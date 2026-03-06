Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Xung đột Trung Đông đang thay đổi Vùng Vịnh như thế nào?

Ngọc Trang

06/03/2026, 11:11

Trong nhiều thập kỷ, sự đi lên của Vùng Vịnh dựa trên hai trụ cột chính, nhưng xung đột Iran tuần này đã làm lung lay đồng thời cả hai trụ cột đó và được dự báo có thể để lại tác động lâu dài...

Thủ đô Manama của Bahrain ngày 28/2/2026 - Ảnh: Reuters
Thủ đô Manama của Bahrain ngày 28/2/2026 - Ảnh: Reuters

Theo ghi nhận của phóng viên hãng tin Reuters tại Vùng Vịnh, chỉ sau 5 ngày chiến sự, nhịp sống tại khu vực này đã đảo lộn rõ rệt.

Nhiều gia đình phải trú tạm ở cầu thang bộ hoặc phòng tắm không có cửa sổ trong lúc tên lửa bị đánh chặn trên bầu trời. Người dân vừa lo trấn an con nhỏ, vừa xoay xở tìm các nhu yếu phẩm như thịt gà hay chuối đang trở nên khó mua. Căng thẳng cũng khiến họ nhạy cảm hơn với mọi tiếng động - đôi khi chỉ là âm thanh sinh hoạt thông thường cũng đủ làm tim đập nhanh.

Trong bối cảnh không phận đóng cửa, lựa chọn rời đi gần như chỉ còn những chuyến lái xe đường dài xuyên sa mạc qua các khu vực đang bị tấn công. Điều này buộc nhiều người phải tự đặt những câu hỏi khó: ở lại hay rời đi, và nếu rời đi thì bằng cách nào.

HAI TRỤ CỘT CHÍNH BỊ LUNG LAY

Một thực tế rõ ràng là các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Iran đang tạo sức ép ngày càng lớn lên khu vực này, khi nhiều mục tiêu như sân bay, khách sạn và trung tâm dữ liệu bị ảnh hưởng. Hoạt động du lịch vì thế cũng suy yếu, các trung tâm kinh doanh bị gián đoạn. Những thành quả phát triển kinh tế - xã hội mà các nước Vùng Vịnh xây dựng trong nhiều thập kỷ cũng đang đứng trước phép thử lớn.

Trong nhiều thập kỷ, sự đi lên của Vùng Vịnh dựa trên hai trụ cột chính: các thành phố trong khu vực được coi là nơi an toàn giữa một Trung Đông nhiều bất ổn, và nguồn thu lớn từ xuất khẩu năng lượng được kỳ vọng sẽ tiếp tục chảy ổn định. Tuy nhiên, những diễn biến trong tuần này đã làm lung lay đồng thời cả hai trụ cột đó và được dự báo có thể để lại tác động lâu dài.

Trước hết, hình ảnh Vùng Vịnh như một nơi trú ẩn an toàn, tách biệt với xung đột xung quanh, đang bị đặt dấu hỏi. Dubai - biểu tượng rõ nhất cho hình ảnh này - từ lâu được xây dựng trên niềm tin rằng bất ổn khu vực sẽ không lan tới đây. Nhưng các đợt tấn công liên tiếp bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào sân bay, cảng biển và những địa điểm mang tính biểu tượng tại Dubai đã làm suy yếu hình ảnh đó.

Vào tối thứ Hai (2/3), Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed xuất hiện tại trung tâm thương mại Dubai Mall, nhằm phát đi thông điệp rằng nhịp sống vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, ở bên ngoài, phần lớn chuyến bay đã tạm dừng, thị trường tài chính đóng cửa, người dân xếp hàng mua nhu yếu phẩm trong tâm trạng lo lắng, còn những tiếng nổ inh tai vẫn vọng qua các tòa nhà chọc trời khi hệ thống phòng không liên tục đánh chặn các đợt tấn công bằng tên lửa.

Dubai, Abu Dhabi và Riyadh vốn gây dựng sức hấp dẫn dựa trên niềm tin, khả năng kết nối và hình ảnh tích cực. Cú sốc niềm tin khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu những thành phố này có duy trì được vị thế “cao cấp” khi bất ngờ bộc lộ nguy cơ dễ tổn thương trước biến động trong khu vực.

CÚ SỐC VỚI NỀN KINH TẾ

Cú sốc tiếp theo là về kinh tế. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, trong khi hoạt động xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quy mô lớn của tập đoàn năng lượng nhà nước QatarEnergy của Qatar bị gián đoạn, đã tạo ra cuộc khủng hoảng nguồn cung vốn từng được xem là khó xảy ra.

QatarEnergy hiện cung cấp khoảng 1/5 nguồn LNG toàn cầu và lâu nay luôn tự hào chưa từng lỡ một chuyến hàng nào. Cùng với đó, Iraq cắt giảm sản lượng dầu, Saudi Arabia chuyển hướng dòng chảy dầu thô và hàng trăm tàu chở dầu mắc kẹt gần cảng Fujairah của UAE sau các vụ tấn công do không có hành lang an toàn để di chuyển. Hệ quả là giá dầu, khí đốt và nhiều hàng hóa liên quan đồng loạt tăng mạnh.

