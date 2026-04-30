Công nghiệp hóa ẩm thực Việt: Tham vọng toàn cầu từ Thọ Phát

Sự dịch chuyển từ phương thức sản xuất thủ công sang quy mô công nghiệp hóa đang là xu hướng tất yếu của ngành thực phẩm Việt Nam. Với mục tiêu trở thành công ty thực phẩm thiết yếu hàng đầu theo văn hóa ẩm thực Việt, KIDO Group và thương hiệu Thọ Phát đang thiết lập những chuẩn mực mới thông qua việc đầu tư bài bản vào hạ tầng sản xuất và công nghệ bao bì.

Để thực hiện tham vọng nâng cao chất lượng, Thọ Phát đã vận hành nhà máy sản xuất quy mô lớn tại khu công nghiệp Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh với diện tích hơn 22.000m2. Đây không chỉ là nơi lắp đặt những dây chuyền sản xuất tự động hiện đại mà còn là trung tâm của hệ thống chuỗi cung ứng lạnh mạnh mẽ.

Khác với mô hình những mô hình sản xuất khác, nhà máy Thọ Phát cho phép quản trị chặt chẽ mọi công đoạn. Từ khâu xử lý nguyên liệu đầu vào đến khi sản phẩm hoàn thiện nằm gọn trong khay, tất cả đều được thực hiện dưới quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo mỗi chiếc bánh giò ra thị trường đều đạt sự đồng nhất về trọng lượng 160g và hương vị quen thuộc. Việc áp dụng công nghệ khay nhựa chính là chìa khóa để tối ưu hóa quy trình vận chuyển và nâng cao vệ sinh an toàn thực phẩm.

TẤM "HỘ CHIẾU" QUỐC TẾ CHO ẨM THỰC VIỆT

Trong chiến lược mở rộng thị trường, việc đạt được các chứng nhận an toàn thực phẩm quốc tế là điều kiện tiên quyết. Thọ Phát đã đầu tư để nhà máy đạt hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe nhất hiện nay của Châu Âu và Mỹ như BRC và FSSC 22000.

Đặc biệt, công nghệ khay nhựa đóng kín đạt chứng nhận an toàn BPA Free là minh chứng cho sự ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đáp ứng các quy định về bao bì của những thị trường khó tính nhất thế giới. Điều này không chỉ giúp sản phẩm củng cố vị thế dẫn đầu tại các kênh phân phối hiện đại (MT) và hơn 200 cửa hàng miniBAO trong nước, mà còn mở rộng cánh cửa xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TỪ SỰ ĐỔI MỚI

Việc hiện đại hóa đóng gói không chỉ mang lại lợi ích cho nhà sản xuất mà còn tối ưu hóa lợi nhuận cho các điểm bán. Với thời gian sử dụng được kéo dài lên 30 ngày nhờ công nghệ, các đại lý và hệ thống siêu thị có thể giảm thiểu tỷ lệ tiêu hủy hàng hóa, từ đó đạt được mức lợi nhuận tốt hơn.

Nhìn từ góc độ kinh tế, sự chuyển mình của Bánh giò khay Thọ Phát là một minh chứng điển hình cho việc "Nhân bản - Sáng tạo - Tiên phong" trong kinh doanh. Bằng cách không ngừng cải tiến và áp dụng công nghệ cao vào những sản phẩm dân dã nhất, doanh nghiệp không chỉ bảo tồn được "linh hồn" truyền thống mà còn nâng tầm trải nghiệm của người tiêu dùng lên một đẳng cấp mới: Tiện lợi hơn, An toàn hơn và Dinh dưỡng hơn. Đây chính là bệ phóng vững chắc để thương hiệu quốc gia hơn 38 năm tuổi tiếp tục dẫn đầu ngành bánh bao, bánh hấp tại Việt Nam và tiến xa hơn trên bản đồ thực phẩm thế giới.