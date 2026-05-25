VN-Index tích lũy quanh 1850, chờ xác định xu hướng mới

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/5/2026

Kết phiên 25/5, VN-Index tăng 8,9 điểm, tương đương 0,47% lên mốc 1886,03 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 4,29 điểm, tương đương 1,6% lên 271,8 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 1838-1845 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường vẫn đang duy trì dao động trong kênh giá đi ngang trong vùng từ 1838-1845 điểm đến 1925-1945 điểm. VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 1838-1845 điểm trong các phiên đầu tuần, tuy nhiên chúng tôi cho rằng thị trường có thể không chịu áp lực xuyên phá vùng hỗ trợ này, chỉ số có thể cho phản ứng tăng điểm khi tiếp cận vùng điểm này để duy trì chuyển động trong kênh giá đi ngang ngắn hạn. Các nhóm cổ phiếu sẽ tiếp tục phân hóa mạnh với sự luân chuyển nhanh của dòng tiền đầu cơ qua các nhóm cổ phiếu trong tuần cuối tháng 05.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu ở mức tối thiểu 50%. Đối với hoạt động mua trading tuần này, nhà đầu tư có thể xem xét mở vị thế mua ở các thời điểm thị trường điều chỉnh, rung lắc về vùng hỗ trợ 1838-1845 điểm, tập trung mua đón đầu ở các cổ phiếu có giá đã giảm về các vùng hỗ trợ”.

VN-Index giằng co bên dưới SMA20

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Sau một ngày giằng co, VN-Index kết phiên tại mốc 1886.03 điểm, tăng gần 9 điểm so với hôm qua, chủ yếu nhờ sự đóng góp từ nhóm cổ phiếu Vin. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 9/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí giảm mạnh nhất, hơn 5%, theo sau là ngành Hóa chất, Bảo hiểm,… Ở chiều ngược lại, ngành Du lịch và giải trí có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM, trong đó bán ròng khoảng 2,000 tỷ đồng trên sàn HSX. VN-Index đã chuyển xuống giao dịch dưới SMA20 với thanh khoản yếu, nhà đầu tư tiếp tục giao dịch cẩn trọng trong giai đoạn này.”.

Xu hướng ngắn hạn chỉ cải thiện tốt khi vượt lên kháng cự 1900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang có tín hiệu kết thúc xu hướng tăng trưởng, chuyển sang giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp với kháng cự quanh 1900 điểm và vùng hỗ trợ quanh 1850 điểm. Ngắn hạn VN-Index sẽ tiếp tục phục hồi kểm tra lại kháng cự quanh 1900 điểm. Xu hướng ngắn hạn chỉ cải thiện tốt khi vượt lên kháng cự 1900 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên hiện nay.

Sau giai đoạn VN-Index tăng giá mạnh từ vùng đáy 1600 điểm lên vùng giá quanh 1920 điểm. VN-Index đang có rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn khi chưa thể vượt lên vùng đỉnh lịch sử tháng 01, 02/2026. Chất lượng thị trường đang suy yếu, không có nhiều khả năng sinh lợi tốt. Trong khi thị trường tài chính thế giới vẫn tăng giá mạnh. Tâm lý nhà đầu tư cá nhân trong nước trở nên kém lạc quan với nhiều vị thế ngắn hạn chịu áp lực dừng lỗ khi xu hướng giá kết thúc tăng trưởng ngắn hạn. Điều này dẫn đến thanh khoản thị trường suy giảm khá mạnh trong những phiên gần đây. Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng cao, danh mục mở rộng cần tiếp tục kiểm soát rủi ro, cơ cấu danh mục ngắn hạn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Mục tiêu ngắn hạn của VN-Index vẫn là tích lũy quanh 1850 trước khi xác định xu hướng tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 8,9 điểm (+0,5%), đóng cửa tại mức 1886,03 điểm. Chỉ số giảm điểm từ đầu phiên sáng với áp lực bán tập trung chủ yếu tại nhóm ngành dầu khí (BSR và GAS). Tuy nhiên, đà tăng từ nhóm Vingroup (VIC, VHM và VPL) vào cuối phiên chiều đã giúp chỉ số đóng cửa trên mức tham chiếu. Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm với GTGD đạt gần 19,000 tỷ VND.

Chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục rung lắc trong các phiên tới với mục tiêu ngắn hạn vẫn là tích lũy quanh 1850 trước khi xác định xu hướng tiếp theo. Hiện tại, hầu hết các nhóm dẫn dắt thị trường trong giai đoạn trước như Dầu khí hay Ngân hàng đã suy yếu và chỉ số chỉ được neo giữ nhờ nhóm Vingroup. Mặc dù vậy, chúng tôi tiếp tục cho rằng nhóm cổ phiếu này cũng đang trong trạng thái sideway, chưa thể tăng mạnh trở lại. Bên cạnh đó, dòng tiền đang có dấu hiệu rút khỏi thị trường với thanh khoản giảm dần, hạn chế khả năng hồi phục của VN-Index. Do đó, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư không nên mở mua mới khi thị trường tăng điểm và nên theo dõi diễn biến chỉ số quanh 1850 trong các phiên tới, trước khi ra quyết định giải ngân”.

Chỉ số đang tích lũy bên dưới đỉnh cũ lịch sử

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Trong phiên giao dịch gần nhất, chỉ số tăng nhẹ với thanh khoản ở dưới trung bình 20 phiên phản ánh thị trường thận trọng nhưng cũng đồng nghĩa lực bán hạ nhiệt trong phiên thị trường hồi phục. Đồng thời, chỉ số đang tích lũy bên dưới đỉnh cũ lịch sử và khu vực 1850-1870 điểm đang hỗ trợ cho chỉ số. Chỉ báo động lượng đang hồi phục từ vùng trung tính cho thấy động lượng đang cải thiện nhẹ trở lại sau nhịp điều chỉnh. Nhìn chung, chúng tôi cho rằng nhịp hồi phục có thể tiếp diễn trong các phiên tới nhưng đà tăng sẽ tiếp tục phân hóa với nhóm Ngân hàng quốc doanh, Vingroup, Chứng khoán hay nhóm Công nghệ thông tin có thể đóng vai trò dẫn dắt trong khi Dầu khí đang có dấu hiệu suy yếu trở lại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư xem xét mua nhẹ những cổ phiếu đang quay lại xu hướng tăng nhưng đang trong nhịp điều chỉnh trở lại trong các phiên gần đây. Đồng thời, bán hạ nếu chỉ số VN-Index tăng điểm nhưng không vượt được 1920 điểm ở nhịp tăng tới”.

Đà tăng đã chững lại và chỉ số VN-Index có thể sẽ có những nhịp kiểm tra vùng hỗ trợ 1860-1880 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến xanh, tuy nhiên dòng tiền phần lớn tập trung vào những cổ phiếu vốn hóa lớn và chưa có sự lan tỏa mạnh mẽ.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD chưa có tín hiệu thoát khỏi xu hướng đi xuống, cho thấy đà tăng đã chững lại và chỉ số có thể sẽ có những nhịp kiểm tra vùng hỗ trợ 1860-1880 điểm trong phiên.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI dần đảo chiều hướng lên do đó khả năng cao thị trường sẽ tích lũy quanh vùng điểm số hiện tại trong một số phiên trước khi xuất hiện xu hướng mới, với biên độ dao động nằm trong khoảng 1860 - 1920 điểm.

VN-Index ghi nhận mức tăng tích cực trong phiên hôm nay nhưng thanh khoản chưa có nhiều thay đổi so với phiên trước và dòng tiền vẫn tiếp tục phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành khi phần lớn chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trước diễn biến hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tạm thời hạ tỷ trọng đòn bẩy để quản trị rủi ro, hoặc có thể lướt sóng ngắn hạn nhằm hạ giá vốn trên chính số lượng cổ phiếu đang nắm giữ - trong đó dành ưu tiên nhiều hơn cho các nhóm cổ phiếu đang được dòng tiền chú ý đến như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán”.

VN-Index quay lại giằng co trong biên độ 1880 – 1890

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index quay lại giằng co trong biên độ 1880 – 1890 khi dòng tiền còn thận trọng và diễn biến phân hóa tiếp tục chi phối. Trạng thái ngắn hạn của thị trường sẽ cải thiện rõ nét hơn trong kịch bản chỉ số vượt thành công ngưỡng 1890 với sự đồng thuận của thanh khoản và độ lan tỏa”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.