AI trở thành động lực, “đòn bẩy” thúc đẩy hạ tầng giao thông xanh, thông minh
Vân Nguyễn
25/05/2026, 22:55
Trước áp lực giảm phát thải và mục tiêu Net Zero, ngành giao thông vận tải đường bộ đang bước vào giai đoạn “chuyển đổi kép”, nơi xanh hóa và chuyển đổi số được thúc đẩy song hành. Trong đó, AI, dữ liệu và hạ tầng thông minh được xem là động lực quan trọng định hình mô hình giao thông tương lai...
Biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những
thách thức lớn nhất của nhân loại, thúc đẩy nhiều quốc gia đẩy nhanh quá trình
chuyển đổi sang mô hình giao thông xanh, phát triển logistics bền vững và ứng
dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS).
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới
(World Bank - WB), hoạt động đốt cháy xăng và dầu diesel của phương tiện đường
bộ là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất trong lĩnh vực giao thông. Tại Việt
Nam, giao thông đường bộ chiếm tới 85% lượng phát thải khí nhà kính của toàn
ngành vận tải.
Bên cạnh xu hướng chuyển đổi sang phương tiện phát thải thấp và sử dụng năng lượng sạch, Việt Nam đang thúc đẩy
chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tối
ưu sử dụng hạ tầng. Thực tế cho thấy, quá trình xanh hóa sẽ khó đạt hiệu quả
tối đa nếu không đi cùng các giải pháp quản trị thông minh dựa trên dữ liệu và
công nghệ.
GIAO THÔNG XANH SONG HÀNH CÙNG
CHUYỂN ĐỔI SỐ
Ngành giao thông vận tải Việt
Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Việc ứng dụng trí tuệ
nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ mới như hệ thống điều hành giao
thông thông minh, thanh toán không tiền mặt hay phân tích dữ liệu thời gian
thực đang trở thành yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu
nguồn lực và hướng đến phát triển bền vững.
Trong thời gian qua, Chính phủ liên tiếp
ban hành nhiều chính sách tạo nền tảng pháp lý cho quá trình này. Theo đó, đối với giao thông
thông minh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2692/QĐ-TTg năm 2025 phê duyệt Đề án ứng dụng Internet
vạn vật (IoT) trong giao thông; Quyết định 456/QĐ-TTg năm 2026 định hướng xây
dựng trung tâm dữ liệu, giám sát và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2050.
Song song đó, hệ
thống pháp lý về dữ liệu và AI cũng từng bước hoàn thiện. Nghị định
151/2024/NĐ-CP quy định xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu giao thông đường bộ
tập trung tại Bộ Công an; Quyết định 502/QĐ-TTg năm 2026 phê duyệt phương án
kết nối dữ liệu camera giám sát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các
trung tâm điều hành đô thị thông minh.
Đặc biệt, các đạo luật được xây dựng và ban hành trong thời gian qua như: Luật Dữ liệu 2024, Luật
Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 và Luật Trí tuệ nhân tạo 2025, tạo nền tảng cho
quản trị dữ liệu, quản lý rủi ro và phát triển AI.
Phác họa bức tranh chuyển đổi xanh ngành giao thông, ThS. Trần Đức
Sự, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh), cho biết
ngành giao thông hiện chiếm khoảng 21% tổng phát thải quốc gia.
“Xanh hóa không
chỉ là áp lực mà còn là cơ hội tái cấu trúc ngành, trong đó AI đóng vai trò
động lực thúc đẩy”, ông Sự nhấn mạnh.
Ông Sự đồng thời chỉ ra 6 trục ứng dụng AI
trọng tâm gồm: hạ tầng, phương tiện, vận hành, sản xuất, năng lượng và nghiên
cứu - phát triển, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi kép trong ngành giao
thông vận tải.
Theo các chuyên gia, để hiện thực hóa mục tiêu
xanh hóa giao thông, việc chuyển đổi phương tiện chỉ là một phần của “bài toán”.
Song hành cùng quá trình đó, ngành giao thông vận tải đang chuyển dần sang cách
tiếp cận toàn diện hơn, kết hợp giữa chiến lược giảm phát thải với ứng dụng
công nghệ số và AI trong quản lý, vận hành.
Cùng với sự hoàn thiện của chính sách và hành
lang pháp lý, quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông được kỳ vọng sẽ bước
sang giai đoạn phát triển mới, từ thay đổi công nghệ đơn lẻ sang tái cấu trúc
toàn diện hệ sinh thái giao thông.
AI TĂNG TỐC HIỆN DIỆN TRONG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ
Ở góc độ quản lý hạ tầng đô thị, bà Bùi Thị Cẩm
Tú, đại diện Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây
dựng), cho rằng AI giúp cơ quan quản lý chuyển từ trạng thái phản ứng sang dự
báo và phòng ngừa chủ động.
Minh chứng tại Hà Nội, trung tâm điều khiển AI kết
nối 1.837 camera tại 195 nút giao đã giúp giảm 31% thời gian di chuyển trên các
tuyến “sóng xanh”. Tuy nhiên, bà Tú cũng lưu ý những thách thức trong phân tán dữ liệu và thiếu
thống nhất về chuẩn kỹ thuật.
Thực tế, quá trình ứng dụng AI trong giao thông
tại Việt Nam đang từng bước chuyển từ định hướng chính sách sang triển khai cụ
thể. Liên quan đến định hướng phát triển giao thông đô thị thông minh, Sở Xây
dựng TP. Hồ Chí Minh mới đây đề xuất mở rộng ứng dụng AI trong
điều khiển tín hiệu giao thông tại nhiều tuyến cửa ngõ nhằm thay thế phương
thức vận hành truyền thống.
Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, việc kết hợp AI
với mô hình bản sao số (Digital Twin) không chỉ hỗ trợ xử lý tình huống theo
thời gian thực mà còn có khả năng phân tích dữ liệu, mô phỏng diễn biến giao
thông và dự báo nguy cơ ùn tắc, qua đó giúp cơ quan quản lý chủ động điều tiết
từ sớm.
Mặt khác, theo ông Lê Yên
Thanh, Giám đốc Công nghệ Go Labs, những hệ thống thanh toán thông minh, thanh toán không
tiền mặt như AFC trong giao thông công cộng tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ số
hóa quy trình soát vé mà còn tạo ra dữ liệu hành trình có giá trị phục vụ phân
tích nhu cầu hành khách và tối ưu khai thác.
Việc số hóa quy trình soát vé không chỉ mang lại sự tiện
lợi mà còn tạo ra nền tảng dữ liệu di chuyển quan trọng. Thông qua hệ thống
này, cơ quan quản lý và đơn vị vận tải có thể ứng dụng AI để phân tích dữ liệu
hành trình, dự báo nhu cầu hành khách theo từng khung giờ và tối ưu biểu đồ
xuất bến, qua đó nâng cao hiệu suất khai thác và giảm thời gian chờ đợi cho
người dân.
TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu cả nước
về ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông đô thị. Từ năm 2019, Thành phố
đã đưa vào vận hành Trung tâm điều hành giao thông thông minh đặt gần hầm sông
Sài Gòn, trung tâm đầu tiên của cả nước.
Thúc đẩy kết nối thương mại, tạo lực đẩy cho chuyển đổi xanh giao thông
15:29, 21/05/2026
AI và dữ liệu được xem là “hạ tầng mềm” cho giao thông xanh
09:11, 22/05/2026
Mở rộng dư địa phát triển cho công trình xanh, đô thị xanh và giao thông xanh
Phân tầng tiêu chí áp dụng khung tiêu chuẩn ESG theo quy mô doanh nghiệp
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân loại tiêu chí thành tiêu chí tuân thủ pháp luật và tiêu chí tự nguyện tuân thủ áp dụng theo quy mô doanh nghiệp. Cơ chế phân tầng theo quy mô (3/6/12/18 trên 35 tiêu chí tự nguyện) được thiết kế nhằm bảo đảm khung tiêu chí vừa đủ thách thức, vừa khả thi cho từng nhóm chủ thể: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp vừa và lớn...
Nắng nóng, mưa dông và bụi Sahara cùng lúc bao trùm Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha đang trải qua một đợt thời tiết cực đoan hiếm gặp khi nắng nóng gay gắt, mưa dông mạnh và bụi sa mạc Sahara đồng thời xuất hiện trên diện rộng.
Giới khí tượng cảnh báo hiện tượng này không chỉ gây rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng, giao thông và môi trường mà còn phản ánh những biến động khí hậu ngày càng khó lường tại Nam Âu…
Tín chỉ carbon rừng được bán theo hợp đồng, trên sàn giao dịch carbon từ 15/7
Quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng vừa được Chính phủ ban hành đã thiết lập khung pháp lý đầy đủ để các địa phương, chủ rừng triển khai dịch vụ; thúc đẩy phát triển thị trường carbon rừng, tạo nguồn thu mới, nâng cao thu nhập cho chủ rừng và người dân...
Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối
Việt Nam đang đối mặt với nhiều áp lực lớn về giao thông, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, thiếu kết nối giữa các nền tảng vận tải ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lao động. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026 phát hành ngày 25/05/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: