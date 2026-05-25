Giữa mặt sân đỗ 78 độ C, ngành hàng không vẫn “nhiệt huyết” giữ từng chuyến bay an toàn

Giữa đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, khi nhiệt độ tại các sân bay có thời điểm lên tới 70 - 80 độ C, hàng nghìn cán bộ nhân viên ngành hàng không phải “gồng mình” bám vị trí nhằm giữ vững nhịp khai thác an toàn, đúng giờ và đảm bảo trải nghiệm thuận lợi cho hành khách.

Những ngày cuối tháng 5, nắng nóng diện rộng đang bao trùm nhiều khu vực trên cả nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Trung Bộ đang bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ từ 37 - 39 độ C, có nơi vượt 40 độ C.

Tại các sân bay, điều kiện làm việc còn khắc nghiệt hơn khi mặt sân đỗ hấp thụ nhiệt liên tục, cộng thêm hơi nóng từ động cơ tàu bay và các thiết bị phục vụ khiến nhiệt độ bề mặt có thời điểm lên tới 70 - 80 độ C.

Nhiệt độ ghi nhận thực tế tại sân đỗ Nội Bài lúc 15h, ngày 25/5 . (Ảnh: VNA).

Giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt ấy, hàng nghìn nhân viên của Vietnam Airlines đang bền bỉ thực hiện công việc để đảm bảo hoạt động khai thác diễn ra an toàn, thông suốt trong mùa cao điểm hè.

NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÔNG NGƠI NGHỈ TRÊN SÂN ĐỖ

Từ sáng sớm đến giữa trưa, tại nhiều sân bay trên cả nước, hình ảnh những bóng áo phản quang liên tục di chuyển trên sân đỗ đã trở nên quen thuộc với người làm hàng không.

Các nhân viên kỹ thuật tàu bay vẫn miệt mài thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng giữa nền nhiệt bỏng rát của mặt bê tông sân đỗ. Từ động cơ, càng đáp, hệ thống điện cho tới từng chi tiết kỹ thuật nhỏ nhất, mọi thao tác đều đòi hỏi sự tập trung và chính xác tuyệt đối để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay.

Các nhân viên phục vụ mặt đất tại sân đỗ vẫn miệt mài thực hiện các bước cuối cùng cho chuyến bay dưới nhiệt độ gần 80 độ C. (Ảnh:Phan Công).

Song song với đó, lực lượng phục vụ mặt đất cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm với cường độ làm việc liên tục. Mỗi ngày, anh Trần Tuấn Nguyên – nhân viên phục vụ mặt đất, cùng đồng nghiệp thực hiện nhiều công việc như kéo đẩy tàu bay, vận chuyển hành lý, vận hành trang thiết bị và hỗ trợ hành khách dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Chia sẻ về công việc trong những ngày nắng nóng cao điểm, anh Nguyên cho biết: “Có những thời điểm mặt sân nóng rát, đứng ngoài trời vài phút là mồ hôi đã ướt đẫm quần áo. Công việc khá vất vả nhưng anh em luôn động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bởi phía sau mình là hàng trăm hành khách đang chờ một chuyến bay an toàn, đúng giờ. Với chúng tôi, nhìn thấy chuyến bay cất cánh thuận lợi cũng là niềm vui và động lực để tiếp tục bám vị trí dưới nắng nóng khắc nghiệt.”

Anh Trần Tuấn Nguyên - nhân viên phục vụ mặt đất phải “gồng mình” làm việc dưới cái nắng nóng gần 80 độ C. (Ảnh: Phan Công).

Giữa cái nắng gay gắt, những chiếc áo phản quang thấm đẫm mồ hôi vẫn không ngừng di chuyển trên sân đỗ. Đó là hình ảnh quen thuộc nhưng cũng đầy tự hào của những người làm hàng không – những con người luôn đặt trách nhiệm, an toàn và tinh thần phục vụ hành khách lên hàng đầu.

Những chiếc áo thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn không ngừng di chuyển trên sân đỗ. (Ảnh: VNA).