Diễn biến này đặc biệt đáng lo ngại vì mô hình phát triển của Vùng Vịnh phụ thuộc vào dòng tiền ổn định từ xuất khẩu năng lượng. Nguồn thu đó là cơ sở để các nước trong khu vực tài trợ cho chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế, triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn và duy trì cam kết an sinh xã hội. Khi xuất khẩu năng lượng không còn được đảm bảo thông suốt, nền tảng của mô hình này trở nên mong manh hơn.

QUAN HỆ TRONG KHU VỰC

Phần lớn những thiệt hại này không dễ khắc phục. Nhưng điều đáng lo hơn là tác động lâu dài lên quan hệ trong khu vực. Câu hỏi nhiều người đặt ra lúc này là sau xung đột này, quan hệ giữa các nước Arab Vùng Vịnh và Iran sẽ đi theo hướng nào?

Vài năm qua, sau giai đoạn căng thẳng kéo dài, các nước Arab Vùng Vịnh đã "chủ động hạ nhiệt” và điều chỉnh lại quan hệ với Iran, dựa trên thực tế địa lý và một số lợi ích chung. Tuy nhiên, lòng tin vốn mong manh đó nay bị tổn hại nghiêm trọng.

Theo các nhà phân tích, quy mô các đợt tấn công của Iran - nhằm vào mục tiêu dân sự tại 6 quốc gia có quan hệ gần gũi với Mỹ - đã làm thu hẹp đáng kể dư địa đối thoại mà các nhà lãnh đạo Vùng Vịnh dày công tạo dựng trong những năm qua.

Khi chính mình trở thành mục tiêu bị tấn công, các nước trong khu vực giờ đây phải đối mặt với một câu hỏi khó hơn: ngay cả khi giao tranh chấm dứt, liệu niềm tin với Iran trên cương vị một nước láng giềng có thể được khôi phục, hay quan hệ hai bên sẽ bước vào giai đoạn đóng băng kéo dài và đối đầu hơn?

Theo giới chuyên gia, tác động từ diễn biến này có thể rất sâu rộng. Những nền tảng từng được xem là tương đối ổn định của Vùng Vịnh - từ mô hình kinh tế, an ninh năng lượng đến thế cân bằng ngoại giao - đều đang bị xáo trộn. Ngay cả khi chiến sự sớm lắng xuống, giai đoạn vừa duy trì đối thoại vừa cố giữ thế cân bằng với Iran có thể cũng đã khép lại.

Nhiều chuyên gia cho rằng trong thời gian tới, các quốc gia Vùng Vịnh sẽ thận trọng hơn và ưu tiên yếu tố an ninh trong hoạch định chính sách.

Vị thế thiên đường an toàn của Dubai bị thử thách giữa xung đột ở Trung Đông

14:37, 03/03/2026

Vị thế thiên đường an toàn của Dubai bị thử thách giữa xung đột ở Trung Đông

CEO Goldman Sachs ngạc nhiên vì thị trường phản ứng “hiền” với xung đột Mỹ - Iran

21:35, 04/03/2026

CEO Goldman Sachs ngạc nhiên vì thị trường phản ứng “hiền” với xung đột Mỹ - Iran

Hai tài sản thành "hầm trú ẩn" giữa xung đột Trung Đông

15:25, 03/03/2026

Hai tài sản thành

Từ khóa:

Chiến sự ở Iran Dubai Iran thế giới uae vùng Vịnh xung đột Iran xung đột Trung Đông

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Trong bối cảnh xung đột Israel, Mỹ - Iran bước sang tuần thứ hai, thị trường năng lượng toàn cầu đang định giá rủi ro xoay quanh một “biến số” then chốt: eo biển Hormuz...

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

Cuộc xung đột quân sự nổ ra ngày 28/2/2026 giữa Israel, Mỹ và Iran đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô hoàn tất một tuần tăng mạnh chưa từng thấy và đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Những quốc gia EU dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung LNG từ Trung Đông

Những quốc gia EU dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung LNG từ Trung Đông

Các cuộc tấn công của Iran đã khiến hoạt động sản xuất LNG của Qatar phải tạm dừng và gây gián đoạn lớn đối với vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz. Những quốc gia nào trong Liên minh châu Âu (EU) có thể chịu tác động mạnh nhất?

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 1-7/3/2026: Chiến sự Iran lan rộng, thị trường năng lượng chao đảo

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 1-7/3/2026: Chiến sự Iran lan rộng, thị trường năng lượng chao đảo

Tâm điểm của tuần này là xung đột tại Iran lan rộng ra toàn Trung Đông, gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung và hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

2

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

3

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

4

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Thế giới

5

Giải pháp ổn định thị trường xăng dầu Việt Nam

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy