Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương, nhà đầu tư cho Dự án Khu công nghiệp dược phẩm công nghệ cao Việt - Ấn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp dược phẩm công nghệ cao Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 1 tại Khu kinh tế Nghi Sơn, với tổng vốn đầu tư hơn 1.473 tỷ đồng, quy mô 142,2 ha...

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp dược phẩm công nghệ cao Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 1 tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 142,2 ha tại Khu công nghiệp số 20 - Khu kinh tế Nghi Sơn, thuộc địa bàn xã Các Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.473,45 tỷ đồng, tương đương hơn 56 triệu USD. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh dịch vụ trả phí trên hạ tầng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Dự án do liên danh ba nhà đầu tư thực hiện, bao gồm một doanh nghiệp Việt Nam và hai nhà đầu tư đến từ Ấn Độ. Công ty cổ phần Tập đoàn AnhPhatGroup là nhà đầu tư Việt Nam, có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, được thành lập lần đầu ngày 22/06/2005, trụ sở chính tại tỉnh Thanh Hóa.

Hai nhà đầu tư Ấn Độ gồm Công ty TNHH Sri Avantika Contractors, được thành lập ngày 02/6/2005 theo Đạo luật công ty năm 1956, có trụ sở tại Hyderabad, Ấn Độ. Nhà đầu tư thứ hai là cá nhân mang quốc tịch Ấn Độ, hiện cư trú tại Hyderabad.

Về cơ cấu vốn, tổng vốn đầu tư được phân bổ với vốn góp của các nhà đầu tư chiếm 20% tổng vốn đầu tư, tương đương 294,69 tỷ đồng; vốn huy động chiếm 80%, tương đương 1.178,76 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn cụ thể giữa các nhà đầu tư như sau: Công ty TNHH Sri Avantika Contractors góp 117,876 tỷ đồng, chiếm 40% vốn góp; Công ty cổ phần Tập đoàn AnhPhatGroup góp 106,088 tỷ đồng, chiếm 36%; nhà đầu tư cá nhân Ấn Độ góp 70,725 tỷ đồng, chiếm 24%. Toàn bộ vốn góp được thực hiện bằng tiền mặt theo tiến độ dự án.

Về tiến độ thực hiện, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà đầu tư dự kiến hoàn thành trong 18 tháng, chia làm 3 đợt: đợt 1 bàn giao khoảng 100 ha trong 4 tháng; đợt 2 bàn giao khoảng 40,37 ha trong 12 tháng; đợt 3 bàn giao hoàn toàn 142,21 ha sau 18 tháng.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo theo quy định của pháp luật về đất đai.

Dự án thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và nằm tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Khu kinh tế Nghi Sơn). Do đó, dự án được hưởng các ưu đãi về đầu tư theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Điều kiện hưởng ưu đãi cụ thể sẽ được áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về đất đai, thuế, tài chính và pháp luật có liên quan.

Khu công nghiệp dược phẩm công nghệ cao Việt Nam - Ấn Độ được kỳ vọng sẽ thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực dược phẩm công nghệ cao, góp phần phát triển ngành công nghiệp dược trong nước, đồng thời tăng cường hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ. Dự án cũng phù hợp với định hướng phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu công nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Các nhà đầu tư cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.