GIỮ AN TOÀN TUYỆT ĐỐI TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN

Không chỉ tại khu vực sân đỗ, ở các vị trí an ninh, điều hành khai thác, tiếp nhiên liệu hay vận chuyển hàng hóa, nhịp làm việc cũng chưa bao giờ “hạ nhiệt”.

Lực lượng an ninh hàng không duy trì trực chiến liên tục để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động khai thác. Dù thời tiết khắc nghiệt, các vị trí tuần tra, giám sát và kiểm soát vẫn được vận hành nghiêm ngặt theo đúng quy trình.

Trong khi đó, các nhân sự kỹ thuật mặt đất và tiếp nhiên liệu vẫn âm thầm làm việc với yêu cầu an toàn ở mức cao nhất giữa điều kiện thời tiết nắng nóng đỉnh điểm. Anh Phạm Đức Minh – nhân viên kỹ thuật khai thác cho biết, dưới cái nắng bỏng rát trên sân đỗ, mọi quy trình kiểm tra kỹ thuật, tiếp nhiên liệu hay giám sát trang thiết bị đều phải được thực hiện chính xác tuyệt đối. “Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới toàn bộ chuyến bay, vì vậy anh em luôn phải giữ sự tập trung cao độ dù làm việc nhiều giờ liên tục ngoài trời nóng”, anh Minh chia sẻ.

Tại khu vực vận chuyển hàng hóa, cán bộ nhân viên vẫn miệt mài phân loại, bốc xếp và vận chuyển hàng giữa không gian nóng hầm hập từ container kim loại và nền bê tông hấp nhiệt. Dù làm việc trong điều kiện nắng nóng kéo dài, tinh thần trách nhiệm và sự tập trung vẫn luôn được duy trì ở mức cao.

Để hỗ trợ người lao động trong mùa nắng nóng, nhiều giải pháp chống nóng đã được chủ động triển khai như bổ sung nước uống, bố trí nghỉ giữa ca hợp lý, tăng cường làm mát tại vị trí làm việc và điều chỉnh thời gian vận hành phù hợp với điều kiện thời tiết.

MỖI CHUYẾN BAY AN TOÀN LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI NGÀNH HÀNG KHÔNG

Trong giai đoạn cao điểm hè, các lực lượng ngành hàng không đang tăng cường phối hợp để hạn chế tối đa tác động của thời tiết tới hoạt động khai thác và trải nghiệm hành khách.

Công tác chuẩn bị tàu bay, làm mát khoang khách trước giờ khai thác, tối ưu thời gian phục vụ mặt đất hay đẩy nhanh quy trình đón khách đều được triển khai đồng bộ n về hằm giúp hành khách có hành trình thuận lợi hơn trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Các đơn vị điều hành, dịch vụ hành khách và khai thác bay cũng liên tục phối hợp để rút ngắn thời gian phục vụ, giảm thời gian chờ và đảm bảo hành trình thuận lợi cho hành khách tại các sân bay trên cả nước.

Các bộ phận điều hành, dịch vụ hành khách và khai thác bay cũng liên tục phối hợp để rút ngắn thời gian chờ, đảm bảo hoạt động khai thác diễn ra thông suốt tại các sân bay trên cả nước.

Đằng sau mỗi chuyến bay cất cánh đúng giờ là sự phối hợp nhịp nhàng của hàng nghìn con người đang âm thầm làm việc phía sau đường băng. Dù ở bất kỳ vị trí nào, tất cả đều cùng hướng tới mục tiêu chung: đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác và mang đến những hành trình thuận lợi cho hành khách.

Giữa nắng nóng cao điểm trên toàn mạng bay, tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và tận tâm của người Vietnam Airlines tiếp tục được thể hiện rõ nét qua từng công việc hằng ngày. Đó cũng chính là những giá trị góp phần làm nên hình ảnh một hãng hàng không hiện đại, nhân văn và luôn lấy hành khách làm trung tâm.