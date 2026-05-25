Trang chủ Kinh tế xanh

AI trở thành động lực, “đòn bẩy” thúc đẩy hạ tầng giao thông xanh, thông minh

Vân Nguyễn

25/05/2026, 22:55

Trước áp lực giảm phát thải và mục tiêu Net Zero, ngành giao thông vận tải đường bộ đang bước vào giai đoạn “chuyển đổi kép”, nơi xanh hóa và chuyển đổi số được thúc đẩy song hành. Trong đó, AI, dữ liệu và hạ tầng thông minh được xem là động lực quan trọng định hình mô hình giao thông tương lai...

Hình minh họa do AI thực hiện

Biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại, thúc đẩy nhiều quốc gia đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình giao thông xanh, phát triển logistics bền vững và ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB), hoạt động đốt cháy xăng và dầu diesel của phương tiện đường bộ là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất trong lĩnh vực giao thông. Tại Việt Nam, giao thông đường bộ chiếm tới 85% lượng phát thải khí nhà kính của toàn ngành vận tải.

Bên cạnh xu hướng chuyển đổi sang phương tiện phát thải thấp và sử dụng năng lượng sạch, Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu sử dụng hạ tầng. Thực tế cho thấy, quá trình xanh hóa sẽ khó đạt hiệu quả tối đa nếu không đi cùng các giải pháp quản trị thông minh dựa trên dữ liệu và công nghệ. 

GIAO THÔNG XANH SONG HÀNH CÙNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngành giao thông vận tải Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ mới như hệ thống điều hành giao thông thông minh, thanh toán không tiền mặt hay phân tích dữ liệu thời gian thực đang trở thành yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu nguồn lực và hướng đến phát triển bền vững.

Trong thời gian qua, Chính phủ liên tiếp ban hành nhiều chính sách tạo nền tảng pháp lý cho quá trình này. Theo đó, đối với giao thông thông minh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2692/QĐ-TTg năm 2025 phê duyệt Đề án ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong giao thông; Quyết định 456/QĐ-TTg năm 2026 định hướng xây dựng trung tâm dữ liệu, giám sát và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Song song đó, hệ thống pháp lý về dữ liệu và AI cũng từng bước hoàn thiện. Nghị định 151/2024/NĐ-CP quy định xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu giao thông đường bộ tập trung tại Bộ Công an; Quyết định 502/QĐ-TTg năm 2026 phê duyệt phương án kết nối dữ liệu camera giám sát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Đặc biệt, các đạo luật được xây dựng và ban hành trong thời gian qua như: Luật Dữ liệu 2024, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 và Luật Trí tuệ nhân tạo 2025, tạo nền tảng cho quản trị dữ liệu, quản lý rủi ro và phát triển AI.

AI không chỉ là công nghệ hỗ trợ mà đang trở thành công cụ giúp cơ quan quản lý nhà nước chuyển từ cách tiếp cận bị động sang chủ động dự báo và phòng ngừa các vấn đề phát sinh trong giao thông. Tuy nhiên, tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ về tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn là rào cản, đòi hỏi sớm hình thành kiến trúc dữ liệu liên thông và khung pháp lý phù hợp để AI phát huy tối đa giá trị.
Bà Bùi Thị Cẩm Tú, đại diện Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng)

Phác họa bức tranh chuyển đổi xanh ngành giao thông, ThS. Trần Đức Sự, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh), cho biết ngành giao thông hiện chiếm khoảng 21% tổng phát thải quốc gia.

“Xanh hóa không chỉ là áp lực mà còn là cơ hội tái cấu trúc ngành, trong đó AI đóng vai trò động lực thúc đẩy”, ông Sự nhấn mạnh.

Ông Sự đồng thời chỉ ra 6 trục ứng dụng AI trọng tâm gồm: hạ tầng, phương tiện, vận hành, sản xuất, năng lượng và nghiên cứu - phát triển, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi kép trong ngành giao thông vận tải.

Theo các chuyên gia, để hiện thực hóa mục tiêu xanh hóa giao thông, việc chuyển đổi phương tiện chỉ là một phần của “bài toán”. Song hành cùng quá trình đó, ngành giao thông vận tải đang chuyển dần sang cách tiếp cận toàn diện hơn, kết hợp giữa chiến lược giảm phát thải với ứng dụng công nghệ số và AI trong quản lý, vận hành.

Cùng với sự hoàn thiện của chính sách và hành lang pháp lý, quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới, từ thay đổi công nghệ đơn lẻ sang tái cấu trúc toàn diện hệ sinh thái giao thông.

AI TĂNG TỐC HIỆN DIỆN TRONG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Ở góc độ quản lý hạ tầng đô thị, bà Bùi Thị Cẩm Tú, đại diện Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), cho rằng AI giúp cơ quan quản lý chuyển từ trạng thái phản ứng sang dự báo và phòng ngừa chủ động.

Minh chứng tại Hà Nội, trung tâm điều khiển AI kết nối 1.837 camera tại 195 nút giao đã giúp giảm 31% thời gian di chuyển trên các tuyến “sóng xanh”. Tuy nhiên, bà Tú cũng lưu ý những thách thức trong phân tán dữ liệu và thiếu thống nhất về chuẩn kỹ thuật.

Hình ảnh một chiếc ô tô đi sai làn được camera AI ghi lại - Nguồn: Cục CSGT

Thực tế, quá trình ứng dụng AI trong giao thông tại Việt Nam đang từng bước chuyển từ định hướng chính sách sang triển khai cụ thể. Liên quan đến định hướng phát triển giao thông đô thị thông minh, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh mới đây đề xuất mở rộng ứng dụng AI trong điều khiển tín hiệu giao thông tại nhiều tuyến cửa ngõ nhằm thay thế phương thức vận hành truyền thống.

Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, việc kết hợp AI với mô hình bản sao số (Digital Twin) không chỉ hỗ trợ xử lý tình huống theo thời gian thực mà còn có khả năng phân tích dữ liệu, mô phỏng diễn biến giao thông và dự báo nguy cơ ùn tắc, qua đó giúp cơ quan quản lý chủ động điều tiết từ sớm.

Mặt khác, theo ông Lê Yên Thanh, Giám đốc Công nghệ Go Labs, những hệ thống thanh toán thông minh, thanh toán không tiền mặt như AFC trong giao thông công cộng tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ số hóa quy trình soát vé mà còn tạo ra dữ liệu hành trình có giá trị phục vụ phân tích nhu cầu hành khách và tối ưu khai thác.

Việc số hóa quy trình soát vé không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn tạo ra nền tảng dữ liệu di chuyển quan trọng. Thông qua hệ thống này, cơ quan quản lý và đơn vị vận tải có thể ứng dụng AI để phân tích dữ liệu hành trình, dự báo nhu cầu hành khách theo từng khung giờ và tối ưu biểu đồ xuất bến, qua đó nâng cao hiệu suất khai thác và giảm thời gian chờ đợi cho người dân.

TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu cả nước về ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông đô thị. Từ năm 2019, Thành phố đã đưa vào vận hành Trung tâm điều hành giao thông thông minh đặt gần hầm sông Sài Gòn, trung tâm đầu tiên của cả nước.

AI trong giao thông biến đổi khí hậu chuyển đổi giao thông xanh tại hà Nội chuyển đổi số Chuyển đổi xe điện tại Hà Nội chuyển đổi xe điện tại TP. Hồ Chí Minh giảm phát thải giám sát giao thông giao thông đường bộ giao thông thông minh giao thông xanh phát thải giao thông trí tuệ nhân tạo xe điện

Chủ đề:

Di chuyển, trí tuệ nhân tạo và xã hội: Củng cố tương lai giao thông vận tải tại Việt Nam

Phân tầng tiêu chí áp dụng khung tiêu chuẩn ESG theo quy mô doanh nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân loại tiêu chí thành tiêu chí tuân thủ pháp luật và tiêu chí tự nguyện tuân thủ áp dụng theo quy mô doanh nghiệp. Cơ chế phân tầng theo quy mô (3/6/12/18 trên 35 tiêu chí tự nguyện) được thiết kế nhằm bảo đảm khung tiêu chí vừa đủ thách thức, vừa khả thi cho từng nhóm chủ thể: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp vừa và lớn...

Nắng nóng, mưa dông và bụi Sahara cùng lúc bao trùm Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha đang trải qua một đợt thời tiết cực đoan hiếm gặp khi nắng nóng gay gắt, mưa dông mạnh và bụi sa mạc Sahara đồng thời xuất hiện trên diện rộng. Giới khí tượng cảnh báo hiện tượng này không chỉ gây rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng, giao thông và môi trường mà còn phản ánh những biến động khí hậu ngày càng khó lường tại Nam Âu…

Tín chỉ carbon rừng được bán theo hợp đồng, trên sàn giao dịch carbon từ 15/7

Quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng vừa được Chính phủ ban hành đã thiết lập khung pháp lý đầy đủ để các địa phương, chủ rừng triển khai dịch vụ; thúc đẩy phát triển thị trường carbon rừng, tạo nguồn thu mới, nâng cao thu nhập cho chủ rừng và người dân...

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Việt Nam đang đối mặt với nhiều áp lực lớn về giao thông, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, thiếu kết nối giữa các nền tảng vận tải ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lao động. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026 phát hành ngày 25/05/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

