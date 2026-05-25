Khối ngoại tiếp tục gây áp lực, bán ròng 2.000 tỷ

Thanh khoản thị trường bất ngờ sụt giảm mạnh trong phiên đầu tuần nhưng lại phát đi tín hiệu tích cực hơn là tiêu cực, cho thấy trạng thái tích lũy và tiết cung thay vì áp lực phân phối diện rộng. VN-Index đóng cửa tăng gần 9 điểm, tiến lên vùng 1.886,03 điểm trong bối cảnh độ rộng thị trường cải thiện dần, với 174 mã giảm so với 129 mã tăng.

Dù số lượng cổ phiếu đỏ vẫn chiếm ưu thế, dòng tiền lại có xu hướng tập trung rõ nét vào nhóm vốn hóa lớn, giúp chỉ số duy trì trạng thái hồi phục tương đối vững. Tâm điểm tiếp tục thuộc về nhóm Vingroup khi VIC tăng 1,06%, VHM tăng mạnh 3,19% và VPL tăng 2,46%. Riêng nhóm cổ phiếu này đóng góp gần như toàn bộ số điểm tăng của thị trường.

Thông tin Vingroup triển khai chương trình đổi vàng lấy nhà đã tạo hiệu ứng tâm lý tích cực, qua đó kích hoạt lực cầu quay trở lại với nhóm bất động sản vốn hóa lớn sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trước đó. Điều này cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang ưu tiên những câu chuyện có khả năng tạo kỳ vọng mới về thanh khoản và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường bất động sản.

Nhóm ngân hàng cũng trở thành trụ đỡ quan trọng khi lực cầu lan tỏa mạnh hơn ở nhóm cổ phiếu tầm trung như HDB, LPB, ACB, SSB, VIB, EIB, trong khi các mã vốn hóa lớn như VCB và TCB duy trì được đà tăng ổn định. Dòng tiền vào ngân hàng ở thời điểm thanh khoản chung suy giảm phản ánh tâm lý phòng thủ có chọn lọc, ưu tiên những nhóm ngành có nền tảng cơ bản và khả năng dẫn dắt chỉ số.

Bên cạnh đó, nhóm bán lẻ - tiêu dùng với MSN, MCH, FRT hay nhóm công nghiệp như GEX, GEE cũng giao dịch tích cực, cho thấy dòng tiền đang vận động theo hướng xoay vòng giữa các nhóm trụ thay vì rút ra khỏi thị trường.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung mạnh vào nhóm năng lượng dầu khí và công nghệ thông tin. BSR giảm hơn 5%, GAS mất 3,42%, trong khi PLX, PVD, PVS đồng loạt suy yếu mạnh. FPT cũng giảm 2,13%, tạo áp lực đáng kể lên chỉ số.

Thanh khoản khớp lệnh trên ba sàn chỉ đạt 18.400 tỷ đồng, mức thấp cho thấy bên bán không quá quyết liệt. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng khoảng 2.000 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 442,6 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, HDB, VIC, VCB, VHM, LPB, VPI, SHB, MWG, BSR.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, ACB, FPT, KDH, VND, SSI, PVD, PLX, VNM.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 132,2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 160,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: STB, HPG, VHM, VIC, KDC, PLX, VCG, VRE, POW, VNM.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: MSN, HDB, VCB, FPT, NVL, GEX, VPI, PAN, VPL

Tự doanh bán ròng 666,9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 31,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm DCM, TCB, FPT, ACB, EIB, STB, GEX, VPB, SSI, VCI.

Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, HPG, VHM, VIC, HDB, SHB, LPB, VJC, MBB, VNE.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 2.449,3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 571,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có STB, VIC, VHM, MSN, TCB, HDB, VCB, LPB, PNJ, NLG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Chứng khoán. Top mua ròng có HPG, ACB, FPT, VND, KDH, SSI, NVL, TCX, CTG, GEX.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 5.331,8 tỷ đồng, tăng 29,6%, chiếm 26,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận nổi bật ở MSB với hơn 121,6 triệu cổ phiếu, tương đương 1.658,9 tỷ đồng được Cá nhân trong nước mua từ Nước ngoài (1.493 tỷ đồng) và trao tay với Cá nhân trong nước (165,8 tỷ đồng)

Bên cạnh đó, VIC ghi nhận giao dịch 1.493,9 tỷ đồng, trong đó 995,9 tỷ được Tổ chức trong nước bán cho Cá nhân trong nước và 498 tỷ được trao tay giữa Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Thép, Thực phẩm, Nuôi trồng nông & hải sản, Dầu khí, Công nghệ thông tin, Hóa chất, Vận tải Thủy, Hàng không; trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Bán lẻ, Thiết bị điện, Kho bãi, Khai khoáng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.