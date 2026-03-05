Điều gì vẫn cản bước các nhà mốt xa xỉ xanh hoá bền vững?

Tuần trước, nhà mốt xa xỉ Longchamp chính thức đạt chứng nhận B Corp – một bước đi cho thấy nhà sản xuất đồ da xa xỉ của Pháp đang tăng tốc các cam kết về môi trường và xã hội trước thềm năm 2026...

B Corp là chứng nhận với bộ tiêu chuẩn 2025 của B Lab, thương hiệu có trụ sở tại Paris đã xây dựng một khung đánh giá tác động khí hậu toàn diện, bao gồm dấu chân carbon, nước và đa dạng sinh học, đồng thời cam kết cắt giảm 30% lượng phát thải carbon vào năm 2033.



Đây là bước tiếp nối trong hành trình tăng trưởng bền vững của nhà mốt 78 năm tuổi, sau khi ghi nhận mức giảm 95% lượng phát thải liên quan đến năng lượng so với cùng kỳ trong năm 2024, đồng thời cắt giảm 60% lượng phát thải từ vận chuyển hàng không trong cùng năm.

Trong khuôn khổ chứng nhận này, Longchamp cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình khử carbon thông qua quan hệ đối tác vận tải xuyên Đại Tây Dương với Neoline, cùng việc lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tại các xưởng sản xuất của mình.

Chứng nhận B Corp - đánh giá thực hành xã hội và môi trường của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí được đo lường và kiểm toán - yêu cầu công ty đạt tối thiểu 80/200 điểm trong B Impact Assessment và tái chứng nhận mỗi ba năm.

Với bước đi này, Longchamp gia nhập nhóm các thương hiệu thời trang cao cấp đã đạt chuẩn B Corp như Ganni (thời trang cao cấp dễ tiếp cận của Đan Mạch) và Veja (thương hiệu sneaker bền vững của Pháp), sau Chloé - thương hiệu xa xỉ đầu tiên thuộc sở hữu của Richemont đạt chứng nhận này vào năm 2021.

Những chỉ dấu bền vững như chứng nhận B Corp ngày càng trở nên quan trọng tại các quốc gia có tỷ lệ mua sắm hàng xa xỉ cao nhất, nơi nhóm khách hàng trẻ, sống tại đô thị và có thu nhập cao đang tìm kiếm những lựa chọn thương hiệu bền vững.

“Dù hiếm khi là yếu tố quyết định chính trong hành vi mua sắm, tính bền vững đang trở thành một cân nhắc thứ cấp có ý nghĩa trong thời trang và xa xỉ - đặc biệt với Gen Z và Millennials,” ông Euan Rellie, đối tác điều hành tại BDA Partners, viết trong báo cáo mới đây về yếu tố bền vững trong xa xỉ.

Như vậy, năm năm sau khi Chloé tiên phong đạt chứng nhận, vì sao các tập đoàn xa xỉ lớn và lâu đời - bao gồm những thương hiệu trực thuộc LVMH, Kering và Richemont - vẫn chưa “bắt sóng” làn sóng B Corp để thu hút trở lại nhóm khách hàng trẻ?

TÍNH BỀN VỮNG BẮT ĐẦU TỪ THƯỢNG TẦNG QUẢN TRỊ

Theo các chuyên gia, bài toán bền vững của ngành xa xỉ vẫn nằm ở cấp độ lãnh đạo cao nhất. “Gần đây có thể thấy rõ sự hạ thấp ưu tiên đối với tính bền vững trong các phòng họp hội đồng quản trị, do biến động kinh tế và sức mua của người tiêu dùng bị bào mòn bởi lạm phát,” ông Euan Rellie nhận định.

“Năm 2025, chỉ 18% lãnh đạo ngành thời trang xếp bền vững vào nhóm ba rủi ro tăng trưởng hàng đầu - giảm mạnh so với mức 29% của năm 2024. Thế nhưng, với thế hệ lãnh đạo và người tiêu dùng kế tiếp của ngành, bền vững lại mang tính tối quan trọng”.

Bà Amy Nelson-Bennett, CEO của Positive Luxury - đơn vị tư vấn về phát triển bền vững trong lĩnh vực xa xỉ - cho rằng với phần lớn thương hiệu, bền vững vẫn chỉ là một “chức năng chuyên môn” thay vì trở thành giá trị vận hành cốt lõi.

Trong báo cáo mới đây “Luxury at a Crossroads”, Positive Luxury phân tích rằng niềm tin của người tiêu dùng vào thương hiệu - đặc biệt liên quan đến cam kết bền vững và chuỗi cung ứng - đã trở nên “mong manh”, thậm chí trong một số trường hợp là “tổn hại”, sau hàng loạt bê bối, cáo buộc “greenwashing” và các động thái siết chặt thực thi quy định từ cơ quan quản lý.

Năm ngoái, thương hiệu cashmere xa xỉ Loro Piana thuộc LVMH đã bị đặt sự quản lý tư pháp trong một năm sau khi nhà chức trách phát hiện tình trạng bóc lột lao động trong chuỗi cung ứng. Các cáo buộc này xuất hiện chỉ vài tháng sau những nghi vấn vi phạm tương tự tại Armani, Dior và Valentino, làm dấy lên làn sóng kêu gọi tăng cường minh bạch chuỗi cung ứng tại các tập đoàn xa xỉ hàng đầu thế giới.

“Đến năm 2026, các thương hiệu xa xỉ sẽ không còn được đánh giá dựa trên những gì họ dự định làm, mà dựa trên những gì họ có thể chứng minh là đã và đang thực hiện - cũng như mức độ trung thực và rõ ràng trong cách họ truyền đạt điều đó,” bà Amy Nelson-Bennett nhấn mạnh.