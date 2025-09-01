Thứ Hai, 01/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Quy Nhơn được kiến nghị thành nơi thí điểm sandbox về trí tuệ nhân tạo

Nam Anh

01/09/2025, 18:53

Thiết lập Khu đổi mới sáng tạo tại Quy Nhơn, trở thành khu thử nghiệm cơ chế chính sách đặc thù, thí điểm sandbox cho trí tuệ nhân tạo, dữ liệu mở, năng lượng mới…

Phường Quy Nhơn (Gia Lai) huyền ảo về đêm - Ảnh minh họa.
Phường Quy Nhơn (Gia Lai) huyền ảo về đêm - Ảnh minh họa.

Kiến nghị trên được ông Vũ Anh Tú, Giám đốc công nghệ Tập đoàn FPT, nêu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025 mới đây, với sự tham gia của tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến đầu tư và hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cụ thể, ông Vũ Anh Tú đề nghị tỉnh tiếp tục cắt giảm rào cản, cải cách thể chế, mạnh dạn thí điểm cơ chế mới, tạo môi trường đầu tư thân thiện với người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo tập đoàn FPT đồng thời kiến nghị nhiều định hướng đột phá chiến lược cho Gia Lai, gồm: Thiết lập Khu đổi mới sáng tạo tại Quy Nhơn, trở thành khu thử nghiệm cơ chế chính sách đặc thù, thí điểm sandbox cho trí tuệ nhân tạo, dữ liệu mở, năng lượng mới và công nghệ biển, trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo của vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên; Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp về công nghệ vùng duyên hải, gắn kết đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp - đối tác quốc tế; Đầu tư nền tảng công nghệ lõi: AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, điện toán đám mây - áp dụng trong du lịch, y tế, nông nghiệp, kinh tế biển... tiến tới trở thành AI Hub của Việt Nam và khu vực.

Cùng đó thành lập Quỹ Khoa học Công nghệ địa phương, với vai trò nhà nước dẫn dắt - doanh nghiệp tư nhân đồng hành và thí điểm triển khai “công dân số thông minh toàn diện” - tích hợp y tế, học tập, hành chính, dịch vụ công và định danh số.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh trên các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn; phát triển dịch vụ cảng và các trung tâm logistics…

Nhiều năm qua, Quy Nhơn thuộc Bình Định trước đây (nay là thuộc tỉnh Gia Lai, sau sáp nhập) nhận được nhiều ưu tiên và tập trung phát triển mạnh về công nghệ, đặc biệt là các công nghệ mới như AI, bán dẫn, an ninh mạng… Tại kế hoạch triển khai đề án phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng, giai đoạn 2025–2030 (được tỉnh Bình Định trước đây ban hành, tháng 5/2025), cũng xác định sẽ tập trung nguồn lực để xây dựng Quy Nhơn trở thành trung tâm AI của Việt Nam, đồng thời phát triển thương hiệu AI có uy tín trong khu vực. Địa phương cũng đặt mục tiêu đào tạo, thu hút ít nhất 7.500 nhân lực trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an toàn, an ninh mạng.

Ngoài ra, trên phương diện doanh nghiệp, kế hoạch cũng đặt mục tiêu phấn đấu hình thành tối thiểu 10 công ty thiết kế bán dẫn, 1 nhà máy đóng gói và kiểm thử, và ít nhất 5 startup công nghệ trong lĩnh vực này; sẽ xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo về AI, thúc đẩy ứng dụng công nghệ này vào hoạt động quản lý nhà nước và các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Một trong những hoạt động liên quan gần đây, trung tuần tháng 8/2025, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty TORmem (Hoa Kỳ) đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị liên quan đến bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Công ty TORmem sẽ tư vấn, hỗ trợ các đơn vị của tỉnh trong việc tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, nhất là các lĩnh vực thế mạnh của công ty; tập trung hỗ trợ, tư vấn cho Trường Đại học Quy Nhơn đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với xu thế phát triển; triển khai chương trình đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ về bán dẫn và AI…

Công ty TORmem cũng sẽ đề xuất và hỗ trợ tỉnh thực hiện các sáng kiến mang tính đột phá như: xây dựng Trung tâm dữ liệu quy mô lớn, triển khai các dự án thử nghiệm (PoC), xây dựng nguyên mẫu nhà máy sản xuất chip bán dẫn.

Đồng thời nghiên cứu, hợp tác với các doanh nghiệp trong tỉnh để phát triển các sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp bán dẫn; từ đó, tiến tới đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất, trung tâm nghiên cứu và phát triển phù hợp với chiến lược của công ty.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: