậm chí, nhiều du thuyền còn trang bị bể bơi nước mặn, sân golf 3D và rạp chiếu phim.

Đặc biệt, từ tháng 3/2026, hát giao duyên phục vụ khách tham quan trên vịnh Hạ Long sẽ chính thức được khôi phục trở lại tại khu vực làng chài Cửa Vạn sau thời gian tạm gián đoạn để rà soát, củng cố và hoàn thiện các điều kiện tổ chức. Việc kết hợp yếu tố văn hóa bản địa vào hành trình khám phá thiên nhiên sẽ giúp Vịnh Hạ Long trở thành điểm đến có chiều sâu, không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn giàu giá trị nhân văn.

Kết hợ văn hóa bản địa vào hành trình khám phá thiên nhiên sẽ giúp Vịnh Hạ Long trở thành điểm đến có chiều sâu.
Kết hợ văn hóa bản địa vào hành trình khám phá thiên nhiên sẽ giúp Vịnh Hạ Long trở thành điểm đến có chiều sâu.

Song song, nhằm đảm bảo an toàn cho tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái tử Long, Sở Xây dựng Quảng Ninh vừa có công văn đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường chủ động phòng ngừa các tình huống, sự cố có thể xảy ra. Động thái này nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách du lịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các chủ tàu du lịch phải khẩn trương kiểm tra toàn bộ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, chỉ đưa phương tiện vào hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp lý. Các chủ tàu cần kiểm tra tập trung vào hệ thống điện buồng máy, khu vực bếp, kho nhiên liệu và các thiết bị sinh nhiệt; đặc biệt lưu ý các hệ thống dây dẫn điện đi ngầm trong vách tại các tàu vỏ gỗ nhằm kịp thời khắc phục các vị trí có nguy cơ chập cháy.

Các chủ tàu tuyệt đối không được tự ý cơi nới, thay đổi kết cấu buồng phòng hoặc lắp đặt thêm thiết bị điện trái với hồ sơ thiết kế đã thẩm định. Các phương tiện phải đảm bảo duy trì nguồn điện 24/24 giờ cho hệ thống cảnh báo cháy, thiết bị thông tin liên lạc VHF và định vị GPS/AIS để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp.

Quảng Ninh yêu cầu các chủ tàu du lịch phải khẩn trương kiểm tra toàn bộ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Quảng Ninh yêu cầu các chủ tàu du lịch phải khẩn trương kiểm tra toàn bộ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Để hiện thực hóa mục tiêu đón 22 triệu lượt khách (5,2 triệu lượt khách quốc tế), tổng thu du lịch đạt 65.000 tỷ đồng, ngành Du lịch Quảng Ninh xác định đẩy mạnh phát triển thị trường và xúc tiến quảng bá. Bên cạnh các nền tảng các thị trường truyền thống, ngành chủ động tăng cường hợp tác, kết nối sâu với các doanh nghiệp lữ hành lớn. Qua đó, mở rộng xúc tiến tại các thị trường tiềm năng mới như Ấn Độ, Trung Đông, Nga…

Đồng thời, thu hút khách đoàn và khách MICE thông qua việc phối hợp với tổ chức công đoàn của các tập đoàn, tổng công ty lớn cùng hệ thống doanh nghiệp lữ hành ở cả 2 miền Bắc - Nam. Hoạt động đón các đoàn khảo sát, famtrip, presstrip cũng sẽ được địa phương đẩy mạnh nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm mới và kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chất lượng dịch vụ.

doanh thu du lịch du lịch du lịch Quảng Ninh Hạ Long tàu du lịch quốc tế

