Công bố 6 nguyên tắc cốt lõi sử dụng AI có trách nhiệm

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Ba, 30/09/2025
Minh Hà
30/09/2025, 23:25
Ngày 30/9, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông công bố Bộ quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm với 6 nguyên tắc cốt lõi...
Tại buổi công bố, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh Chính phủ khuyến khích xây dựng và phổ biến các bộ quy tắc ứng xử trong từng lĩnh vực chuyên môn nhằm hướng đến việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm.
Theo ông Hồng, nếu pháp luật là công cụ điều chỉnh bắt buộc, thì các bộ quy tắc đóng vai trò là tài liệu tham khảo, mang tính đồng thuận và tự nguyện tuân thủ, giúp tổ chức, cá nhân hành nghề trong lĩnh vực truyền thông số thực hành một cách chuẩn mực, có đạo đức.
Bộ quy tắc phiên bản 1.0 (gọi tắt là DCC) do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) biên soạn, đưa ra các hướng dẫn cụ thể dành cho người dùng AI và mạng xã hội, phù hợp với quy định tại Luật Công nghiệp công nghệ số 2025, Luật Quảng cáo 2012 (sửa đổi, bổ sung 2025), các văn bản pháp luật liên quan, cũng như các nguyên tắc đạo đức do UNESCO và OECD khuyến nghị.
Cụ thể, Bộ quy tắc gồm 6 nguyên tắc cốt lõi:
(1) Minh bạch: Luôn thông báo rõ ràng khi sử dụng nội dung do hệ thống AI tạo ra hoặc chỉnh sửa, sử dụng tính năng gắn nhãn AI với nội dung do hệ thống AI tạo ra khi đăng tải nội dung này trên nền tảng mạng xã hội;
(2) Đáng tin cậy: Nội dung truyền thông được kiểm chứng, có căn cứ, xuất phát từ nguồn rõ ràng và không bị bóp méo.
(3) Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ: Việc tạo và chia sẻ nội dung cần tôn trọng quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác (quyền liên quan và các quyền sở hữu công nghiệp).
(4) Bảo vệ quyền riêng tư: Chỉ xử lý dữ liệu cá nhân khi thực sự cần thiết và dựa trên sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, đồng thời phải thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp theo yêu cầu của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản hướng dẫn liên quan.
(5) Tôn trọng phẩm giá con người: Mọi hành vi sáng tạo, truyền tải nội dung truyền thông phải đặt con người làm trung tâm và vì lợi ích tốt đẹp nhất của con người.
(6) Có trách nhiệm: Cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi trên mạng xã hội phải tuân thủ các quy tắc về đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, chuẩn mực xã hội, chính sách nội bộ tại nơi làm việc và sẵn sàng giải trình hoặc gánh chịu hậu quả liên quan.
Ngoài 06 nguyên tắc cốt lõi này, còn có 29 hướng dẫn cụ thể cho người dùng AI và 5 lưu ý riêng đối với hoạt động quảng cáo trực tuyến. Bộ quy tắc đặt mục tiêu cân bằng giữa quyền tự do sáng tạo và trách nhiệm xã hội, thúc đẩy sự minh bạch, đáng tin cậy trong truyền thông số, đồng thời khuyến khích xây dựng văn hóa đối thoại tích cực, có trách nhiệm trên không gian mạng.
15:47, 18/06/2021
Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Nâng cao hoạt động chuyển đổi số ở thành phố Đà Nẵng” do Đại học Đông Á và Viện Công nghiệp công nghệ tiên tiến, Nhật Bản (AIIT) tổ chức đã mang đến những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về tiềm năng cũng như thách thức trong quá trình chuyển đổi số tại Đà Nẵng.
Năm 2024, stablecoin ghi nhận tổng giá trị giao dịch hơn 26.000 tỷ USD với gần 6 tỷ giao dịch và đang dần trở thành một nền tảng thanh toán mới, bổ sung cho hệ thống quốc tế vốn còn hạn chế về tốc độ, chi phí. Điều này đặt ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc tận dụng blockchain, stablecoin và sandbox để thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập tài chính toàn cầu…
Theo Báo cáo VNCDC 2024, năng lực trung tâm dữ liệu của Việt Nam ghi nhận nhiều bứt phá, từ 45 MW năm 2024 dự báo lên 525 MW năm 2025, và gần 1.000 MW vào năm 2030...
Nằm trong danh sách chịu sự kiểm soát xuất khẩu có công ty con của nhiều nhà sản xuất chip Trung Quốc gồm Huawai và Tập đoàn Sản xuất Bán dẫn Quốc tế (SMIC)...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: