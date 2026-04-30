Công nghiệp hóa ẩm thực Việt: Tham vọng toàn cầu từ Thọ Phát
Thu Ngân
30/04/2026, 09:00
KIDO Group và Thọ Phát đầu tư vào hạ tầng sản xuất, công nghệ bao bì, hướng tới xuất khẩu toàn cầu với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế.
Sự dịch chuyển từ phương thức sản xuất thủ công sang quy mô công nghiệp hóa đang là xu hướng tất yếu của ngành thực phẩm Việt Nam. Với mục tiêu trở thành công ty thực phẩm thiết yếu hàng đầu theo văn hóa ẩm thực Việt, KIDO Group và thương hiệu Thọ Phát đang thiết lập những chuẩn mực mới thông qua việc đầu tư bài bản vào hạ tầng sản xuất và công nghệ bao bì.
Để thực hiện tham vọng nâng cao chất lượng, Thọ Phát đã vận hành nhà máy sản xuất quy mô lớn tại khu công nghiệp Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh với diện tích hơn 22.000m2. Đây không chỉ là nơi lắp đặt những dây chuyền sản xuất tự động hiện đại mà còn là trung tâm của hệ thống chuỗi cung ứng lạnh mạnh mẽ.
Khác với mô hình những mô hình sản xuất khác, nhà máy Thọ Phát cho phép quản trị chặt chẽ mọi công đoạn. Từ khâu xử lý nguyên liệu đầu vào đến khi sản phẩm hoàn thiện nằm gọn trong khay, tất cả đều được thực hiện dưới quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo mỗi chiếc bánh giò ra thị trường đều đạt sự đồng nhất về trọng lượng 160g và hương vị quen thuộc. Việc áp dụng công nghệ khay nhựa chính là chìa khóa để tối ưu hóa quy trình vận chuyển và nâng cao vệ sinh an toàn thực phẩm.
TẤM "HỘ CHIẾU" QUỐC TẾ CHO ẨM THỰC VIỆT
Trong chiến lược mở rộng thị trường, việc đạt được các chứng nhận an toàn thực phẩm quốc tế là điều kiện tiên quyết. Thọ Phát đã đầu tư để nhà máy đạt hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe nhất hiện nay của Châu Âu và Mỹ như BRC và FSSC 22000.
Đặc biệt, công nghệ khay nhựa đóng kín đạt chứng nhận an toàn BPA Free là minh chứng cho sự ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đáp ứng các quy định về bao bì của những thị trường khó tính nhất thế giới. Điều này không chỉ giúp sản phẩm củng cố vị thế dẫn đầu tại các kênh phân phối hiện đại (MT) và hơn 200 cửa hàng miniBAO trong nước, mà còn mở rộng cánh cửa xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TỪ SỰ ĐỔI MỚI
Việc hiện đại hóa đóng gói không chỉ mang lại lợi ích cho nhà sản xuất mà còn tối ưu hóa lợi nhuận cho các điểm bán. Với thời gian sử dụng được kéo dài lên 30 ngày nhờ công nghệ, các đại lý và hệ thống siêu thị có thể giảm thiểu tỷ lệ tiêu hủy hàng hóa, từ đó đạt được mức lợi nhuận tốt hơn.
Nhìn từ góc độ kinh tế, sự chuyển mình của Bánh giò khay Thọ Phát là một minh chứng điển hình cho việc "Nhân bản - Sáng tạo - Tiên phong" trong kinh doanh. Bằng cách không ngừng cải tiến và áp dụng công nghệ cao vào những sản phẩm dân dã nhất, doanh nghiệp không chỉ bảo tồn được "linh hồn" truyền thống mà còn nâng tầm trải nghiệm của người tiêu dùng lên một đẳng cấp mới: Tiện lợi hơn, An toàn hơn và Dinh dưỡng hơn. Đây chính là bệ phóng vững chắc để thương hiệu quốc gia hơn 38 năm tuổi tiếp tục dẫn đầu ngành bánh bao, bánh hấp tại Việt Nam và tiến xa hơn trên bản đồ thực phẩm thế giới.
C.P. Việt Nam sẵn sàng đón cơ hội xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc
Sau khi Việt Nam và Hàn Quốc hoàn tất đàm phán mở cửa thị trường thịt gà chế biến, C.P. Việt Nam đứng trước cơ hội mở rộng xuất khẩu sang một thị trường có yêu cầu cao về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.
Greenfeed báo lãi sau thuế tiếp tục tăng
Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Greenfeed đạt tăng trưởng kinh doanh nhiều điểm sáng trong năm 2025, lợi nhuận trước thuế 4.594 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế 3.657 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 74%.
[Trực tiếp] Tọa đàm “Khi thị trường đổi chiều: Hành trình thích ứng của SMEs”
Các tổ chức tín dụng đang chuyển từ mô hình dựa vào tài sản thế chấp sang kiến tạo số, xây hệ sinh thái: đánh giá doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, dòng tiền và các mô hình chấm điểm tín dụng, kết hợp với cơ chế bảo lãnh. Sự dịch chuyển này đang tái định hình dòng chảy vốn, tạo lợi thế cho các doanh nghiệp minh bạch, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn với những doanh nghiệp chậm chuyển đổi...
Imexpharm 2026: Tăng trưởng hai con số, mở rộng năng lực R&D và sản xuất công nghệ cao
Imexpharm đặt mục tiêu tăng trưởng 2026 với trọng tâm nâng cao năng lực R&D và sản xuất công nghệ cao, trong bối cảnh ngành dược đối mặt yêu cầu tự chủ nguồn cung và chuyển dịch theo chuẩn quốc tế.
Công nghệ lõi: “Tấm vé" làm chủ cuộc đua xe điện Việt
Một kỷ nguyên di chuyển mới đang dần định hình tại các đô thị lớn, khi khói bụi và xe xăng từng bước nhường chỗ cho những giải pháp xanh, sạch hơn. Trong bức tranh đó, công nghệ - đặc biệt là công nghệ nội địa - đang trở thành yếu tố then chốt, mở ra khả năng tái định nghĩa toàn diện trải nghiệm di chuyển của người dùng.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: